Coros-klokker får stemmekontroll i Apple Watch- og Garmin-stil som en del av en stor ny oppdatering

En stor oppdatering rulles ut for Coros-klokker

Hovedfunksjonen er talekommandoer, for tiden i beta

Styrketrening, automatiske runder for løping og kontrollsenteret får alle justeringer, sammen med en ny funksjon for bildedeling

Coros-brukere får en flott pakke med nye funksjoner og andre oppdateringer fra og med i dag. Coros' funksjonsoppdatering i mai gir Coros-brukere, spesielt moderne brukere, en rekke nye funksjoner å leke med, blant dem stemmekontroll.

Denne oppdateringen, som for øyeblikket kun er tilgjengelig i beta, gjør at Coros-klokker (i hvert fall de som er utstyrt med mikrofoner, som Coros Pace 4 og Apex 4) matcher noen av de øvrige beste løpeklokkene, som Apple Watch Ultra-serien, sammen med de beste Garmin-klokkene.

Stemmekontrollen kan brukes til å starte en treningsprofil på klokken, enten det er gange, terrengløping eller til og med grussykling, ved å trykke og holde inne handlingsknappen. Du kan også gjøre mer detaljerte endringer i disse profilene, for eksempel å bytte kjørefelt under løping på bane eller endre tredemøllehastigheten på en tredemølleløpeprofil. Du kan til og med «registrere en fangst» mens du fisker. Den kan også brukes til det vanlige utvalget av påminnelser, aktivere Finn telefonen min og så videre. Hvis du vil ha tidlig tilgang til funksjonen, kan du bli med i betaprogrammet her.

Latest Videos From

Vår skribent Michael Sawh intervjuet nylig Coros' administrerende direktør Lewis Wu, og selv om vi vil publisere andre halvdel av intervjuet neste uke, kan vi avsløre at overgangen mot stemmekommandoer er veldig i tråd med Wus AI-drevne visjon for Coros.

Han sa: «Vi tror stemmen er fremtiden ... Hvis du ønsker fremtidssikker maskinvare eller en løpeklokke til deg selv, burde du vurdere de med mikrofon. Dette er vår visjon.»

Men hva annet er nytt?

(Image credit: Coros)

Andre oppdateringer inkluderer Custom Photo Sharing, som lar deg legge statistikken din og nylige treningsøkter over et bilde du velger før du deler det med venner eller på sosiale medier. Den oppretter et vertikalt overlegg med statistikk som fart eller høyde – perfekt for deling på Instagram eller Strava.

Strength Mode har fått en oppdatering, som lar brukere redigere repetisjoner og intensitet enten på klokken eller i appen etter økten, og nøyaktigheten av repetisjonstellingen er angivelig også forbedret.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Du kan nå velge å sette opp automatiske runder når du løper etter distanse eller etter posisjon, slik at du kan gå tilbake til der du startet for å starte en ny runde. Dette er perfekt for rundløp eller bakkesprint. Kontrollsenteret vil også få en oppdatering, med et nytt, lett tilgjengelig oppsett.

Oppdateringen er tilgjengelig nå.