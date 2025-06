Le QD-OLED est une technologie relativement récente dans le monde des écrans. En combinant une dalle OLED avec une couche de points quantiques, le QD-OLED a été lancé pour la première fois en 2022 avec le téléviseur OLED Samsung S95B.

Bien que le S95B ait été un modèle impressionnant, le QD-OLED a vraiment pris son envol en 2024 avec le Samsung S95D, qui offrait une alternative plus lumineuse et plus éclatante aux téléviseurs W-OLED classiques.

Le QD-OLED n’est pas uniquement utilisé sur certains des meilleurs téléviseurs de Samsung ; il a également été adopté par Sony, apportant un gain de luminosité à des modèles comme le Sony A95L en 2023, et désormais le Sony Bravia 8 II en 2025.

Le Samsung S95F a récemment été passé en revue : il a reçu la note maximale de cinq étoiles pour la qualité exceptionnelle de son image, ses performances en jeu, et son écran efficace antireflet Glare Free. Tout comme le Samsung S95F, le Sony Bravia 8 II utilise également un écran antireflet pour réduire l’impact de la lumière ambiante sur les images. Le test complet du Sony Bravia 8 II par TechRadar est en cours, mais un essai comparatif en conditions réelles avec le Samsung S95F a d’ores et déjà été mené pour confronter ces deux modèles phares en QD-OLED.

Adieu les reflets

Avec des films plus sombres tels que The Batman, l'écran Glare Free du Samsung S95F (à gauche) en fait un meilleur choix que le Sony Bravia 8 II pour un visionnage dans des pièces lumineuses. (Image credit: Future)

L’écran Glare Free 2.0 du Samsung S95F est particulièrement impressionnant : il élimine quasiment les reflets miroir, réduisant l’éblouissement des sources lumineuses à une brume à peine visible, tout en maintenant des noirs profonds, un point sur lequel son prédécesseur, le Samsung S95D, avait des difficultés.

Les capacités de réduction des reflets du S95F sont renforcées par la forte luminosité de son écran. Sa luminosité maximale a été mesurée à 2 132 nits en mode Filmmaker. La luminosité sur l’ensemble de l’écran atteint 390 nits en mode Filmmaker, soit la plus élevée jamais mesurée à ce jour sur un téléviseur OLED.

Le Sony Bravia 8 II ne disposant pas du même écran mat que le S95F, mais d’un écran brillant avec un traitement antireflet, on pouvait s’attendre à de moins bons résultats. Pourtant, la comparaison a révélé une surprise positive.

Image 1 of 2 Dans des conditions d'éclairage intense, avec les deux écrans éteints, le Samsung S95F (à gauche) élimine les reflets sur l'écran, alors qu'ils restent visibles sur le Sony Bravia 8 II (à droite). (Image credit: Future) Le Samsung S95F (à gauche) a réduit les reflets de la lumière du plafond à un voile, alors qu'ils semblaient plus miroitants sur le Sony Bravia 8 II (à droite). (Image credit: Future)

Les deux téléviseurs éteints dans un laboratoire très lumineux ont permis d’observer des reflets sur l’écran du Bravia 8 II, mais ceux-ci restaient moins marqués que lors d’un test antérieur entre le Samsung S95F et le LG G5, un autre téléviseur OLED haut de gamme.

Lors du visionnage de films sombres comme The Batman (particulièrement exigeant en raison de sa faible luminosité de mastering), les reflets type miroir étaient plus visibles sur le Bravia 8 II que sur le S95F, et une lumière tamisée permettait une meilleure expérience. Néanmoins, le rendu du Bravia 8 II était supérieur à celui du LG G5 dans des conditions lumineuses similaires. De plus, le Bravia 8 II préservait mieux les détails dans les zones d’ombre.

Sur le S95F, The Batman apparaissait plus lisible dans une pièce éclairée grâce à son écran antireflet, notamment en mode Film lumineux. Les noirs semblaient légèrement relevés par rapport au Bravia 8 II, mais restaient d’une profondeur satisfaisante.

Le duel de la qualité d’image

Le Samsung S95F (à gauche) et le Sony Bravia 8 II (à droite) affichent tous deux des couleurs époustouflantes, mais celles du S95F sont légèrement plus lumineuses, en particulier en mode Cinéma. (Image credit: Future)

Les mesures de l’espace colorimétrique HDR du Samsung S95F ont révélé une couverture de 100 %, une première parmi les téléviseurs testés, ainsi qu’une couverture impressionnante de 89,3 % de la palette BT.2020.

Pour le Sony Bravia 8 II, les résultats sont également remarquables : 99,9 % pour l’UHDA-P3 et 87,5 % pour la BT.2020.

