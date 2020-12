iPhone 13: lanseringsdato, nyheter og de seneste ryktene

En ny iPhone, og da trolig iPhone 13, vil bli lansert i løpet av andre halvår 2021. Selv om iPhone 12-serien svært nylig har kommet på markedet, har vi allerede snappet opp en rekke rykter om den neste smarttelefonmodellen fra Apple.

Men hva er blitt sagt om iPhone 13? Vi har hørt fra flere kilder at vi ikke kan regne med noen revolusjonerende oppgraderinger og innovasjoner. Apple ser heller ut til å konsentrere seg om å forbedre designet og kanskje også kameraet.

For øyeblikket er dette bare rene spekulasjoner, og mye kan skje før Apple er klare til å frigi informasjon om sin neste smarttelefon.

Nedenfor har vi samlet alt vi for øyeblikket vet om neste generasjon av iPhone, spekulasjoner omkring telefonens lanseringsdato og dessuten egenskaper vi ønsker oss av Apples 2021-modell.

Oppdatering: Ifølge et rykte kan samtlige iPhone 13-modeller få en LiDAR-sensor

iPhone 13 – i korthet

Hva er dette? Den neste iPhone-modellen

Den neste iPhone-modellen Når vil den bli lansert? Trolig i september 2021

Trolig i september 2021 Hva kommer den til å koste? Trolig fra rundt 9000 kroner og oppover

iPhone 13 – lanseringsdato og pris

Når kan du vente deg å få kjøpt neste generasjons iPhone? Vi regner med at iPhone 13 vil bli lansert i september 2021, men dette kan komme til å forandres på grunn av pandemisituasjonen.

De seneste ti årene har Apple introdusert sine mobil-flaggskip i begynnelsen av september, for siden å slippe dem på markedet ti dager senere. Dette ble endret i 2020, da telefonene på grunn av pandemien ble lansert noe senere enn vanlig.

iPhone 12 og iPhone 12 Pro kom i oktober, mens de to andre modellene iPhone 12 mini og iPhone 12 Pro Max først kom en måned senere, i november. Forsinkelsen skal ha skyldtes mangel på komponenter til telefonene.

Hvis vi i dag skal gjøre spekulasjoner omkring en dato, vil vi anta at Apple flytter lanseringen av iPhone 13 tilbake til september i 2021, og disse spekulasjonene deles også av en respektert analytiker.

Når det gjelder prisen på iPhone 13, er det ikke mye vi vet for øyeblikket. Vi venter oss imidlertid at den vil ligge på linje med iPhone 12-serien. De telefonene kostet mer enn sine forgjengere fra 2019 – iPhone 11-serien – men det skyldtes i stor grad innføringen av 5G og andre tekniske forbedringer.

Vi kommer naturligvis til å fylle på med mer informasjon om prisene på 2021-modellen når vi kommer over nye rykter og lekkasjer. Nedenfor ser du prisene for iPhone 12-serien ved lansering, og dette er prisnivået vi også ser for oss for neste modell fra Apple.

Blir det iPhone 13, eller kommer den til å få navnet iPhone 12s?

iPhone 12 Pro (venstre) og iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Muligheten finnes for at den neste utgaven av iPhone ikke vil få navnet iPhone 13. En årsak kan være at tallet 13 i store deler av verden oppfattes som et tall som varsler ulykke. Det kan gjøre at Apple hopper over akkurat dette tallet når den neste modellen skal ut i verden.

Ettersom ryktene forteller at Apples neste smarttelefon ikke kommer til å skille seg så mye fra iPhone 12, kan det hende at man i stedet lanserer neste modell som iPhone 12s. Det vil i så fall ikke være første gang Apple slipper en «S»-modell av iPhone året etter en stor oppgradering, og det er meget mulig at dette igjen vil skje i 2021.

iPhone 13 – lekkasjer og rykter

Med lanseringen av iPhone 13 så langt frem i tid, kan man fort tro at det finnes lite informasjon om den neste generasjonene av Apples smarttelefoner. Det verserer likevel et stort antall rykter om hva vi har i vente.

Vi venter oss for eksempel fire medlemmer i iPhone 13-familien. Det vi trolig vil få se, er iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max.

Inntil 2020 har Apple konsentrert seg om tre modeller per lansering, men med iPhone 12-serien fikk vi også se en fjerde modell – iPhone 12 mini. De fleste ryktene antyder at det også vil komme fire modeller i 2021, og særlig hvis iPhone 12 mini viser seg å bli en storselger.

