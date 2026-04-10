"Hela världen ser inte ut så där": före detta miljödesigner på Rockstar säger att det fans ser i GTA 6-trailers har polerats galet mycket

En tidigare miljödesigner från GTA 6 har uttryckt sin entusiasm inför den tredje trailern

Medan vi väntar på att nästa trailer för Grand Theft Auto 6 ska släppas har en tidigare utvecklare på Rockstar Games delat med sig av sin entusiasm, men säger samtidigt att det vi ser i trailers är mer polerat än det som inte syns i bild.

I podcasten Kiwi Talkz pratade miljöartisten David O'Reilly (som har arbetat med GTA 5, GTA 6 och Red Dead Redemption 2) om spelets stadsmiljö, som han själv varit med och skapat.

“Jag kan knappt vänta på nästa trailer heller, allt det där har jag ingen aning om – karaktärerna och att få se den staden så mycket mer utvecklad än när jag senast vandrade runt i den,” sade O'Reilly.

Samtidigt föreslog utvecklaren att allt fans ser i de här stora trailers är mer finslipat än det som inte fångas av kameran.

“När man gör en trailer tittar man på var kameran kommer att vara och just den vyn blir polerad galet mycket,” förklarade han.

“Medan allt som inte är i den vyn inte blir polerat lika mycket än. Hela världen ser inte ut så där. Man fokuserar på områdena i trailern.”

När den senaste GTA 6-trailern släpptes bekräftade Rockstar att materialet spelats in på en vanlig PlayStation 5. Även om vi inte vet vilken bildfrekvens spelet kördes i såg det vi fick se mycket imponerande ut.

Men som O’Reilly påpekade var det bara det Rockstar ville att vi skulle se vid den tidpunkten, så det är mycket troligt att teamet fortfarande arbetar hårt bakom kulisserna med att finslipa resten.

När han fick fler frågor om spelet kunde O’Reilly inte ge några detaljer om handlingen eftersom han arbetade i konstteamet, trots att han jobbade med projektet i fem år. Det tyder på att delar av spelet till och med hålls hemliga för vissa medlemmar i Rockstars utvecklingsteam.

“Med GTA 6 undrar folk alltid: ‘Vad handlar storyn om?’ Och jag bara: ‘Jag har ingen aning, kompis, jag vet inte.’ För jag arbetade med det i fem år men har ingen aning om handlingen, förutom att jag visste att det hade två karaktärer och det var ungefär allt jag visste,” sade han.

När det gäller när vi kan få se den tredje GTA 6-trailern har Take-Two Interactives vd Strauss Zelnick bekräftat att marknadsföringen kommer att starta under de kommande månaderna, vilket innebär att den kan dyka upp i sommar.

GTA 6 var ursprungligen planerat att lanseras den 26 maj 2026, men är nu planerat att släppas den 19 november 2026 till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S.