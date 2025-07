Garmin vaikuttaa valmistautuvan Venu 4:n ja edullisen Forerunner-urheilukellon julkistukseen

Kaksi uutta Garmin-kelloa horisontissa

Edullinen Forerunner julkistettaneen tiistaina

Venu 4 jatkanee tuoreen Venu X1:n jalanjäljissä

Mikäli huhuja ja vihjailuja on uskominen, parhaiden Garmin-kellojen listallemme on pian kaksi uutta pyrkijää. Odotusten takana on virallisesta lähteestä tullut mainos sekä epävirallinen vuoto. Näiden perusteella on todennäköistä, että lähipäivien tai -viikkojen aikana on luvassa virallisia vahvistuksia.

Garmin kertoo omassa viestissään uudesta älykellojulkaisusta, joka on luvassa 22. heinäkuuta eli huomenna tiistaina. Julkaisu antaa syyn olettaa, että luvassa on uusi Forerunner-malli.

Valmistajan asioista varsin hyvin perillä oleva the5krunner kertoo, että kyseessä saattaa olla maailmanlaajuisesti julkaistava malli tai vaihtoehtoisesti pelkästään Kiinan markkinoille tähtävä laite.

Garmin Rumors puolestaan uskoo viestissä olevan "1XXX"-maininnan vihjaavan Kiinan hintaan. Jos tämä pitää paikkansa, on kyseessä erittäin edullinen Forerunner.

Venu 4

Garmin Venu X1 on jo markkinoilla. (Image credit: Garmin)

Vähemmän virallisesta väitteestä vastaavat Garmin Rumors sekä Notebookcheck. Heidän mukaansa Garmin Venu 4 on viimein vilahtanut yhtiön Garmin Golf -sovelluksen dokumentaatiossa. Laitetta ei ole vielä vahvistettu, mutta tokkopa tällaista savua olisi ilman tulta.

Garmin Venu X1 julkaistiin aiemmin tänä vuonna, mutta kyseessä ei ollut Garmin Venu 3:n suora seuraaja.

Pelkkä mallin nimen maininta ei tietenkään kerro vielä paljoa. Historian perusteella uuden sukupolven kello tarjonnee kirkkaamman näytön, uudistetun käyttöliittymän, taskulampun sekä ainakin yhden uuden terveysanturin tai -toiminnon.

Koska huhut ovat vielä näin vähissä, ei mahdollisen julkistuksen ajankohdasta ole sen suurempaa spekulaatiota.