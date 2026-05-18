Coros-klockor får röststyrning i stil med Apple Watch och Garmin som del av en stor ny uppdatering – som också innehåller flera andra smarta funktioner och förbättringar
Coros fortsätter att förbättra sitt befintliga sortiment.
- En stor uppdatering rullas ut till Coros-klockor
- Den största nyheten är röstkommandon, som för närvarande finns som beta
- Styrketräning, automatiska varv för löpning och kontrollcenter får förbättringar, tillsammans med en ny funktion för fotodelning
Coros-användare får nu tillgång till ett rejält paket med nya funktioner och uppdateringar. Företagets May Feature Update introducerar flera nya funktioner för Coros-klockor, särskilt nyare modeller och den största nyheten är Voice Control.
Funktionen finns just nu endast som beta, men innebär att Coros-klockor – åtminstone modeller med mikrofon, som Coros Pace 4 och Apex 4 – nu tar ett steg närmare bästa löparklockor från Apple och Garmin, inklusive Apple Watch Ultra-serien och bästa Garmin-klockor.
Voice Control kan användas för att starta träningsprofiler direkt från klockan, vare sig det handlar om promenader, terränglöpning eller cykling, genom att hålla inne action-knappen.
Det går också att göra mer detaljerade ändringar inne i träningsprofilerna, som att byta bana under intervallpass på löparbana eller ändra hastighet under löpning på löpband. Det går till och med att “registrera en fångst” under fiske.
Funktionen kan också användas för mer vanliga uppgifter som att ställa in påminnelser, aktivera Find My Phone och liknande funktioner.
Den som vill testa funktionen i förväg kan gå med i företagets beta-program redan nu.
Vår skribent Michael Sawh intervjuade nyligen Coros VD Lewis Wu och även om den andra delen av intervjun publiceras först nästa vecka kan vi redan nu avslöja att satsningen på röstkommandon ligger helt i linje med Wus AI-drivna vision för Coros.
Han säger: “Vi tror att rösten är framtiden... Om du vill ha framtidssäker hårdvara eller en löparklocka för framtiden bör du välja en med mikrofon. Det är vår vision.” Mer om Coros AI-planer kommer i den andra delen av intervjun nästa vecka.
Vad mer är nytt?
Bland övriga nyheter finns Custom Photo Sharing, som låter användare lägga träningsstatistik och senaste träningspass ovanpå valfria bilder innan de delas med vänner eller på sociala medier.
Funktionen skapar en vertikal overlay med statistik som hastighet eller höjdskillnader – perfekt för Instagram eller Strava.
Strength Mode har också uppdaterats och låter nu användare redigera repetitioner och intensitet både direkt på klockan och i appen efter avslutat träningspass. Coros säger också att repsräkningen blivit mer exakt.
Det går nu dessutom att konfigurera Auto Laps vid löpning baserat antingen på distans eller position, vilket gör att man kan återvända till startpunkten för att påbörja ett nytt varv. Det passar särskilt bra för cirkulära löprundor eller backintervaller.
Även Control Center får ett nytt och mer lättillgängligt gränssnitt.
Uppdateringen finns tillgänglig från och med idag.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
