Asus avslører ProArt StudioBook på IFA 2019 – lover verdens mest ekstreme grafikkytelse

Asus har avslørt sine bærbare ProArt StudioBook-maskiner under IFA 2019-messen i Berlin, og selskapet hevder at ProArt StudioBook One er den «grafisk kraftigste bærbare maskinen» i verden.



Med et Nvidia Quadro RTX 6000 og en Intel Core i9 under panseret, samt en Panton-verifisert 4K-skjerm på 15 tommer og med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, er dette uten tvil snakk om en ekstremt kraftig mobil arbeidsstasjon rettet mot folk i kreative yrker og andre med store krav til maskinvaren.

Ifølge Bob Pette, visepresident i «Professional Visualization»-avdelingen hos Nvidia kan maskinen «levere ekstrem ytelse og mobilitet for de som jobber med virtuell produksjon i sanntid, 8K-redigering i sanntid, dataanalyse, CAD-design og simulering samt andre tunge data-løft, slik at man kan kreere fantastisk og fengende innhold raskt og effektiv uansett hvor man måtte befinne seg.»



Om man ikke trenger fullt så mye ytelse vil Asus ProArt StudioBook One selvfølgelig være litt i overkant, hvilket er grunnen til at Asus i tillegg har annonsert en rekke ProArt StudioBook-maskiner som passer inn i de fleste budsjetter.

The ProArt StudioBook family

På IFA 2019 fikk vi også se lanseringen av 17-tommermaskinen ProArt StudioBook Pro X, som Asus mener er den første bærbare maskinen med både Quadro-GPU og en skjerm med såkalt fireveis NanoEdge-teknologi (veldig liten kant rundt skjermen).



Dette gjør maskinen imponerende slank og moderne og betyr at maskinen på 17 tommer har sammenlignbare dimensjoner som bærbare maskiner på 15 tommer. I praksis får man en større skjerm uten at det gjør selve maskinen større. Under panseret finner vi en Quadro RTX 5000-GPU og en Intel Xeon av niende generasjon eller en Core i7-prosessor.

The Asus ProArt StudioBook Pro X also features the ScreenPad 2.0 (Image credit: Asus)

Dette er også den første bærbare maskinen som har Quadro-GPU og i tillegg en skjerm nummer to, i form av ScreenPad 2.0, en berøringsskjerm som erstatter den tradisjonelle styreflaten man finner i bærbare PC-er.



Asus ProArt StudioBook-serien vil kommer på markedet en gang i oktober 2019 og prisingen er ennå ikke helt klar – men med slike spesifikasjoner er det helt klart at det ikke blir billig.