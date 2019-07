Netflix skal lage TV-serie av Neil Gaimans «The Sandman»

Kan Netflix lykkes der andre har feilet ved å adaptere «The Sandman»? Tilhengere av Neil Gaimans utrolige tegneserie har et inderlig håp om det.



Ifølge Hollywood Reporter (via Engadget) er Netflix i ferd med å adaptere den mørke fantasyserien til TV-formatet – presumtivt slik at strømmeplattformen får eksklusiv rett til å sende serien.

Netflix og Warner Bros. er «klare til å signere en stor avtale» ifølge Engadget, som også merker seg at Warner tidligere har presentert serieidéen til «en rekke aktører, inkludert HBO» før Netflix hanket den til seg.



Tiltenkt rollen som ansvarlig produsent er manusforfatter/serieskaper Allan Heinberg («Wonder Woman», «Grey's Anatomy») og David Goyer («The Dark Knight»-trilogien, «Man of Steel»).

Hva er «The Sandman»?

«The Sandman», gitt ut av DC Comics mellom 1989 og 1996, er en tegneserie som følger Dream, en «gudelignende skikkelse som leter etter mening og identitet i kjølvannet av å ha vært fanget av en okkultist i 70 år.»



Ifølge «The Sand/wo/man: The Unstable Worlds of Gender in Neil Gaiman's Sandman Series» av Ally Brisbin og Paul Booth, ble serien «en av de mest populære, innflytelsesrike og mestvinnende tegneseriene i historien» i løpet av de åtte årene den ble gitt ut.



Engadget merker seg at «det har vært mange forsøk på å bringe Sandman til skjermen», men alle har feilet. I 2013 var det meningen at Joseph Gordon-Levitt skulle «regissere og spille i en film basert på bøkene», men prosjektet ble skrinlagt.

Dette er dog ikke første gang Gaimans arbeider har figurert på skjerm, amerikanske Starz laget sin versjon av fantasydramaet «American Gods», som har gått på TV siden 2017.



Og nå i det aller siste ble Gaimans samarbeidsprosjekt (med Terry Pratchett), «Good Omens» lansert som en miniserie på Amazon Prime Video. Er det slik at en konkurrerende Gaiman-serie kan få Amazon til å skjelve i buksene? Bare tiden vil vise.

