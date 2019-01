Jaybirds oppdaterte trådløse ørepropper RUN XT har blitt vanntette

Jaybird er tilbake med en ny versjon av deres trådløse ørepropper Run, som har fått navnet Run XT.

Den nye varianten er IPX7-sertifisert, noe som betyr at de burde tåle fint å bli utsatt for en regnskur, og de kommer også med nye fargevalg. Prisen er satt til 1899 kroner, og de skal komme i salg fra 4. februar.

Da vi testet den opprinnelige utgaven av Jaybird Run ble vi imponert over den gode lydisoleringen og komforten, men opplevde også at de ga oss ustabil Bluetooth-forbindelse.

Heldigvis virker det som Jaybird har tatt tak i disse problemene. I en uttalelse til TechRadar skriver en representant for Jaybird:

– Vårt fokus for RUN XT var å oppdatere dem med IPX7-sertifisering, ved siden av å forbedre forbindelsen ved å justere radiofrekvenser og antenner.

Det må kunne kalles gode nyheter, og det lover godt for sluttresultatet.

Kan Jaybird slå konkurrentene?

I likhet med de opprinnelige Jaybird Run leverer også Run XT fire timers batteritid, mens du får 12 timer ekstra lyttetid fra det medfølgende ladeetuiet. Du kan også trykke på utsiden av venstre propp for å aktivere telefonens stemmeassistent, enten du bruker Siri eller Google Assistant.

I pressemeldingen selskapet har sendt ut i forbindelse med lanseringen kommer det også frem at Jaybird skal rulle ut en podcast-funksjon som en del av Jaybird-appen. Disse podcastene skal kurateres av idrettsutøvere sammen med Jaybirds egne folk, og det kan jo være et hyggelig tilskudd hvis du kan tenke deg å høre på litt podcast-prat i stedet for pumpende basslinjer mens du trener.

Slike funksjoner kan kanskje fungere som et ekstra salgsargument for Run XT, i et marked som er preget av sterk konkurranse.

Beste helt trådløse ørepropper: Her er de beste alternativene til Apple AirPods

Kilde: The Verge