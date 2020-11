Manchester United offer for «sofistikert» nettangrep

Topplaget Manchester United har avslørt at de nylig ble utsatt for et betydelig nettangrep.



Premier League-gigantene sa at det «sofistikerte» angrepet fant sted rett etter at helgekampen ble gjennomført, noe som førte til at flere interne systemer måtte stenge ned.



Manchester United er kjent som en av de rikeste og mest populære fotballklubbene i verden, og sier at data omhandlende fansen ikke ble påvirket av angrepet – noe som vil si abonnenter og brukere av klubbens SoMe-kontoer, nettside og offisielle apper fortsatt skal være trygge.

Har ting på stell

«Klubben har handlet raskt for å begrense angrepet, og jobber med eksperter for å etterforske hendelsen», står det skrevet i en offisiell uttalelse publisert av klubben.

«Vårt nettforsvar identifiserte angrepet og stengte ned systemene som var påvirket, slik at skaden ble avverget og dataene beskyttet. Vi har per nå ikke noen informasjon som tilsier at personlige data assosiert med kunder og fans ble påvirket. Alle viktige systemer som kreves for at matcher kan spilles på Old Trafford er sikre i drift.»



«Denne typen angrep blir mer og mer vanlig, og er noe man må øve på.»



Klubben sier at de har informert ICO (Information Commissioner's Office) om angrepet, og merker seg at «kriminalteknisk sporing» nå settes i gang for å identifisere og avsløre flere detaljer om angrepet.



Uttalelsen legger også til at klubben hadde «utstrakte protokoller og prosedyrer» klare for å håndtere slike hendelser, og at Manchester United har «øvd på risikotilfeller» når det gjelder å oppleve lignende angrep.

