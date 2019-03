Parhaat Netflix-sarjat (maaliskuu 2018): Kokosimme yli 60 koukuttavinta Netflix-sarjaa

Päivitys: Netflixiin julkaistiin helmikuun aikana lukuisia uusia sarjoja, kuten OINTB:stä tutun Natasha Lyyonen Russian Doll, Netflixin ensimmäinen deittiohjelma Dating Around sekä My Chemical Romancen Gerard Wayn tekemiin sarjakuviin perustuva The Umbrella Academy.

Neflix-katselijoita on puhuttanut myös uusi true crime -sarja Abducted in Plain Sight, Chef's Tablen kuudes tuotantokausi ja ylistetty kauhusarja Get Out.

Netflix on lisännyt jälleen uusia sarjoja kattavaan valikoimaansa. Markkinoilla on toki muitakin laadukkaita videopalveluita, kuten Amazon Prime, HBO Nordic ja Viaplay, mutta mikään niistä ei onnistu pääsemään lähellekään Netfixiä valikoiman määrässä.

Tulemme näkemään useita uusia alkuperäissarjoja sekä lisää tuotantokausia vanhoihin suosikkisarjoihin seuraavien kuukausien aikana. Palveluun on tullut viime aikoina esimerkiksi Better Call Saulin neljäs kausi, animaatiosarja Disenchantment, yliluonnollisilla ilmiöillä höystetty teinisarja The Innocents, Buzfeedin minidokumenttisarja Seuraa tätä ja animaatiokomediasarja Archerin yhdeksäs tuotantokausi. Saat siis varmasti uutta katsottavaa pimeisiin syysiltoihin.

Yksi Netflixin parhaista puolista on sen monipuolisuus. Videopalvelusta löytyy viihdyttäviä sarjoja jokaiseen makuun. Pidit sitten avaruusseikkailuista, fantasiasarjoista, rikosdraamoista tai huippujännittävistä trillereistä, löydät varmasti kiinnostavaa katsottavaa.

Kaiken lisäksi suurin osa Netflixin suosikkisarjoista on yhtiön omaa tuotantoa. Niin Orange Is The New Black, House of Cards kuin Narcoskin ovat kaikki yhtiön omaa käsialaa.

Get Outin mainoskuva.

Kuva: Universal Pictures

Videopalvelun valtavan valikoiman kääntöpuolena on kuitenkin siitä aiheutuva valinnan vaikeus. Jokainen meistä on varmasti löytänyt itsensä selaamasta Netflixin etusivua turhautumiseen asti ja lopulta päättänyt luopua leikistä kokonaan. Haluammekin säästää kallisarvoista aikaasi ja tehdä etsintätyön sinun puolestasi.

Päivitämme tätä opasta joka kuukausi, jotta saat jatkuvasti uutta katsottavaa. Kerromme myös tulevista julkistuksista ennen kuin ne ilmestyvät palveluun.

Aina ajankohtainen oppaamme kokoaa yhteen paikkaan kaikki Netflixin helmet, joten se on todellinen aarreaitta oman elämänsä sarjamaratoonareille. Teemme parhaamme valitaksemme listalle mahdollisimman erilaisia sarjoja, jotta pystymme tarjoamaan mieluista katsottavaa kaikille lukijoillemme.

Me kaikki tiedämme sen tyhjyyden tunteen, kun suosikkisarjamme loppuu, emmekä keksi mitään uutta katsottavaa. Suosittelemmekin lisäämään sivun kirjanmerkkeihisi, jotta saat aina tuoreita ideoita!

Tulossa pian

Star Trek: Discoveryn mainoskuva

Kuva: Netflix

Netflix ei osoita hidastumisen merkkejä uuden sisällön julkaisemisen suhteen. Olemme saaneet tähän mennessä varmistuksen ainakin seuraavien sarjojen julkaisulle. Kyseiset päivämäärät ovat kuitenkin englanninkielisten markkinoiden julkaisupäiviä, joten sarjat saattavat saapua Suomeen hieman myöhemmin. Nykyään Netflix on kuitenkin iloksemme julkaissut suurimman osan alkuperäissarjoistaan Suomessa samoihin aikoihin kuin Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassakin.

Videopalvelu ei varsinaisesti säästele kuluissaan, sillä Netflix aikoo käyttää tänä vuonna 8 miljardia dollaria uusiin sisältöihinsä.

Ainakin seuraavat sarjat ovat tulossa videopalveluun aivan lähiaikoina:

Brooklyn Nine-Nine, 5. tuotantokausi: 8. maaliskuuta 2019

Stranger Things, 4. tuotantokausi: 4. heinäkuuta 2019

