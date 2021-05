iPhone 14 kan ende opp med sterkere og tynnere skjerm

Apple bruker sitt såkalte Ceramic Shield for å beskytte skjermene i iPhone 12-sortimentet, så det er tydelig at selskapet for tiden er interessert i å gjøre telefonene sine mer hardføre. Et nytt patent har avslørt nok en ny teknikk som Apple kan ende opp med å bruke for å gjøre sine smarttelefoner vanskeligere å ødelegge.



Patent-oppføringen går under navnet «insert molding around glass members for portable electronic devices», ifølge Apple Insider. Patentet, som ble meldt inn til USPTO innebærer en glasstruktur som sitter mellom skjermen og rammen rundt i en iPhone, noe som vil forbedre den materielle styrken i enheten, uten at det medfører ekstra tykkelse.



Patent-teksten nevner at dette kan gjøre at enheten beskyttes ytterligere mot slag, og siden dette kan gjøres uten at selve skjermglasset blir tykkere, så kan dette potensielt føre til at fremtidige iPhone-modeller får en skjermtykkelse som totalt sett er tynnere enn de som sitter i nåværende modeller. Alternativt kan Apple velge å gå for samme tykkelse, og implementere denne strukturen slik at telefonene blir ekstra hardføre.

(Image credit: Apple / USPTO)

Patentet foreslår at strukturen kan utføres på en måte som gjør at det ikke blir noen synlig overgang mellom skjermglasset og den nye beskyttelsesmekanismen, slik at designet blir sømløst.



Som alltid når det gjelder patenter, så er det verdt å merke seg at vi ikke vet hvor langt frem i tid den faktiske implementeringen av patentet ligger. Siden dette er en helt fersk patentsøknad (som for øvrig ble innvilget), så regner vi ikke med at vi kommer til å se det nye glasset i iPhone 13-serien, men det er mye mulig at iPhone 14 eller en senere modellserie vil inkludere nyvinningen.



En annen mulighet er at patentet ikke blir brukt i det hele tatt. Likevel tyder søknaden på at Apple utforsker nye måter å forbedre holdbarheten i iPhone-modellene de produserer, og det er selvsagt gode nyheter.



Dette er tross alt svært dyre enheter, men fordelen med de Apple-produserte telefonene er at de gjerne får mange år med programvareoppdateringer, slik at når det gjelder holdbarhet i innmat og programvare, så ligger Apple godt an. Hvis den ytre delen også kan lages på en måte som kan muliggjøre lengre bruk kan den relativt stive prisen være enklere å svelge.

Kilde: PocketNow