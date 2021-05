I migliori antivirus per Mac del 2021

"Antivirus per Mac? E a cosa servono? I Mac sono impenetrabili, giusto?"

Beh, non proprio. Negli anni si è diffusa la credenza che acquistare un MacBook o un iMac vuol dire essere protetti da qualsiasi tipo di minaccia, ma le cose non stanno così. Questa nasce dal fatto che, per un lungo periodo di tempo, gli hacker si sono concentrati unicamente sul sistema operativo più diffuso e più facile da attaccare (ovvero Windows).

Con la grande diffusione di portatili Apple degli ultimi anni, stanno sorgendo nuove inside, ed è sempre più comune imbattersi in malware concepiti per eludere le difese dei sistemi MacOS. Per questo, oggi più che mai, essere protetti da un antivirus è diventato fondamentale anche per chi ha un Mac.

Di fatto, seppure i dispositivi Apple siano meno soggetti ad attacchi rispetto alle controparti Windows, la percentuale di rischio aumenta di anno in anno.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto che fa al caso vostro abbiamo stilato una lista di antivirus per Mac selezionandoli in base al livello di affidabilità e di integrazione con MacOS.

Per tenere al sicuro il vostro Mac avrete bisogno di un antivirus a pagamento o gratuito, che sia concepito per macOS, e in questa lista troverete tutte le migliori opzioni disponibili sul mercato.

Buona lettura!

Il miglior antivirus per Mac del 2021:

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefender Antivirus per Mac è uno dei più diffusi antivirus per PC e portatili Apple e può contare su uno dei migliori software di protezione in assoluto.

Non si tratta di un semplice antivirus, ma di un sistema difensivo che opera a 360 gradi. Bitdefender dispone di una protezione stratificata contro i ransomware, di filtri anti-phishing e di un ottimo sistema di protezione web che agisce tramite un'estensione del browser.

Bitdefender Antivirus per Mac aiuta anche a tenere a bada i fastidiosissimi adware e può individuare qualsiasi tipo di malware, anche quelli per Windows. La funzione Time Machine è perfetta per tenere al sicuro i vostri backup, e l'integrazione di una VPN dedicata è un vero tocco di classe, anche se la navigazione è limitata a 200 MB al giorno.

Bitdefender Antivirus è il nostro software di protezione per Mac preferito del 2021. Oltre alla versione del software dedicata per Mac, potete scegliere il pacchetto Bitdefender Total Security che copre fino a 10 dispositivi Mac, Android, iOS e Windows.

Se volete acquistare Bitdefender per Mac potete farlo dal sito ufficiale a questo indirizzo

(Image credit: Intego )

Intego opera da più di vent'anni nel campo della sicurezza informatica, e propone uno dei migliori software antivirus per Mac in circolazione.

Mac Internet Security X9 fornisce un'ottima protezione contro virus e minacce, ed è uno dei software antivirus più apprezzati in assoluto. Le scansioni avvengono in tempi relativamente brevi e anche in questo caso, nonostante sia un antivirus pensato per i Mac, troviamo la protezione dai malware Windows per chi possiede più dispositivi con OS differenti..

Tra le funzioni più interessanti c'è un sistema di firewall intelligente con anti-spyware integrato. Intego aiuta a migliorare la vostra privacy difendendo i vostri dati dalle app di terze parti. Se non vi basta, Mac Internet Security X9 dispone di un'interfaccia chiara e ben concepita, ed è facile da usare fin dal primo avvio.

L'unico lato negativo è costituito dall'impatto del software sulle prestazioni generali, ma in particolare con i Mac più recenti il problema si nota appena.

Se siete indecisi potete effettuare la prova gratuita di 30 giorni e testare con mano i vantaggi di Mac Internet Security X9. In alternativa potete scegliere il pacchetto completo Intego Mac Premium Bundle X9 che integra le funzioni Internet Security X9 e altri extra dedicati a backup e ottimizzazione delle prestazioni.

