iPhone 13 Pro-designet avslørt i ny lekkasje

Vi har allerede sett en del bilder av potensielle iPhone 13 Pro-design, men nå har vi blitt servert en første titt på det som etter sigende skal være en «endelig versjon», noe som vil si at dette, i teorien, skal være det faktiske utseendet telefonen vil ha når den lanseres i september.



Dette ifølge LeaksApplePro, som nylig delte et knippe uoffisielle datagenererte bilder av noe som skal være det endelige designet. Nettstedet nevner at enkelte detaljer potensielt kan forandres før telefonene entrer masseproduksjon, men at dette ikke er sannsynlig.



Uansett hva de faktiske forholdene er, så viser i alle fall dette designet noe som ligger ganske nært de foregående lekkasjene, med unntak av en noe større kamerahump. LeaksApplePro hevder også at skjermhakket har blitt en hel del mindre, noe det allerede har gått rykter om, og at chassiset, som skal være utført i rustfritt stål, skal være mindre utsatt for smuss i form av fingeravtrykk enn det iPhone 12 Pro var.

Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNmMay 21, 2021 See more

Det hevdes også at kameramodulen denne gangen blir større og flatere, og at kamerasensorene også øker i størrelse.



Selv om vi tar det hele med en god klype salt, så er det likevel påfallende at vi nå ser omtrent samme design som vi har sett i alle de andre ferske lekkasjene, noe som vitner om at dette kan være en ganske så nøyaktig visuell representasjon av den endelige modellen, og at den nye Pro-varianten ikke forandrer seg stort kontra iPhone 12-serien.



Faktisk så har de fleste lekkasjer vist at det later til at de kommende modellene ligger nærmere såkalte S-modeller, snarere enn varianter med et helt nytt design, så det er mulig at vi i høst får iPhone 12S, snarere enn et hopp i heltall. Det hele skal etter sigende avsløres i september, siden det er den antatte lanseringsmåneden.

Kilde: NotebookCheck