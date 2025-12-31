LG ressuscite sa TV la plus culte… avec une luminosité jamais vue

Le successeur du LG G5 sera dévoilé lors du CES 2026.

Une fuite évoque un pic de luminosité de 3 300 nits pour le LG G6, ainsi qu’un écran encore plus anti-reflets

Les tailles iraient de 48 à 97 pouces, comme pour le G5

La fuite évoque également un modèle W6 "Wallpaper" de 77 et 83 pouces

La version 2026 du téléviseur OLED haut de gamme de la série G de LG, le LG G6, aurait fuité à deux reprises. Et ces informations incluraient aussi un nouveau téléviseur “wallpaper”, le LG W6.

D’après Videocardz, ces fuites proviennent de deux sources distinctes. Comme toujours, un minimum de prudence reste de mise, mais tout laisse à penser qu’il s’agit bien de documents authentiques, d’autant que LG s’apprête à dévoiler de nombreux modèles lors du CES 2026.

Le premier modèle concerné est le LG G6 Evo AI, présenté avec une nouvelle dalle RGB Tandem WOLED, selon le nouveau système de dénomination de LG. Le document marketing évoque une technologie "Brightness Booster Ultra" avec une luminosité annoncée jusqu’à 3,9 fois plus élevée que celle d’un téléviseur OLED classique (modèle B6), et une nouvelle couche antireflet améliorée. La luminosité de crête serait ainsi de 3 300 nits.

(Image credit: 4Kfilme)

Fuites des LG G6 OLED et W6 : ce qu’il faut retenir

Outre cette dalle plus lumineuse, la fuite détaille d’autres spécifications du LG G6, notamment des tailles d’écran allant de 48, 55, 65, 77, 83 à 97 pouces, ainsi qu’un processeur IA Alpha 11 de troisième génération, affichant des performances neuronales 5,6 fois supérieures à la version actuelle.

Comme pour les générations précédentes, le G6 s’annonce comme l’un des meilleurs téléviseurs pour le gaming, avec quatre ports HDMI 2.1, un mode 165 Hz et une compatibilité 4K jusqu’à 120 Hz pour les services de cloud gaming. Les documents mentionnent aussi une compatibilité avec un grand nombre de standards : VRR, ALLM, eARC, QMS, QFT, mais aussi Dolby Vision, Dolby Atmos, Miracast, AirPlay 2 et Chromecast. Le système d’exploitation est webOS 26, avec une promesse de mises à jour pendant cinq ans.

Les documents évoquent aussi un téléviseur OLED Evo AI estampillé W6, proposé en 77 et 83 pouces. Celui-ci reprend le design “wallpaper avec Zero Connect” et une épaisseur de seulement 99 mm. Il embarque la même technologie "Brightness Booster Ultra" et le même processeur IA que le G6.

La gamme OLED Wallpaper de LG avait marqué les esprits il y a quelques années. En 2017, le modèle W7 ne faisait que 2,57 mm d’épaisseur et se fixait au mur par aimants, sans vis, faute d’espace. Un objet de luxe destiné à démontrer le savoir-faire de LG en matière d’OLED.

L’an dernier, LG avait annoncé discrètement le retour de cette gamme, sans grande communication, ni suite concrète. Mais le fait que cette mention figure dans les documents marketing laisse entrevoir une relance plus ambitieuse en 2026.

Les documents font aussi référence au LG C6 OLED, ainsi qu’au modèle B6 évoqué plus haut, mais aucun autre détail ne circule pour l’instant.

Les nouveaux téléviseurs OLED de LG sont attendus au CES 2026. Le dévoilement officiel ne devrait donc plus tarder.