Potete acquistare Intego Mac Internet Security a questo indirizzo

(Image credit: Kaspersky)

Kaspersky è uno degli antivirus più affidabili e conosciuti in commercio e con il suo software Internet Security per Mac offre un'alternativa anche agli utenti Apple .

La difesa contro i malware è risultata ottima in diversi test condotti da laboratori indipendenti e il software Kaspersky è stato più volte eletto miglior antivirus per Mac. Il blocco degli indirizzi URL dannosi è un modo comodo ed efficace di prevenire le infezioni, la protezione contro ransomware e il sistema di protezione della webcam completano il quadro. Kaspersky fornisce anche un sistema di crittografia addizionale per il browser che garantisce il massimo della sicurezza durante le operazioni di online banking.

La versione per Mac è molto simile all'originale per Windows 10, anch'essa piuttosto rinomata in termini di efficienza. Certo, non ci sono stati grandi modifiche all'interfaccia di recente, ma del resto perché cambiare qualcosa che funziona già molto bene?

L'unico neo sta nel prezzo mediamente superiore a quello dei prodotti della concorrenza. Se riuscite a trovare uno sconto non pensateci due volte, in alternativa potete acquistare la versione standard di Kaspersky Internet Security che a volte si trova a prezzi inferiori e offre comunque una protezione per i Mac.

Potete acquistare Kasperksy Mac Internet Security a questo indirizzo

(Image credit: Norton)

Norton Antivirus è uno dei software di protezione più conosciuti in assoluto e con il pacchetto Norton 360 Deluxe otterrete un'eccellente protezione per un massimo di 5 dispositivi mobili, PC Windows e Mac. Si tratta di una soluzione ideale per chi ha una famiglia numerosa o tanti dispositivi collegati.

Norton Antivirus ha un elevato livello di protezione dai malware, un firewall intelligente e alcuni extra interessanti come il backup sul cloud e un pratico password manager. Come se non bastasse acquistando il pacchetto Deluxe avrete l'accesso gratuito a Norton Secure VPN.

Anche se a livello di protezione e funzioni Norton 360 è praticamente imbattibile, la grande quantità di funzioni ha un costo in termini di prestazioni, in particolare con i PC o Mac più datati.

Anche il prezzo è elevato rispetto alla concorrenza, ma se riuscite a trovare un buono sconto e avete un Mac recente non pensateci due volte, Norton è una garanzia.

Potete acquistare Norton 360 Deluxe a questo indirizzo

(Image credit: Trend Micro )

Trend Micro Antivirus per Mac è un altro ottimo software per tenere al sicuro il vostro Mac e dispone di alcune funzioni esclusive davvero interessanti, Trend Micro antivirus si avvicina molto ai prodotti di punta in termini di protezione dai malware e varietà di app, ma costa meno.

Tra le funzioni dedicate alla protezione troviamo un sistema anti ransomware (concepito da Folder Shield), un sistema di supervisione per i genitori, protezione per webcam e microfono, difese anti-phishing e un sistema di controllo della privacy sui social network. Tutto questo in un'interfaccia chiara e semplice da utilizzare.

Il controllo dei file scaricati richiede più tempo che su altri software, e Trend Micro rallenta visibilmente il sistema operativo. Tra gli altri lati negativi c'è il supporto di un singolo dispositivo, la mancanza di un firewall e di una crittografia per la protezione della navigazione, in parte compensata dal sistema di pagamento Pay Guard compreso nel pacchetto Maximum Security per Mac.

Al momento il suddetto pacchetto ha lo stesso prezzo di Trend Micro Antivirus per Mac e garantisce la protezione anche su dispositivi Windows, Android e Chromebook.