Vi venter oss at designet til telefonene som kommer i 2021 vil minne om det til iPhone 12-serien. Vi venter oss heller ikke særlig store forandringer i skjermteknologien, ettersom dette var et område Apple satset på ved innføringen av iPhone 12.

Til iPhone 12 ventet mange seg at skjermen skulle få en høyere oppdateringsfrekvens, noe som ikke skjedde. Men rykter peker mot at dette i stedet kan komme som en nyhet med iPhone 13. Det skulle gi en bedre skjermopplevelse av både spill og surfing i sosiale medier.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.October 2, 2020

Det er en teknologi som kan fungere på en lignende måte som den vi har sett i Apples iPad Pro-serie, der skjermens oppdateringsfrekvens justeres avhengig av hva du bruker enheten til , slik at du får en bedre brukeropplevelse.

Et annet rykte går på at de nye smarttelefonene kan få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, men dette er noe man i så fall bare regner med vil bli tilgjengelig i bare to av enhetene – trolig iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max.

Det går også rykter om kameraet på fronten. Enkelte rykter hevder at kamerahullet på skjermen vil få samme størrelse som på iPhone 12-serien, mens andre rykter antyder at åpningen kommer til å bli mindre på 2021-modellene. Ettersom kildene motstrider hverandre, får vi bare avvente hva som venter oss av opplysninger i tiden som kommer.

Et annet rykte antyder at Apple endelig har lyktes med å få til en skjermintegrert fingeravtrykksleser. Mange Android-telefoner har allerede dette på sine toppmodeller, og ryktene går ut på at Apple endelig er klare til å slå følge.

En kilde har også antydet at 2021 er året da vi endelig vil få se en iPhone med en lagringsplass på 1TB. Dette er en kapasitet man ennå ikke har opplevd i Apple-telefoner, men vi regner med at dette kan bli en valgmulighet for de dyrere Pro-modellene.

hope y’all are ready for 1TB iphonesOctober 28, 2020

Hvis Jon Prosser har rett i sine spådommer, vil vi få oppleve den dyreste iPhone-modellen så langt, ettersom 1TB er svært stor lagringsplass på en mobiltelefon.

Når det gjelder kameraet, hevder hevder Ming-Chi Kuo – en velansett kilde når det gjelder Apple-enheter – at kameraet til iPhone 13 vil få store forbedringer. Den store forbedringen skulle i så fall gi baksidekameraet en oppdatering til et f/1.8-objektiv med seks elementer fra dagens femelementers f/2.4 på Pro-modellen.

Det svirrer også rykter om at Apple undersøker muligheten for å innføre et periskopkamera på fremtidige modeller. Det skulle gi en større zoom-mulighet enn på dagens modeller, kanskje opptil 10x optisk zoom. Men ryktene antyder at dette er en teknologi som må vente til iPhone 14, eller kanskje enda lenger.

Et annet rykte hevder at alle de fire iPhone 13-modellene vil få en LiDAR-sensor, en teknologi som idag bare finnes for Pro-modellene.

Ellers sies det ikke mye om kameraene, men vi regner med at Apple kommer til å legge stor vekt på nettopp kameraene som det som skal skille 2021-modellene fra iPhone 12-mobilene.

En annen funksjon vi kanskje ikke vil få se, men som det likevel går rykter om, er at det kan lanseres en portløs iPhone i 2021. Det vil i så fall innebære at enkelte modeller kun vil kunne lades opp trådløst.

Dette ryktet har vi fra flere kilder, men de fleste snakker om at bare én enhet, og da trolig iPhone 13 Pro Max, vil kunne få en slik løsning.

Når det gjelder batteriet til iPhone 13, hevder Ming-Chi Kuo at Apple kommer til å forandre batteriteknologien. Det innebærer at man går over til et fysisk mindre batteri, som likevel ikke får mindre kapasitet.

Et annet interessant rykte om batteriet omhandler Apples patent angående «sikker lading». Det er en funksjon som beskytter telefonens batteri fra overopplading når ladekabelen sitter i og enheten er fullt oppladet – for eksempel ved lading over natten.Et patent innebærer ikke nødvendigvis at neste telefonmodell vil romme denne teknologien, men Apple ser i hvert fall ut til å arbeide med en slik løsning.

