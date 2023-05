Test Turtle Beach Stealth Pro, le casque de jeu haut de gamme par excellence

Le Turtle Beach Stealth Pro est un casque haut de gamme qui produit un son et des sensations à la hauteur de ce que l'on peut espérer compte tenu de son prix. Doté d'un excellent système de réduction active du bruit, d'étonnants haut-parleurs de 50 mm ajustés sur mesure et d'une polyvalence multiplateforme grâce à la technologie 2,4 GHz et au Bluetooth, il offre tout ce qu'un modèle haut de gamme se doit de proposer.

Le Stealth Pro est le dernier casque de jeu phare de Turtle Beach, marque bien connue, qui fait de ses accessoires des outils indispensables, que vous jouiez sur console, PC ou appareils mobiles. Doté d'excellents pilotes audio, d'un design et d'une qualité de fabrication de premier plan, ainsi que d'un style unique, ce casque établit une norme incroyablement élevée en matière de possibilités offertes par un modèle multiplateforme.

Le Turtle Beach Stealth Pro peut facilement être considéré comme l'un des meilleurs casques PS5 et Xbox Series X à ce jour. Nous pouvons également le considérer comme l'un des meilleurs casques de jeu pour PC. Bien que son prix soit élevé, il reste d'un bon rapport qualité/prix, puisqu'il éclipse largement la concurrence et que nous n'avons que très peu de choses à lui reprocher.

Prix et disponibilité

Le Turtle Beach Stealth Pro a été lancé le 23 avril aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France au prix de 329,99€. Le casque de jeu haut de gamme est disponible en deux versions sur plusieurs sites de vente en ligne en France. Les fonctions sont identiques, à l'exception de l'émetteur sans fil. L'une est conçue pour les consoles Xbox et l'autre pour les consoles PlayStation, avec des anneaux LED verts et bleus en conséquence. Gardez à l'esprit que la variante Xbox fonctionne nativement avec la PS5 et la PS4.

Design et caractéristiques

Le design du Turtle Beach Stealth Pro est remarquablement sobre par rapport à ce que nous voyons généralement chez le fabricant de casques de jeu. Les couleurs vives de la ligne Recon et le volume du Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max ont été remplacés par quelque chose de plus élégant et de plus haut de gamme en termes de sensation et de finition. Le similicuir des coussinets, l'acier de l'arceau ainsi que les accents métalliques gris lui confèrent une finition plus proche d'un casque de studio que d'un casque de jeu.

Ce qui est intéressant avec le Turtle Beach Stealth Pro par rapport à d'autres casques haut de gamme comme le SteelSeries Arctis Pro et l'Astro A50, c'est l'approche adoptée avec l'émetteur sans fil et la station de charge. le premier sert à se connecter à la console et la seconde à charger non seulement une batterie supplémentaire, qui peut être échangée en quelques secondes dans le compartiment gauche pour 12 à 15 heures de lecture supplémentaires. Elle fait aussi office de chargeur USB. Sur notre PS5, cela signifie que nous avons pu garder la manette sans fil DualSense en charge sans avoir à sacrifier l'entrée/sortie frontale si importante. L'émetteur sans fil a une portée de 15 m, ce qui fait que nous n'avons jamais eu à nous soucier d'une déconnexion ou d'une interférence sonore.

Les commandes sur la coque du Turtle Beach Stealth Pro restent simples. Il y a des boutons pour l'alimentation, le Bluetooth et l'audition Superhuman (vous vous communiquerons plus d'informations à ce sujet plus tard) sur le côté droit, avec un bouton polyvalent et une molette pouvant être remappés par le biais d'un logiciel sur votre smartphone ou PC / Mac. Tout cela est incroyablement intuitif et très facile à comprendre même pour les débutants. Pendant la majeure partie de nos tests, nous avons utilisé la molette pour régler les niveaux d'ANC, le contrôle du microphone et le volume.

Performances

Le Turtle Beach Stealth Pro est le meilleur casque de jeu que nous ayons jamais utilisé au cours de toutes nos années de tests de consoles et de matériel informatique. Les haut-parleurs Nanoclear en néodyme de 50 mm, réglés sur mesure, ont un son incroyable et éclipsent les haut-parleurs de taille similaire de sociétés telles que Razer avec ses haut-parleurs TriForce Titanium 50 mm que l'on trouve dans le casque Kraken Kitty V2 Pro que nous avons utilisé récemment.