(Image credit: Clario)

6. Clario Sicurezza completa per i meno esperti Specifiche Dispositivi protetti: 6 Funzioni speciali: VPN, protezione dati personali, navigazione sicura LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI Check Amazon Pro + Antivirus funzionale e efficace + VPN integrata + Semplicissimo da usare Contro - Le app mobile sono scarne - Costo più alto della media

Clario punta a garantire un pacchetto di sicurezza onnicomprensivo, e riesce appieno nel suo intento grazie a un'ottima protezione antivirus e alle numerose funzioni integrate. Il sistema di protezione dai virus è realizzato da Bitdefender, la nostra prima scelta tra gli antivirus per Mac, ed è una garanzia di sicurezza anche per chi sceglie Clario.

Stando ai risultati del laboratorio indipendente AV-test Clairo dispone di uno dei migliori sistemi di protezione dai malware in assoluto.

Con Clario otterrete anche l'accesso gratuito a NordVPN , oltre a un sistema che vi protegge dai furti di identità, la navigazione sicura e l'anti-tracking.

La versione per Mac è estremamente facile da utilizzare, tanto che potrebbe risultare banale per chi ha un minimo di esperienza con i software antivirus. Al contrario l'app mobile è piuttosto scarna. Clario supporta sia iOS che Android, ma non Windows. Si possono collegare fino a 6 dispositivi sia con l'abbonamento mensile che con la formula annuale.

Il prezzo non è basso, ma considerando la qualità del prodotto, l'integrazione di una VPN e l'estrema facilità d'uso (oltre al supporto di 6 dispositivi), ci sembra una cifra ragionevole.

(Image credit: Avast)

Avast Premium Security ha tutto quello che serve per proteggere il vostro Mac e dispone di uno dei migliori sistemi antivirus che si possano acquistare.

Tra le funzioni troviamo un Ransomware Shield per assicurare una protezione extra contro i malware più ostinati, un sistema di protezione web e un filtro anti-phishing per evitare i siti pericolosi. C'è anche un sistema di protezione della rete Wi-Fi che segnala in tempo reale eventuali tentativi di intrusione nella rete domestica o aziendale.

Il problema è che se volete usare Avast Premium Security per proteggere un singolo Mac potrebbe risultare piuttosto costoso, dato che la copertura può essere estesa fino a 10 dispositivi (compresi PC Windows e Smartphone Android).

Se invece state cercando una protezione per la vostra rete aziendale, Avast potrebbe costituire un ottimo compromesso garantendovi un elevato livello di protezione su un elevato numero di dispositivi.

(Image credit: ClamXAV)

8. ClamXAV Un ottimo scanner per macOS Specifiche Dispositivi protetti: 9 Funzioni speciali: Adware blocking, Time Machine protection, ransomware defenses LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI ClamXAV for Home Users 27,65 € Visita il sitoDa ClamXAV Pro + AV concepito per Mac + App dedicata ai Mac M1 + Semplice e intuitivo Contro - Poche funzioni - Nessun filtro per i siti web

ClamXAV non è particolarmente conosciuto, ma è uno tra gli antivirus per Mac più utilizzati in ambito IT, nonché uno dei pochi concepiti appositamente per MacOs.

Non fatevi spaventare, ClamXAV ha una delle interfacce più semplici e accessibili tra tutti gli antivirus in lista.

ClamXAV si rivela particolarmente efficace nel trovare i virus contenuti nei messaggi di spam e nelle mail; pur non disponendo di un sistema di protezione web rimane un'ottima alternativa per chi possiede un Mac e ha già un'app dedicata ai Mac M1.

Come scegliamo i migliori antivirus per Mac?

Anche se i malware per Mac sono molti meno rispetto a quelli che colpiscono i PC Windows, il numero attuale è 100 volte superiore rispetto alle previsioni fatte dagli esperti negli scorsi anni.

Il laboratorio AV-TEST prova continuamente gli antivirus sui sistemi operativi macOS, e l'ultimo test risale a marzo 2020 con macOS Catalina.

