Honor har sluppet to interessante telefoner midt under Huawei-krisen, men lanseringen hadde en underlig bismak

Honor slapp sin nye flaggskipserie Honor 20 i London tirsdag. Serien består av Honor 20 (499 euro) og den mer avanserte Honor 20 Pro (599). Honor 20 Lite ble for øvrig annonsert allerede for noen måneder siden. Alle disse modellene ser ut til være gode alternativer i sine prisplasser, og Honor burde ha gode sjanser til å øke sin markedsandel – i hvert fall i teorien.

Fire kameraer, hvorav et hovedkamera på 48 MP, Kirin 980-prosessor, 8 GB RAM og 256 GB lagring. Slike spesifikasjoner burde man kunne forvente at skal få stor applaus fra et publikum bestående av Honor-entusiaster, medierepresentanter og influencere, men applausen var dempet. Publikum merket at det var en stor elefant i rommet som ingen snakket om, nemlig Googles Android-begrensninger.

George Zhao fra Honor snakket fra scenen i rundt en time og publikum ventet spent på en kommentar angående Android-krisen, men den kom aldri.

Ingen testenheter til media

Når teknologijournalister deltar på slike lanseringsarrangementer er det vanlig at de få utdelt en testenhet nærmest umiddelbart etterpå, og tanken er at man skal kunne skrive en test så fort som mulig.

Denne gangen var det imidlertid ingen som fikk utdelt testtelefoner, og man kunne kun prøve dem ut på demonstrasjonsområdet. Dette er spesielt merkelig siden Honor 20 ikke har gått gjennom såpass store endringer siden View 20, at man kan forventer at den ikke er klar for testing av media. I den korte tiden vi fikk med den, så den også ut til å fungere feilfritt.

Honor ga oss heller ikke noe lanseringsdato for de nye modellene. Det kan virke som de undrer seg over hva som skal bli veien videre når det kommer til spørsmålet om Android.

Ingen kommentar

Både svenske og finske journalister fikk beskjed kun 15 minutter før arrangementet at alle intervjuer hadde blitt avlyst. Dette er veldig spesielt, med tanke på at de fleste produsenter pleier å være veldig interessert i å prate om de nye produktene sine. Vi antar at avgjørelsen ble tatt i siste sekund, i og med at intervjuene var booket flere uker i forveien.

Det virker rett og slett som Android-problemet var en stor overraskelse for Honor, og at det traff selskapet på et dårlig tidspunkt.

Det eneste som kan sies å være en henvisning til Android-problemet kom i Zhaos avslutning, der han lovet at Honor skal fortsette å utvikle den beste mulige opplevelsen for alle sine brukere. Utover det sa han altså ingenting.