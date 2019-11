Netflix saa tänään aiempaa paremman äänenlaadun

Netflix tuo tänään palveluunsa uuden ominaisuuden, joka parantaa merkittävästi suosikkisarjojesi äänenlaatua.

Palvelu kutsuu toimintoa yksinkertaisesti nimellä high-quality audio. Se päivittää 5.1-äänenlaadun 192 kbps:stä kbps:ään. Dolby Atmos -ääni paranee puolestaan 448 kbps:stä jopa 768 kbps:ään.

Päivityksen tavoitteena on palauttaa äänen yksityiskohtia, jotka häviävät kopmressoidessa videotiedostoa pienempään muotoon, Netflix kertoo sivuillaan julkaisemassa blogipostauksessa. Kompressointi on välttämätöntä, jotta hyvälaatuiset videotiedostot saadaan pyörimään sulavasti tavanomaisella verkkoyhteydellä.

Palvelu osaa tunnistaa automaattisesti yhteytesi nopeuden ja heikentää äänenlaatua tarvittaessa, jotta sisällöt pyörivät takkuilematta laittteellasi. Parempi ääni pitäisi kuitenkin pyöriä mainiosti Suomessa tyypillisellä 100 Mbit/s -verkkoyhteydellä.

Katselukokemusta koko rahan edestä

On hyvä huomata, että päivitys on tulossa itse Netflix-soittimeen, joten ääni paranee käytännössä kaikissa sarjoissa ja elokuvissa, joihin on saatavilla 5.1- tai Dolby Atmos -ääniraita. Jälkimmäisenä mainittu on tosin saatavilla vain niille käyttäjille, joilla on kallein Netflix-tilaus.

Päivityksellä on valtava merkitys audiofiileille, sillä kunnollisella äänentoistolla 192 kbps:n ja 640 kbps:n ero on käsinkosketeltava. Tavallinen kuulija kuitenkaan tuskin huomaa mitään eroa varsinkaan television tai tabletin omista kaiuttimista. Jos haluat kokeilla itse eri bittinopeuksien eroja, voit tehdä tämän NPR:n testin.

On joka tapauksessa mukava huomata, että Netflix ottaa huomioon myös todelliset elokuvaharrastajat. Parempi äänenlaatu parantaa nimittäin tarkkojen korvien katselukokemusta aivan samalla tavalla kuin Full HD:n ja 4K:n ero.

Netflix kertoo jatkavansa äänenlaadun kehittämistä myös tulevaisuudessa, kun se saa muutettua äänen kompressioalgoritmia entistä häviöttömämmäksi.