De nye true wireless Jaybird Vista er mere kompakte end nogensinde

Lydfirmaet Jaybird har lanceret en helt ny model til deres 2019-udbud af fitness- og løbehovedtelefoner – Jaybird Vista – og de kan købes nu.

Disse true wireless-hovedtelefoner kommer i kølvandet på firmaets tidligere Jaybird Run True og Run XT-modeller, imens de dropper hovedkablet på Jaybird X4 og Jaybird Tarah Pro for at give en lettere kabelfri oplevelse.

Jaybird Vista kommer til at koste 179 dollars (ca. 1.200 kroner) i Jaybirds onlinebutik og hos andre forhandlere. De fås allerede nu i sort, men der kommer flere farver til senere.

Jaybird Vista er beregnet til træning under alle vejrforhold, idet de er udstyret med en IPX7-certificering og dermed er vandtætte og sagtens kan tåle en regnskylle. De kan dog ikke tåle at være mere end en meter under vand. De har naturligvis seneste version af Bluetooth, 5.0.

En fuld opladning giver seks timer, men det medfølgende etui har 16 ekstra timer indbygget – hvis du skal have dem med på en længere tur.

Propperne benytter desuden Jaybirds praktiske quick-charge-funktion, som lader dig få en time på kun få minutters opladning – samt en praktisk app til at indstille lydprofilen..

Jaybird Vista fitness earbuds (Image credit: Jaybird)

Du får ikke smarte funktioner som ambient sound, som ses hos nogle af konkurrenterne, men dette betyder samtidig, at Vista-propperne er utrolig kompakte – hvor selv etuiet heller ikke fylder ret meget og kun måler 74 x 36.5 x 24mm.

Vi kommer til at teste dem, så hold øje med en fuld anmeldelse.