Per la valutazione vengono tenute in considerazione tre aree: la protezione dai malware, la percentuale di falsi positivi e l'impatto sulle prestazioni.

Per consigliarvi solo il meglio combiniamo i risultati forniti da AV-TEST con la nostra ricerca sul prodotto, considerandone l'usabilità, le funzioni e l'effettivo livello di protezione su base giornaliera.

Antivirus per Mac: meglio gratuito o a pagamento?

La riposta è la stessa, sia che possediate un Mac, sia che possediate un PC Windows: non c'è una scelta universalmente migliore, ma anche se gli antivirus gratuiti sono ottimi per la protezione generica, mancano di alcune funzioni importanti presenti sulle versioni a pagamento. Dipende tutto dall'utilizzo che dovete farne.

Se avete più dispositivi sulla stessa rete con sistemi operativi e livelli di protezione diversa sarete più soggetti a diversi agli attacchi. In questi casi consigliamo un antivirus a pagamento che possa coprire più device e adattarsi al meglio ai diversi OS. Se invece vi occorre un antivirus per navigare sicuri e vi accontentate delle funzioni di base, potete scegliere senza troppi pensieri una versione gratuita.

Detto questo, i Mac saranno anche più sicuri dei PC, ma non vuol dire che vale la pena risparmiare sulla protezione dei propri dispositivi.

I migliori antivirus gratuiti per Mac del 2021

(Image credit: Avast )

Avast Free Mac Security per Mac, pur essendo gratuito, dispone di una lista di funzioni davvero ampia.

La protezione dai virus in tempo reale vi protegge istantaneamente dalle minacce. Potete effettuare delle scansioni in ogni momento o controllare file e cartelle specifiche. Si possono anche programmare le scansioni per evitare di rallentare il sistema quando è in uso.

Avast Free dispone del sistema Web Shield che vi avverte quando tentate di connettervi a un sito pericoloso, blocca i download e le mail con allegati sospetti e dispone di un sistema anti tracciamento molto efficace.

Come se non bastasse, Avast Free dispone di uno strumento per il controllo della rete, che dopo un controllo vi avverte di eventuali punti deboli o falle nella sicurezza della vostra connessione.

Passando a Avast Security Pro sarete coperti anche contro i ransomware e avrete un sistema di notifica istantanea che segnala eventuali intrusioni nella rete Wi-Fi.

(Image credit: Avira )

2. Avira Free Antivirus for Mac Dite addio ai malware con Avira free LE MIGLIORI OFFERTE DI OGGI visit website Pro + Protezione in tempo reale + Funziona su Windows e Mac Contro - Nessuna protezione web

Avira Antivirus for Mac è un antivirus gratuito per Mac semplice e leggero. Non c'è un sistema di filtraggio dei siti web dannosi, mancano anche la scansione di rete e altri extra, ma la protezione dai malware è ottima e l'impatto sulle prestazioni del PC è ridotto ai minimi termini.

La scansione dei virus in tempo reale funziona alla grande e le minacce vengono rilevate prima di poter creare danni al sistema. Si possono programmare scansioni a proprio piacimento e calendarizzarle per un controllo sistematico.

In aggiunta, Avira funziona sia con Mac che con PC Windows, consentendo a chi possiede più dispositivi di scambiare file tra i due sistemi in sicurezza.

Anche se questa lista è dedicata agli antivirus gratuiti per Mac, se volete passare a un livello di protezione superiore potete acquistare Avira Antivirus Pro.

(Image credit: Bitdefender )

Bitdefender Virus Scanner è un ottimo sistema di protezione gratuito contro i malware e funziona sia su Mac che su PC Windows.

L'interfaccia semplice e intuitiva lo rende estremamente facile da usare e il display di stato fornisce pratici aggiornamenti sulle condizioni del vostro sistema. Si possono effettuare delle scansioni veloci su file e cartelle sospette oppure si può scegliere di controllare l'intero sistema.

