Samsung Galaxy Z Fold 4-leak wijst op serieuze camera-upgrade

Het lanceermoment van de Samsung Galaxy Z Fold 4 komt steeds dichterbij. Waarschijnlijk vind het in augustus plaats. Een nieuw leak wijst op de camera-setup van de aankomende foldable.

Bekende tipgever Ice Universe claimt dat de smartphone wordt uitgerust met drie lenzen op het camerablok. Een 50MP hoofdcamera, een 12MP groothoeklens en een 12MP zoomlens. Dezelfde bron meldt dat de zoomcamera “de krachtigste 3x camera ooit” wordt als het om Samsung-smartphones gaat.

De 10MP 3x zoomcamera van de Samsung Galaxy S22 Ultra wordt dus verslagen. Al is het de moeite waard om te melden dat die smartphone ook een 10x zoomcamera heeft.

Galaxy Z Fold4 camera:50MP Main camera+12MP Ultrawide angle+12MP 3x zoomMay 14, 2022 See more

Potentiële camera's

Er gaan behoorlijk veel geruchten rond over de camera’s van de aankomende foldables en hoe ze worden verbeterd ten opzichte van de Galaxy Z Fold 3. Deze is uitgerust met een 12MP hoofdcamera, een 12MP groothoeklens en een 12MP 2x optische zoomlens.

Sommige leakers speculeren dat de Galaxy Z Fold 4 dezelfde 10MP 3x zoomlens krijgt van de Galaxy S22 reeks, wat niet onlogisch is als je kijkt naar het productieproces van Samsung.

Aan de andere kant zijn er ook berichten die claimen dat de foldable een 108MP hoofdcamera krijgt, dezelfde als op de S22 Ultra zit. Dat zou een behoorlijke upgrade zijn.

Analyse: het verhaal tot dusver

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is een van de meest geanticipeerde smartphones van 2022. We hebben er genoeg speculatie en geruchten over gezien. Dat mag je ook verwachten van een toestel met deze reputatie. De Galaxy Z Flip 4 verschijnt waarschijnlijk tegelijkertijd.

In de laatste weken hebben we vernomen dat de Galaxy Z Fold 4 dunner en lichter zal zijn dan zijn voorganger. Hierdoor moet het makkelijker worden om hem in je zak te steken. Een ander gerucht meldt dat Samsung verwacht dat het in 2022 een stuk meer foldables gaat verkopen dan in 2021.

Ook ondersteuning voor de S Pen lijkt eraan te komen. Of er een toegewijd compartiment voor komt, is nog niet duidelijk. Deze zat immers ook niet op de Galaxy Z Fold 3. Ondertussen lijkt het coverdisplay iets kleiner te worden dan die van zijn voorganger.

Verdere leaks suggereren dat de batterijcapaciteit niet zal veranderen ten opzichte van de Z Fold 3. Dus 4.400mAh blijft de standaard. Tot slot wordt er gesuggereerd dat Samsung de prijs van zijn foldables gaat verlagen, maar dat weten we over een paar maanden pas zeker.