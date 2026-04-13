«Hele verdenen ser ikke slik ut»: Det fansen ser i GTA 6-trailere er vanvittig polert

En tidligere GTA 6-miljødesigner har uttrykt sin begeistring for den tredje traileren.

Han sier at byen han jobbet med har blitt «mye mer utviklet enn sist jeg gikk rundt i den».

Han legger til at trailerne er mer polerte enn det som ikke er vises her.

Mens vi venter på slippet av den neste traileren for Grand Theft Auto 6, har en tidligere Rockstar Games-utvikler delt sin begeistring, men sier også at det vi ser i trailerne er mer polert enn det som ikke er i opptakene.

I podcasten Kiwi Talkz snakket miljøkunstneren David O'Reilly (som har jobbet med GTA 5, GTA 6 og Red Dead Redemption 2) om spillets urbane miljø, som han var med på å skape.

«Jeg gleder meg heller til den neste traileren, alt det der aner jeg ikke noe om – karakterene og å se byen så mye mer utviklet enn da jeg sist gikk rundt i den», sa O'Reilly.

Samtidig antydet utvikleren at alt fansen ser i disse store trailerne er mer polert enn det som ikke fanges opp av kameraet.

«Når du lager en trailer, ser du på hvor kameraet skal være, og den spesifikke utsikten blir mye polert», forklarte han.

«Mens alt som ikke er i den visningen ikke er like polert ennå. Hele verden ser ikke slik ut. Man fokuserer på områdene i traileren.»

Da den nyeste GTA 6-traileren ble sluppet, bekreftet Rockstar at opptakene ble spilt inn på en vanlig PlayStation 5. Selv om vi ikke vet hvilken bildefrekvens spillet kjørte på, så det vi fikk se veldig imponerende ut.

Men som O'Reilly påpekte, var det alt Rockstar ville at vi skulle se på den gangen, så det er veldig sannsynlig at teamet fortsatt jobber hardt bak kulissene med å finpusse resten.

Da han ble spurt mer om spillet, kunne ikke O'Reilly gi noen detaljer om handlingen fordi han jobbet i grafikkteamet, til tross for at han jobbet med prosjektet i fem år. Dette tyder på at deler av spillet til og med holdes hemmelig for noen medlemmer av Rockstars utviklingsteam.

«Med GTA 6 spør folk alltid: 'Hva handler historien om?' Og jeg bare sier: 'Jeg aner ikke, kompis, jeg aner ikke.' Fordi jeg jobbet med det i fem år, og jeg aner ikke noe om handlingen, annet enn at jeg visste at det hadde to karakterer, og det er omtrent alt jeg visste», sa han.

Når det gjelder når vi kan få se den tredje GTA 6-traileren, har Take-Two Interactive-sjef Strauss Zelnick bekreftet at markedsføringen vil starte i løpet av de kommende månedene, noe som betyr at den kan dukke opp i sommer. GTA 6 skulle opprinnelig lanseres 26. mai 2026, men er nå planlagt å slippes 19. november 2026 for PS5, Xbox Series X og Xbox Series S.