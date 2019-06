Honor planlegger å slippe sin første 5G-telefon mot slutten av 2019

Stadig flere selskaper annonserer at de har 5G-telefoner på vei, og nå har også Honor kastet seg inn i kappløpet.

Under MWC Shanghai har nemlig sjefen for Honor, George Zhao, nå skissert sin visjon for 5G i tiden fremover, og han uttalte i den forbindelse at selskapets første 5G-telefon skal slippes innen 2019 er omme. Det er nettstedet Sohu som melder dette.

Zhao sa ingenting om selve enheten, og vi vet dermed ikke om det blir en 5G-utgave av en eksisterende modell eller en helt ny telefon.

Han sa imidlertid at de planlegger å bruke 5G på måter som unge mennesker vil oppleve som nyttig, og han viste til eksempler som AR-spilling og AI-grensesnitt. Dette gir mening i og med at Honor retter seg mot nettopp unge mennesker.

Ifølge Zhao skal telefonen slippes først i Kina, og i og med at Honor og eierselskapet Huaweis tilstedeværelse i andre markeder er ganske usikker for tiden, så virker dette også som den rette veien å gå. Honor understreker imidlertid at 5G-modellen skal slippes globalt senere, så den burde dukker opp her hjemme etter hvert også.

Hvordan blir Honors 5G-telefon?

Det er sannsynlig at 5G-telefonen det er snakk om, vil være en ny variant av Honor 20 eller Honor 20 Pro med innebygget 5G-modem.

Honor 20 er i salg i det meste av Europa nå og den har gjort seg bemerket med sin lave pris og fireobjektivers kamera, så den burde kunne fungere godt som utgangspunkt for en ny 5G-telefon.

Samtidig er det kanskje mer sannsynlig at Honors første 5G-telefon blir Honor View 30. Honor View-serien har gjerne blitt sluppet tidlig på året og disse telefonene har typisk pekt fremover mot hovedserien som slippes litt senere, noe som passer bra i denne sammenhengen.

Honor View 20 ble sluppet i desember i fjor enkelte steder i verden, og det er sannsynlig at View 30 med 5G også kommer ut i desember før resten av verden får den tidlig neste år.