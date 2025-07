To nye Garmin-klokker ser ut til å være nært forestående

Vi får kanskje se en billigere Forerunner denne gangen

Venu 4 kan følge den nylig lanserte Venu X1

Det ser ut til at to nye kandidater til listen vår over de beste Garmin-klokkene vil dukke opp i nær fremtid, med en offisiell teaser og en lekkasje som peker på nye enheter i løpet av de kommende dagene og ukene.

Med utgangspunkt i det vi har hørt direkte fra Garmin, har selskapet lagt ut en teaser for en ny klokke som kommer 22. juli. Silhuetten av klokken antyder at vi vil se en ny Forerunner-modell.

Den kjente lekkeren the5krunner sier at det er usannsynlig at dette er en eksisterende modell som nå også vil bli lansert i Kina. Det er mer sannsynlig at det er en ny regioneksklusiv variant for Kina, eller en helt ny modell som vil bli lansert globalt.

Garmin Rumors mener at «1XXX» i teaserbildet kan referere til prisen på den kommende klokken, i yuan. Hvis den gjetningen er riktig, kan vi se på en relativt rimelig Forerunner sammenlignet med resten av serien.

Venu 4

Garmin Venu X1 (Image credit: Garmin)

Når det gjelder mindre offisielle nyheter, har Garmin Rumors (via Notebookcheck) oppdaget den aller første omtalen av Garmin Venu 4 i dokumentasjonen som følger med Garmin Golf-appen. Garmin har ikke sagt noe om denne klokken, men det virker som om den kan være på vei.

Tidligere i år ble Garmin Venu X1 lansert, men basert på denne nye informasjonen er den ikke den virkelige etterfølgeren til Garmin Venu 3 – selv om den korte omtalen vi har av Venu 4 egentlig ikke avslører så mye.

Gitt hva Garmin har gjort med sine andre flaggskipmodeller, er det en god sjanse for at Venu 4 vil få en lysere skjerm, et oppdatert brukergrensesnitt, en lommelykt og noen ekstra helsefunksjoner og treningsmålinger.

Det har imidlertid ikke dukket opp noen andre lekkasjer eller rykter så langt som gir oss noen ledetråder om hva som kommer. Så snart Garmin gjør noen av disse smartklokkene offisielle, vil vi selvfølgelig rapportere om alle detaljene her på TechRadar.