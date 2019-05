I dag får Netflix bedre lydkvalitet

I dag ruller Netflix ut en oppdatering som bringer med seg forbedret lyd til favorittseriene dine.

Funksjonen omtales ganske enkelt som «høykvalitets lyd», og den oppgraderer 5.1-lyden fra 192 til 640 kbps, og Dolby Atmos-lyden fra 448 til 768 kbps.

Målet er å bevare noe av detaljrikdommen som ofte går tapt når lyden komprimeres og sendes over nettet.

Ifølge en bloggpost på Netflix’ sider forventer selskapet at dette skal gi deg mer detaljert lyd, og eksempler som trekkes frem på ting som vil låte bedre er skrikende bildekk, ringende telefoner og smuldrende ruiner.

Det er også viktig å få med at Netflix opplyser at lydstrømmen i likhet med videostrømmen vil tilpasse seg forholdene, så hvis nettforbindelsen din blir dårligere så får du også lyd med lavere kvalitet mens når forbindelsen blir bedre igjen så øker kvaliteten.

Bedre lyd for alle

Det er også viktig å merke seg at denne oppgraderingen kommer til selve Netflix-spilleren, så alt innhold på Netflix vil låte bedre så lenge du gjør bruk av 5.1- eller Dolby Atmos-lyd. (Sistnevnte er som kjent kun tilgjengelig for folk som betaler ekstra for Netflix Premium Ultra HD).

Mange vil oppleve dette som en stor forbedring, men vi skal samtidig ikke overdrive betydningen av denne oppgraderingen – det er stor forskjell på 192 kbps og 640 kbps for folk som vet hva de skal lytte etter, men for den jevne Netflix-seer er det ikke sikkert forskjellen blir så stor. (Er du usikker på hvilken kategori du havner i? Prøv deg på denne testen hos NPR).

Denne funksjonen har altså mest betydning for spesielt interesserte med Dolby Atmos- eller surround-oppsett, og som er ekstra opptatt av lydkvalitet.

Netflix melder for øvrig at lydkvaliteten de leverer kommer til å forbedres stadig mer, etter hvert som de justerer og forbedrer kompresjonsalgoritmene sine.