Pas étonnant, donc, que la scène The Wizard & I de Wicked — où Elphaba est entourée de fleurs roses et d’un mur aux détails bleus — ait offert des couleurs spectaculaires et dynamiques sur les deux écrans. Une scène ultérieure dans la cité d’Émeraude a aussi révélé des verts brillants et riches, surtout avec le mode Film lumineux de Samsung et le mode Cinéma de Sony.

La luminosité maximale plus élevée du S95F donnait néanmoins plus de relief aux hautes lumières. Par exemple, dans une séquence où Elphaba traverse un champ de maïs, les jaunes du maïs et les rayons du soleil apparaissaient plus vifs sur le S95F que sur le Bravia 8 II.

Le Samsung S95F (à gauche) et le Sony Bravia 8 II (à droite) affichent tous deux des textures réalistes, mais celles du Bravia 8 II semblent plus raffinées, comme le montre ici Wicked. (Image credit: Future)

Un avantage pour Sony sur le naturel des images : les textures et les détails semblaient réalistes sur les deux modèles, mais le rendu du Bravia 8 II se rapprochait davantage de la réalité. Un gros plan sur la main d’Elphaba alors qu’une libellule s’y pose dévoilait plus de détails dans les doigts sur le Bravia 8 II.

Les deux téléviseurs ont offert un excellent contraste. Dans les séquences du métro et de l’enquête criminelle au début de The Batman, lumière et obscurité s’équilibraient bien, les torches et éclairages perçant facilement l’environnement sombre.

Nous avons trouvé que le Sony Bravia 8 II offrait un meilleur rendu des scènes en noir et blanc du film Oppenheimer, mais les deux téléviseurs ont affiché ces scènes avec précision. (Image credit: Future)

Sur les scènes en noir et blanc d’Oppenheimer, les deux modèles ont démontré un bon contraste et une vaste gamme de nuances de gris. L’image du Bravia 8 II avait cependant un rendu plus harmonieux, les hautes lumières du S95F semblant dominer légèrement le reste. En activant le mode Filmmaker sur le S95F et le mode Professionnel sur le Bravia 8 II, l’écart s’est réduit, mais l’avantage est resté du côté du modèle Sony.

Le son, grande force de Sony

Le Sony Bravia 8 II (à droite) dispose d'un système audio intégré plus puissant et plus immersif, idéal pour les scènes d'action intenses telles que la poursuite en Batmobile dans The Batman. (Image credit: Future)

Depuis quelques années, Sony s’illustre avec certains des téléviseurs offrant la meilleure qualité sonore, et la technologie Acoustic Surface Audio du Bravia 8 II utilise des actionneurs placés derrière l’écran pour transformer toute la dalle en haut-parleur.

Le S95F ne propose pas la meilleure qualité audio du marché, mais rivalise ou surpasse certains des meilleurs téléviseurs OLED, comme le LG C5. Face au Sony Bravia 8 II, toutefois, le résultat est moins flatteur.

Lors de la course-poursuite de la Batmobile dans The Batman, les deux téléviseurs ont offert des basses dynamiques mais bien maîtrisées. Cependant, l’impact était plus marqué sur le Bravia 8 II, qui restituait mieux le grondement du moteur.

Dans les scènes de circulation avec le Pingouin et Batman, les deux modèles ont restitué correctement la spatialisation, mais le Bravia 8 II proposait une scène sonore plus large et donc plus immersive. Les effets Dolby Atmos, comme la pluie battante, étaient également plus perceptibles sur le modèle Sony.

Les voix restaient claires sur les deux modèles dans Wicked, mais la scène sonore plus ample du Bravia 8 II donnait aux morceaux musicaux une sensation d’espace renforcée. Même les sons discrets comme les frottements de pieds ou le vent pendant la scène du balai dans Defying Gravity ressortaient mieux sur le Bravia 8 II.

En résumé

Samsung S95F (à gauche) et Sony Bravia 8 II (à droite) (Image credit: Future)

Le Samsung S95F et le Sony Bravia 8 II comptent parmi les meilleurs téléviseurs OLED attendus pour 2025. Le S95F s’impose clairement pour les pièces lumineuses, et sa luminosité supérieure renforce l’impact des couleurs. Mais le rendu fidèle de l’image et la supériorité sonore du Bravia 8 II méritent l’attention.

Sur le papier, le S95F apparaît comme un modèle plus complet, avec plus de fonctions gaming et un design plus fin. Cependant, le Bravia 8 II, lancé à un tarif plus agressif que d’habitude, relance sérieusement la bataille entre ces deux QD-OLED.