Nouvel iPad Air : Apple glisse la puce M4 dans sa tablette star

Apple a annoncé un nouvel iPad Air

L’iPad Air intègre désormais la puce M4 aux côtés des N1 et C1X

Il conserve le même prix de départ que l’iPad Air avec M3

Tim Cook avait annoncé une grande semaine avant l’événement Apple du 4 mars 2026, organisé sur invitation uniquement, et le géant technologique basé à Cupertino ne perd pas de temps. Apple vient d’officialiser un iPad Air mis à niveau, désormais équipé de la puce M4.

Si le design n’évolue pas vraiment, Apple renforce nettement les performances internes avec un silicium plus puissant et mieux équipé. C’est d’ailleurs ce qui est attendu des mises à jour désormais annuelles des iPad de milieu de gamme.

L’iPad Air conserve un design moderne, disponible en deux tailles – 11 pouces et 13 pouces – avec la prise en charge de Face ID et de l’Apple Pencil Pro. La principale évolution réside dans le passage de la puce M3 à la puce M4. Apple promet un gain important, y compris d’une génération à l’autre, l’iPad Air M4 étant jusqu’à 30 % plus rapide que le modèle M3.

Il ne s’agit pas seulement de la puce M4. Apple améliore également la connectivité grâce à ses propres puces internes, les N1 et C1X, compatibles avec le Wi-Fi 7 rapide ainsi qu’avec la connectivité LTE ou 5G. L’ensemble devrait permettre à iPadOS 26 de fonctionner de manière fluide et continuer à positionner l’iPad Air comme l’iPad au niveau Pro pour la majorité des consommateurs.

L’appareil reste proposé en quatre coloris – bleu, violet, lumière stellaire ou gris sidéral – et démarre au même tarif aux États-Unis. Le prix est fixé à 599 dollars pour l’iPad Air 11 pouces et à 799 dollars pour la version 13 pouces, tous deux avec 128 Go de stockage et une connectivité Wi-Fi. Une confirmation des tarifs internationaux est en cours.

Il s’agit d’une information en cours de développement. Elle sera mise à jour dès que de nouveaux éléments seront disponibles.