Støtte for 5G var en nyhet med iPhone 12, og vi regner naturligvis med at denne egenskapen føres videre til de neste modellene. Det kan imidlertid hende at Apple kommer til å tilby en mmWave eller sub 6-teknikk for å holde produksjonskostnadene nede. Det betyr i prinsippet at hvis mmWave ikke finnes tilgjengelig der du bor, vil du bli tilbudt en sub 6-modell. I iPhone 12 var begge versjonene av teknologien inkludert, noe som bidra til prisøkningen sammenlignet med foregående år.

Når det gjelder trådløs tilkobling, finnes det opplysninger om at iPhone 13 kommer til å få en Wi-Fi 6E-tilkobling, noe som skulle gi raskere oppkoblingshastigheter til trådløse nettverk.

iPhone 13 – dette ønsker vi oss

Vi vet ennå ikke stort om hva iPhone 13-familien vil by på, og derfor har vi satt opp en liste over egenskaper vi gjerne ser at Apple introduserer til neste versjon av smarttelefonen. Enkelte av disse vil du kjenne igjen fra teksten over, mens andre er egenskaper vi ønsker at Apple introduserer i tiden som kommer.

(Image credit: TechRadar)

Ved Apples lansering av iPhone 12 i 2020 fikk vi enkelte oppjusteringer av kameraene, men det ble ikke den revolusjonerende forandringen vi håpet på.

Du kan vente deg et enda bedre kamera i 2021. og vi håper at Apple denne gangen kommer med store forbedringer, og kommer med den beste kameramobilen på markedet.

2. Forbedret batteritid

Vi så ingen større forbedringer i batteritiden med iPhone 12, men vi håper at Apple tar bedre tak i dette i tiden fremover.

Det gjelder først og fremst iPhone 12 mini, som har den dårligste batteritiden i hele serien.

3. En iPhone 13 mini

(Image credit: Apple)

Dette kan virke som en selvfølgelighet. Men vi liker virkelig iPhone 12 mini, og vi håper at tilsvarende modeller blir faste innslag i iPhone-familien.

Familiens minste søsken hadde overraskende gode spesifikasjoner, og var på enkelte områder sammenlignbar med toppmodellene. Vi håper Apple fortsetter med mini-modellene ved fremtidige lanseringer.

4. Lavere pris

Det er ikke sikkert dette er sannsynlig til iPhone 13, men etter prisøkningen som fulgte med lanseringen av iPhone 12, skulle vi ønske at Apple senket prisene en smule på modellene som skal lanseres i 2021.

Ryktet sier imidlertid at Apple vil benytte 5G-teknologi knyttet til regionen du bor i, så dette kan faktisk legge opp til en viss prisreduksjon.

5. Slutten på 64 GB-modellene

(Image credit: TechRadar)

Både iPhone 12 mini og iPhone 12 leveres med muligheten for en lagringsplass på 64 GB. Dette mener vi var en altfor gjerrig tilnærming til lagringsplass på en smarttelefon i 2020. Det finnes brukere som klarer seg fint med dette, men for de aller fleste tar plassen slutt etter en periode med bruk.

Vi ønsker oss at Apple setter 128 GB som laveste lagringskapasitet på modellene de skal lansere i 2021, og samtidig senker prisen på modellene med enda større lagringsplass.

Selv om ryktene gikk om en slik forbedring i 2020, fikk vi aldri se en oppgradert skjermoppdateringsfrekvens i iPhone 12. Nå ønsker vi oss dette til iPhone 13, slik at Apples skjermer blir konkurransedyktige.

Dette er en oppgradering av den typen du ikke vet at du ønsker deg før du har opplevd den. Det sukke uansett gi en langt bedre brukeropplevelse av din neste iPhone.

7. Bedre mulighet til medfølgende lader

(Image credit: TechRadar)

Apple bestemte seg for å ikke inkludere en lader med iPhone 12-modellene, og de begrunnet dette med ønsket om å begrense elektronikkavfallet. Det kan godt være sant, men det er kanskje ikke den mest kundevennlige fremgangsmåten.

Derfor ønsker vi oss at Apple kommer med en løsning der du kan få en lader til telefonen ved bestilling, selv om den ikke inngår i standardpakken.

Kanskje det kunne følge med en kupong til en lader, slik at du kan benytte denne ved behov, samtidig som du oppmuntres til å la være hvis du allerede har en lader.