Bitdefender aggiorna il suo database ogni ora e il Virus Scanner verifica sempre che sia presente l'ultima versione prima di far partire la scansione.

Manca la protezione in tempo reale e un filtro per i siti web dannosi, strumenti essenziali per lavorare in sicurezza. La semplicità delle funzioni di Bitdefender Virus Scanner gli permette di operare bene anche con altri antivirus installati, caratteristica che lo rende un'ottima opzione secondaria.

(Image credit: Malwarebytes )

Malwarebytes tiene al sicuro i PC Windows dal 2006, e la versione per Mac si rivela semplice da usare, leggera e efficace.

L'app si installa velocemente e il file di installazione pesa come tre canzoni in formato MP4. Manca la protezione in tempo reale, ma si possono effettuare scansioni liberamente e l'impatto sulle prestazioni del PC è ridotto ai minimi termini.

Malwarebytes afferma che una scansione del sistema richiede appena 15 secondi, quindi potete farla partire mentre controllate le mail e assicurarvi che il PC non sia infetto in un batter d'occhio.

Installando Malwarebytes per Mac riceverete gratuitamente la versione Premium in prova per 30 giorni. Se non avete bisogno della protezione in tempo reale, alla fine dei 30 giorni, potete semplicemente decidere di proseguire con la versione gratuita.

(Image credit: Sophos )

L'azienda inglese Sophos ha trovato il modo giusto per farsi vedere in un mercato competitivo come quello dei software antivirus gratuiti. Come? Aggiungendo un gran numero di funzioni anche nella versione gratuita del software.

Tra queste troviamo la possibilità di scansionare il PC a proprio piacimento, una sistema di protezione in tempo reale, il filtraggio dei siti pericolosi durante la navigazione e i controlli per genitori che consentono di tenere i bambini lontani dai siti web per adulti.

Come se non bastasse la versione gratuita copre fino a tre computer Mac o Windows per ciascun account, e consente di gestire la sicurezza di ogni dispositivo connesso alla console centrale.

Nonostante la grande quantità di funzioni, se volete accedere al pacchetto completo potete dare un'occhiata a Sophos Home Premium. Con la versione a pagamento avrete una protezione ransomware avanzata, un sistema di protezione dedicato a webcam e microfono, degli operatori che possono aiutarvi in tempo reale in caso di necessità e la possibilità di estendere la protezione a 10 dispositivi per un prezzo di circa 50€ all'anno.

Antivirus per Mac: quanto influiscono sulle prestazioni?

Molti credono che installare un antivirus porti a una riduzione delle performance, ma in effetti non è così: dai test di laboratorio AV-Test risulta che con utilizzando ClamXav, MacKeeper, Kaspersky e Norton non ci sono effetti negativi evidenti delle prestazioni. Il discorso cambia con Sophos e Trend Micro, anche se la differenza di prestazioni si attesta sul 2%, mentre con ESET e Bitdefender la riduzione arriva al 4%.

Nel complesso, soprattutto se avete un PC recente, potete stare tranquilli.

Antivirus per Mac: serve davvero?

Dipende da voi e da come usate il vostro Mac. Il rischio di infezione rimane piuttosto basso, e se siete in grado di riconoscere un'email o un sito sospetto sarà difficile che incappiate in minacce realmente pericolose. Persino i ransomware sono facili da eliminare se fate spesso dei backup del sistema o dei dati importanti.

Detto questo, se vi è mai capitato di contrarre un malware su Windows, sapete quanto dannoso e pericoloso possa essere. Soprattutto, dopo un'esperienza simile, siamo certi che preferirete spendere qualcosa per garantirvi una protezione adeguata, piuttosto che perdere dati importanti e tutto il tempo necessario per ripristinare il sistema.

Si tratta semplicemente di dare un valore al vostro tempo e alla sicurezza dei vostri dati, la scelta è solo vostra.

