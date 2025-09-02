Ryktene om Garmin Fenix ​​8 Pro skyter fart – nye lekkasjer peker på fire abonnementsnivåer, bare måneder etter Connect+-fiaskoen.

Garmin inReach kan bli kjernen i Garmins LTE-plan.

Garmin Fenix 8
(Foto: Craig Hale)
  • Garmin Fenix ​​8 Pro ventes snart å lanseres med LTE-støtte
  • Lekkasjer peker på at Garmin utvider sin inReach-meldingstjeneste i stedet for å bruke et tredjepartsabonnement
  • Kodelinjer i appen avslører angivelig fire nye abonnementsnivåer
Garmin Fenix ​​8 Pro ser ut til å komme snart, og ny informasjon tyder på at den får LTE-støtte. Det er vanskelig å forbedre en allerede femstjerners superpremiumklokke som Garmin Fenix 8, men «Pro»-merkelappen ser ut til å hinte til en funksjon som standardmodellene ikke allerede har: LTE-tilkobling.

For de som ikke er kjent med det, betyr LTE-tilkobling at brukere kan koble en enhet til internett eller et satellittnettverk via et dataabonnement. På de beste Apple Watch- og Android-klokkene gjøres dette vanligvis ved å utvide mobiloperatørens abonnement til å inkludere smartklokken, mot et ekstra gebyr.

Dette lar deg bruke klokken din som en slags «minitelefon», sende meldinger, få tilgang til internettjenester som e-post og til og med ringe uten en mobiltelefon i nærheten. Det ser ut til at Garmin ønsker å gå inn i dette segmentet.

Men nye lekkasjer fra Gadgets & Wearables antyder at Garmin ikke vil bruke tredjepartsnettverk som andre smartklokker. I stedet ser det ut til at Garmin planlegger å utvide sin eksisterende inReach-tjeneste – en satellittbasert meldingstjeneste som allerede er tilgjengelig på dedikerte Garmin-enheter som InReach Mini 2 (bildet nedenfor). Den brukes til å få værinformasjon, kommunisere posisjon og sende meldinger utenfor mobildekningen.

I stedet for å handle utelukkende om musikkstrømming og bekvemmeligheter som e-posttilgang, vil Fenix ​​8 Pro sannsynligvis bli posisjonert som den beste Garmin-klokken for å holde deg tilkoblet langt ute på de mest avsidesliggende stiene – på steder der andre klokker ikke fungerer. Det er der navnet «Pro» kommer inn i bildet.

Garmin InReach Mini 2

(Image credit: Garmin)

inReach-abonnementsnivåer

Gadgets & Wearables fant kodelinjer i Garmin Connect-appen som avslører fire nye inReach-nivåer: Enabled, Essential, Standard og Premium.

Selv om ingenting er bekreftet ennå, peker dette sannsynligvis mot en ny utvidelse av inReach-tjenesten. I stedet for å ha Fenix ​​8 Pro knyttet til et abonnement fra for eksempel EE eller Mint Mobile, ser det ut til at Garmin ønsker å holde alt innenfor sitt eget økosystem.

Det faktum at det finnes flere abonnementsnivåer reiser imidlertid spørsmål. I stedet for å betale en fast pris for å låse opp alle LTE-funksjonene på klokken, kan brukerne bli tvunget til å betale per nivå, der funksjonene er låst bak en annen betalingsmur.

Situasjonen minner sterkt om kritikken som ble rettet mot premiumversjonen Garmin Connect+ tidligere i år, da hundrevis av lesere tok kontakt og uttrykte sin misnøye med at Garmin låste funksjoner bak en betalingsmur i treningsappen sin.

Geir Tandberg Steigan
Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra