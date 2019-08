Jaybirds nye helt trådløse ørepropper er mer kompakte enn noen gang før

Jaybird har lansert et nytt par helt trådløse ørepropper til trening, og de har fått navnet Jaybird Vista.

De følger i forsporene til selskapets Run- og Run XT-propper, og i likhet med Apple AirPods og nylig lanserte Sony WF-1000XM3 dette er altså den typen ørepropper der du slipper ledning mellom selve proppene.

Jaybird Vista er ment å brukes til trening i all slags vær, og IPX7-sertifiseringen sikrer at de skal tåle regnvær. Bruk under vann er nok derimot ikke å anbefale.

Selve proppene kan holde til 6 timers bruk mellom hver opplading, og ladeetuiet gir deg til sammen 16 timers bruk. Det skulle holde til selv de lengste treningsøktene. Vista er også utstyrt med hurtiglading, noe som sikrer at du kan få en hel times bruk fra bare noen få minutters lading. Det er også greit å vite at du kan justere lyden med en EQ i appen.

Vista er kanskje ikke like funksjonsrike som noen av konkurrentene, men Jaybird har i hvert fall klart å gjøre både dem og etuiet veldig kompakt. Faktisk er sistnevnte så lite at det til og med kanskje går an å putte det i lomma mens du løper.

(Image credit: Jaybird)

Prisen på Jaybird Vista er satt til 1899 kroner, og den sorte utgaven er tilgjengelig i norske nettbutikker nå. I tillegg skal varianter i Mineral Blue og Nimbus Gray bli tilgjengelig i løpet av de neste månedene.