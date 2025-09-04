Garmin Fenix 8 Pro-rykten tar fart – nya läckor pekar på fyra abonnemangsnivåer, bara månader efter Connect+-fiaskot

Garmin Fenix 8 Pro väntas lanseras snart med LTE-stöd

Istället för att använda ett tredjepartsabonnemang pekar läckor på att Garmin bygger ut sin inReach-meddelandetjänst

Kodrader i appen sägs avslöja fyra nya abonnemangsnivåer

Garmin Fenix 8 Pro ser ut att snart vara på väg och nya uppgifter tyder på att den får LTE-stöd. Det är svårt att förbättra en redan femstjärnig, superpremium-klocka som Garmin Fenix 8, men ”Pro”-taggen verkar antyda en funktion som standardmodellerna inte redan har: LTE-anslutning.

För den som inte är bekant innebär LTE-anslutning att användare kan koppla upp en enhet mot internet eller ett satellitnätverk via ett dataabonnemang. På de bästa Apple Watch- och Android-klockorna sker detta vanligtvis genom att man utökar sin mobiloperatörs plan till att även omfatta smartklockan, mot en extra avgift.

Då kan man använda sin klocka som en sorts ”minitelefon”, skicka meddelanden, komma åt internettjänster som e-post och till och med ringa samtal utan att en mobiltelefon finns i närheten. Det verkar som att Garmin vill kliva in i detta segment.

Men nya läckor från Gadgets & Wearables tyder på att Garmin inte kommer använda tredjepartsnätverk som andra smartklockor. I stället verkar det som att Garmin planerar att bygga ut sin befintliga inReach-tjänst – en satellitbaserad meddelandetjänst som redan finns på dedikerade Garmin-enheter som InReach Mini 2 (bilden nedan). Den används för att få väderinformation, kommunicera position och skicka meddelanden utanför mobilnätens räckvidd.

Snarare än att handla om musikstreaming och bekvämligheter som e-poståtkomst kommer Fenix 8 Pro sannolikt att positioneras som den bästa Garmin-klockan för att hålla dig uppkopplad långt ute på de mest avlägsna lederna – på platser där andra klockor inte fungerar. Det är där ”Pro”-namnet får sin betydelse.

inReach-abonnemangsnivåer

Gadgets & Wearables hittade i Garmin Connect-appen kodrader som avslöjar fyra nya inReach-nivåer: Enabled, Essential, Standard och Premium.

Även om inget har bekräftats ännu, pekar detta troligen på en ny utbyggnad av inReach-tjänsten. I stället för att låta Fenix 8 Pro knytas till en plan från exempelvis EE eller Mint Mobile, ser det ut som att Garmin vill hålla allt inom sitt eget ekosystem.

Att det finns flera abonnemangsnivåer väcker dock frågetecken. Istället för att betala ett fast pris för att låsa upp alla LTE-funktioner på klockan kan användare tvingas betala per nivå, där funktioner låses bakom ytterligare en betalvägg.

Situationen påminner starkt om den kritik som riktades mot premiumversionen Garmin Connect+ tidigare i år, då hundratals läsare hörde av sig och uttryckte sitt missnöje med att Garmin låste in funktioner bakom en betalvägg i sin träningsapp.