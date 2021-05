Apple ha un'idea per allungare la vita dei prossimi iPhone

Con l'implementazione del Ceramic Shield a protezione dello schermo di iPhone 12, Apple ha ribadito il suo intento di migliorare la resistenza dei suoi smartphone per far si che durino più a lungo.

Il brevetto portato scoperto dalla rivista specializzata Apple Insider e depositato presso lo USPTO descrive un elemento in vetro che dovrebbe essere introdotto tra lo schermo e la scocca dei futuri iPhone in modo da aumentarne la resistenza strutturale senza incrementarne lo spessore.

Se la tecnologia venisse implementata, i prossimi iPhone sarebbero al contempo più sottili e resistenti rispetto all'attuale iPhone 12.

(Image credit: Apple / USPTO)

La struttura di rinforzo dovrebbe essere integrata in modo da non mostrare alcun segno di giuntura con il display per non influenzarne il design.

Come di consueto, trattandosi di un brevetto, non abbiamo alcuna certezza sul fatto che Apple riesca a implementare la tecnologia sul prossimo iPhone 13, ma molto probabilmente verrà introdotta nei modelli successivi.

Non possiamo nemmeno escludere che il progetto venga accantonato, ma il fatto che sia stato depositato pone l'accento sulla direzione presa da Apple riguardo la resistenza dei suoi iPhone.

Gli iPhone costano parecchio e ricevono aggiornamenti software per anni, quindi sono già concepiti per resistere nel tempo. Se Apple riuscisse a produrre un hardware longevo quanto gli aggiornamenti software dei suoi iPhone, il prezzo richiesto per acquistarli diventerebbe molto più accettabile e contribuirebbe ad aumentare ulteriormente il successo degli smartphone più venduti al mondo.

Fonte: PocketNow