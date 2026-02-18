Jeg vil ikke ha noen nye funksjoner i watchOS 27 – jeg vil bare ha bedre batteritid

watchOS 27-oppdateringen begynner å dukke opp i horisonten, men det er flere måneder til den ventes å bli avduket på Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) i juni i år, vet vi fortsatt ikke mye om hva vi kan ha i vente.

Til tross for det er jeg ikke bekymret. På dette stadiet håper jeg ikke på utallige bunker med nye funksjoner som skal legges til alle de beste Apple Watch-klokkene. Faktisk er det bare én endring jeg virkelig ønsker å se i watchOS 27: bedre batteritid.

Selvfølgelig vet vi ikke sikkert om det i det hele tatt er på Apples veikart for øyeblikket, spesielt siden den økte batterilevetiden på 24 timer var en så viktig maskinvarefunksjon i Apple Watch Series 11. Jeg håper imidlertid inderlig at det er det, fordi det å redusere strømforbruket til operativsystemet og forlenge batterilevetiden til alle kompatible klokker ville være en slik velsignelse for brukerne.

Akkurat nå er det ikke mange andre ting jeg kan tenke meg som vil ha like stor innvirkning som dette ville gjort for Apple Watch-brukere. Hvis Apple ønsker å forbedre klokkene sine betraktelig, er det å forlenge batteritiden én måte å gjøre det på.

Den ene egenskapen jeg virkelig ønsker meg

(Image credit: TechRadar)

Når jeg ser tilbake på watchOS 26, sliter jeg med å plukke ut noen nye funksjoner som jeg har funnet virkelig transformative siden i fjor sommer. For eksempel er Sleep Score interessant, men dens virkelige innvirkning på søvn og atferd er i beste fall begrenset. Workout Buddy er altfor optimistisk for min smak – jeg ble lei og slo den av kort tid etter å ha testet den ut.

Noen funksjoner, som den nye håndleddsbevegelsen, er utrolig inkonsekvente og upålitelige etter min erfaring. Andre, som tillegget av Notater, føles bare som oppblåsthet. Apple Watch-skjermen er altfor liten til at jeg kan bla gjennom notatene mine, langt mindre lage nye.

Det har ført meg til en uunngåelig konklusjon: watchOS er modent nok nå til at det føles som om mulighetene for nye innovasjoner – spesielt på programvaresiden – blir smalere. Jeg er sikker på at Apple kan legge til flere interessante funksjoner i fremtiden, men det er vanskelig å drømme opp noe virkelig transformativt på dette stadiet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Derfor vil jeg ikke se mer flørt fra Apple på WWDC. Faktisk er forbedret batterilevetid den eneste nye funksjonen jeg virkelig ønsker å legge til i watchOS. Misforstå meg rett, jeg vil ikke si at batteritiden til Apple Watch er direkte dårlig akkurat nå. Den holder meg gjennom en hel dag og natt, og jeg trenger bare å lade den opp igjen tidlig om morgenen. Men sammenlign det med konkurrerende produkter, og forskjellene er tydelige: Garmin Fenix ​​8, for eksempel, holdt ut i 16 dager på én lading i testene våre. Det er betydelig bedre enn Apple Watch.

Det blir enda verre etter noen års bruk. Partneren min har min gamle Apple Watch Series 5, og hun er ofte frustrert over at den ikke holder så lenge. Faktisk kan hun ikke bruke den så mye som hun vil, fordi den trenger så hyppig lading.

Å tilby meningsfulle endringer på dette området vil ha mye større innvirkning enn noen halvferdige gester og apper som ingen ba om. Det er det Apple bør fokusere på for WWDC.

En tidsalder for «batterier som varer hele dagen»

(Image credit: TechRadar)

Selvfølgelig er det gode grunner til noen av de åpenbare forskjellene i batteritid når man sammenligner Apple Watch med konkurrerende enheter. Når man ser på Apple Watch Ultra 3, bruker den en LTPO3 OLED-skjerm av høyere kvalitet sammenlignet med Garmin Fenix ​​8s AMOLED-skjerm med lav oppdateringsfrekvens, mens watchOS dekker mange flere baser og tilbyr et bredere spekter av funksjoner enn Garmins operativsystem. I en slik situasjon er det ikke overraskende at Apple Watchs batteri ikke varer like lenge.

Dessuten vil enhver bærbar klokke – inkludert Apple Watch – naturligvis være begrenset av størrelsen. Du får ikke plass til et massivt batteri i et deksel som bare er 49 mm bredt, slik det er for Apple Watch Ultra 3.

Men det betyr ikke at vi ikke kan håpe på bedre fra Apple.

Heldigvis finnes det indikasjoner på at Apple kan være på vei i riktig retning i tide til WWDC. Bloomberg-reporter Mark Gurman har sagt at iOS 27 eksempelvis i stor grad vil fokusere på små forbedringer snarere enn nye funksjoner. En konsekvens av dette er at iOS 27 kan gi økt batteritid.

Gurman bemerker imidlertid også at Apple kanskje ikke gjør noe stort nummer ut av dette, noe som for meg antyder at batteriforbedringen kan bli ganske liten. Uansett håper jeg at Apple vil utvide batterifokuset til operativsystemene sine, noe som også vil resultere i bedre batterilevetid som en del av watchOS 27.

Det er alt jeg egentlig håper på i år når det gjelder Apple Watch. Vær så snill, Apple, konsentrer dere om den ene tingen som kan gjøre en enorm forskjell for smartklokkekundene deres, og forleng batteritiden til noe mye mer fornuftig. Selskapets mye omtalte «batteritid som varer hele dagen» har hatt sin tid. Det er på tide å jobbe mot en utholdenhet på flere dager.