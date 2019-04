iOS 13 kan få mørk modus, app-faner og en ny tilbake-gest

Vi venter ikke å høre noe konkret om iOS 13 før Apples utviklerkonferanse i juni, men nye rykter gir oss en idé om hva vi kan forvente oss når den nye oppdateringen kommer.

9to5Mac melder nemlig om at kilder nær iOS 13-prosjektet har gitt dem en del informasjon om nye funksjoner som skal være på vei til iPhone og iPad.

Som med alle lekkasjer, kan vi ikke uten videre gå ut ifra at alt dette stemmer, og selv om funksjonene faktisk er det på vei så er det heller ikke sikkert at de dukker om i iOS 13. Bare se på gruppesamtalefunksjonen som dukket opp først etter at iOS 12 var lansert.

Hva kan vi forvente av iOS 13?

En av funksjonene det rapporteres om er en mørk modus, noe mange iPhone-brukere har ønsket seg lenge. Med mark modus aktivert, vil alle bakgrunner i apper og menyer bli mørke. Ved siden av å spare øyene når du ser på skjermen i mørket, hjelper mørke bakgrunner til å spare batteri.

I forbindelse med at hjem-knappen forsvant, så innførte appen en rekke navigeringsgester, men nå rapporteres det at Apple i tillegg skal innføre en ny tilbake-gest som vil fungere omtrent som tilbake-knappen på Android-telefoner.

Man vil altså kunne holde på skjermen med tre fingre og skyver til den ene siden for å gå tilbake, og den andre for å gå fremover. Dette høres litt komplisert ut, og det gjenstår å se om dette faktisk stemmer.

Kilden oppgir også enkelte mindre endringer som en redesignet volumkontroll, strømlinjeformet installasjonsprosess, forbedringer i Safari og Mail-appen, og en ny mulighet for å gi iPad-apper flere faner som kan ligge over hverandre.

Når iOS 13 slippes i juni får vi endelig vite om disse detaljene faktisk stemmer, og vi skal holde deg oppdatert på at som kommer av nyheter.