D'après notre expérience, jouer avec le Turtle Beach Stealth Pro représente une avancée significative par rapport aux casques de consoles de milieu de gamme telles que l'excellent SteelSeries Arctis 7P+. Que nous jouions sur une PS5 ou sur un PC, nous avons été constamment surpris par la chaleur, la clarté et la fidélité de la reproduction audio, surtout si l'on tient compte de l'audio 3D et des autres options de son ambiophonique 7.1. Il nous a suffi de jouer à Red Dead Redemption 2 pour nous immerger totalement dans le décor de l'Ancien Ouest. Tout, du trot délicat du cheval à Rhodes aux violents échanges de coups de feu lors d'un casse qui tourne mal à Saint-Denis, a été incroyablement bien retranscrit.

C'est dans les jeux multijoueurs que le Turtle Beach Stealth Pro brille le plus. C'est particulièrement évident dans Battlefield 2042 et Overwatch 2. Non seulement une molette permet de contrôler le contrôle du microphone, ce qui signifie que vous pouvez vous entendre sans avoir besoin de crier dans le chaos, mais la fonction " Superhuman hearing " a trois niveaux d'intensité différents et est accessible depuis son propre bouton texturé.

Grâce à cette option, nous avons pu tout entendre, même les bruits de pas des soldats qui nous poursuivaient sur les cartes Kaléidoscope et Orbital Conquest. Nous avons pu localiser aussi exactement l'endroit d'où l'on nous tirait dessus depuis l'intérieur d'un complexe de bureaux. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'un gadget, car nous l'avions déjà utilisé avec la manette Turtle Beach Recon, l'une des meilleures manettes Xbox, mais le fait de l'associer à un casque d'écoute haut de gamme a fait toute la différence.

La réduction active du bruit, qui permet d'éliminer jusqu'à 25 dB de bruits de fond indésirables est l'élément déterminant de ce casque. C'est quelque chose que nous n'apprécions pas lorsque nous sommes assis à notre bureau ou sur notre lit, mais lorsque nous commençons à utiliser le Turtle Beach Stealth Pro comme principal casque sans fil, c'est vraiment très pratique. Pour quelqu'un qui fait souvent des trajets quotidiens, c'est formidable de disposer d'un système d'annulation de bruit aussi performant. Il rivalise véritablement avec certains des meilleurs casques que nous ayons jamais utilisés. Nous avons également apprécié les deux microphones antibruit intégrés au casque, qui nous ont permis de répondre facilement aux appels en déplacement et de nous débarrasser du bruit du vent et des voitures qui passent pendant nos trajets.

Depuis quelques semaines que nous utilisons le Turtle Beach Stealth Pro, nous aimons vraiment écouter de la musique avec lui. Que nous soyons au bureau avec l'ANC activé, filtrant complètement la frappe frénétique du clavier, ou que nous soyons en déplacement, ces haut-parleurs Nanoclear de 50 mm permettent d'écouter toutes sortes de morceaux avec une grande intensité.

Que nous écoutions Metrovertigo d'Imperial Triumphant ou All Heads Are Gonna Roll de Vomitory, ces écouteurs savent comment faire ressortir le son avec précision et force. Cela ne veut pas dire que la musique plus calme est négligée. Le doux jeu de guitare de Cherry Wine de Hozier et Where We Are de The Lumineers se sont révélés parfaits.

Ce que nous n'aimons pas dans le Turtle Beach Stealth Pro, c'est le microphone dédié de 3,5 mm. Bien qu'il soit utilisable, il n'est tout simplement pas aussi bon que d'autres microphones que nous avons testés sur des casques de Razer et SteelSeries au fil des ans, avec un son un peu étouffé lors d'appels vidéo avec des collègues et de sessions de jeu avec des amis. L'application Turtle Beach Audio sur ordinateur et sur mobile permet de régler et d'équilibrer le son, mais nous n'avons jamais trouvé l'équilibre qui nous convenait. C'est décevant compte tenu du prix demandé, d'autant plus que des casques deux fois moins chers sonnent mieux, mais ce n'est pas vraiment rédhibitoire.

Devriez-vous acheter le casque de jeu Turtle Beach Stealth Pro ?

Achetez-le si...

Vous voulez un casque au son et à la sensation haut de gamme

Le Turtle Beach Stealth Pro offre un son excellent, que vous jouiez ou écoutiez de la musique sur n'importe quel appareil.

Vous jouez sur différentes consoles et PC

Si vous aimez jouer sur PS5, Xbox Series X et PC, vous pourrez tirer le meilleur parti des capacités de ce casque, quelle que soit la plateforme.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d'un budget limité

Vendu à 329,99 €, le Turtle Beach Stealth Pro est cher pour un casque de jeu, même comparé aux autres modèles haut de gamme du marché.

Ces dernières semaines, nous avons utilisé le Turtle Beach Stealth Pro comme casque de jeu principal sur un PC de jeu, une PS5, une Nintendo Switch et un ordinateur portable de jeu. Au cours de cette période, nous avons joué à plus d'une douzaine de jeux différents et consommé de nombreuses heures de musique par l'intermédiaire de services de streaming.