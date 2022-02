Nå vet vi når «Stranger Things» sesong 4 får premiere – delt i to

Endelig, etter nesten to års ventetid på fortsettelsen av historien har Netflix nå avslørt når «Stranger Things» sesong 4 får premiere. Ikke bare det, men for første gang vil sesongen deles i to.



«Stranger Things» sesong 4, volum 1, vil lanseres på Netflix fredag den 27. mai. Så må vi belage oss på noen ukers ventetid. Andre halvdel av den retroinspirerte skrekkserien følger fredag den 1. juli.



Ta en titt på den offisielle uttalelsen i Twitter-innlegget nedenfor:

I desember 2021 var det mange (inkludert oss) som trodde at «Stranger Things» sesong 4 ville bli lansert sommeren 2022, og det later til at vi traff relativt godt med spådommen. Vi gleder oss stort til sesongstart på forsommeren i mai.



Duffer-brødrene (skaperne av serien) annonserte ikke bare starttidspunktet for fjerdesesongen, men la også med et brev som forklarte hvorfor den etterlengtede sesongen blir delt i to.



«Med ni manus, over åtte hundre sider, nesten to år med filming, tusenvis av VFX-innstillinger og en totallengde som nesten er dobbelt så lang som noen av de foregående sesongene, så var 'Stranger Things' sesong 4 den hittil mest utfordrende,» står det skrevet i brevet. «Men den var også den mest givende [...] gitt den makeløse lengden, og for å kunne få gitt den til dere så fort som mulig, så vil sesong 4 lanseres i to volumer.»



Gode nyheter, med andre ord. Ikke bare ble lanseringsdatoen bekreftet, men vi har også fått vite at serien får en femte sesong. Aberet er at «Stranger Things» sesong 5 kommer til å bli den siste.



«For sju år siden planla vi hele historien i 'Stranger Things'. På det tidspunktet tenkte vi at historien kom til å vare i fire eller fem sesonger. Det viste seg at den ble for stor for fire sesonger, men – som du selv kan se – så suser vi mot finalen. Sesong 4 kommer til å bli nest siste sesong; sesong 5 blir den siste», skriver skaperne av serien.

Interessant nok avslutter Duffer-brødrene ved å ymte om «[...] mange flere interessante historier» de ønsker å fortelle i Stranger Things-universet. Vi kan alltids håpe at Netflix-filmer og andre TV-serier er på plakaten, etter at gjengen fra Hawkins glir over skjermen for siste gang.



Før lanseringsdatoen til sesong 4 ble avslørt serverte Netflix oss et knippe nye «Stranger Things»-plakater som gir oss innsikt i begynnelsen på slutten av den suksessrike sci-fi-serien.



Det ovennevnte ble avslørt via en rekke av Netflix' mediekontoer. Det er snakk om plakater som på et vis forsetter innholdet vi ble kjent med i trailer-snuttene som har blitt lagt ut i løpet av de siste 12 månedene. Hver plakat viser oss fire separate steder der handlingen fra den neste sesongen vil finne sted, i tillegg til karakterene som befinner seg på de ulike stedene. Plakatene kan du se her:

Ikke overraskende trekkes karakterene som befinner seg på de ulike stedene – et russisk fengsel, Hawkins-laboratoriet, Creel House og California – mot den samme portalen. Disse glødende dørene er selvsagt innganger til The Upside Down. Det later dermed til at hovedpersonene ikke har noe valg. Uansett hvor de befinner seg, så er det umulig å unnslippe den merkelige dimensjonen der utysker som The Mind Flayer og The Demogorgon huses.



Det blir vemodig når vi må ta farvel med Eleven, Jim Hopper og resten av gjengen, men vi kan ikke ta sorgene på forskudd. Vi har ni episoder igjen i den todelte fjerdesesongen – for ikke å snakke om sesong 5. La oss heller fokusere på det positive. Nå er det ikke lenge til vi nok en gang blir dratt inn i «Stranger Things»-dramaet.



For ordens skyld gjentar vi det viktigste: «Stranger Things» sesong 4, volum 1, har premiere den 27. mai, mens volum 2 kommer den 1. juli.