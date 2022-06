Test Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max en résumé

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2, sorti l'année dernière, constitue un casque sans fil impressionnant, mais il peut être amélioré. Sa qualité sonore ne se veut pas toujours précise et, bien qu'il soit doté de la technologie Bluetooth pour se relier à votre PC, il se destine davantage à une liaison avec les consoles Xbox, via la technologie Xbox Wireless de Microsoft.

Le nouveau Stealth 700 Gen 2 Max élargit son champ d'action, puisque le terme "Max" signifie "compatibilité maximale". La technologie Bluetooth subsiste, mais le casque Max comprend désormais un adaptateur sans fil USB qui offre une alternative plus rapide et sans latence à la technologie Bluetooth pour PC, Mac, Playstation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Turtle Beach a amélioré le niveau d’autonomie du casque, la doublant à 40 heures pour ce modèle. Ailleurs, le design du Stealth 700 Gen 2 Max reste inchangé, utilisant les mêmes haut-parleurs en néodyme de 50 mm que son prédécesseur, logés dans des oreillettes plutôt grandes - mais confortables.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max est disponible dès maintenant en France, et vous coûtera 199,99 €.

C'est relativement cher pour un casque gamer. Cependant, le fait de maintenir le prix en dessous de 200 € le place dans la lignée de concurrents tels que le SteelSeries Arctis Pro, et bien en dessous de modèles luxueux tels que le Master & Dynamic MG20 sans fil. Et, si vous êtes propriétaire d'une Xbox Series X, le premier casque Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 - sorti en 2021 - demeure en vente pour 149,99 €.

À ce prix, vous devriez également considérer les meilleurs casques gaming pour PC, car il y a peut-être une alternative plus à votre goût.

Design et caractéristiques principales

Haut-parleurs en néodyme de 50 mm

Oreillettes en mousse à mémoire de forme

Egaliseur largement paramétrable



Il est vrai que le Stealth 700 Gen 2 Max ne représente pas le plus élégant des casques. Ses oreillettes encombrantes et son arceau robuste en métal + plastique vous font ressembler à un Cyberman de la série Doctor Who. Le design est cependant très confortable, et le rembourrage en mousse à mémoire de forme des oreillettes, avec un soupçon de gel réfrigérant, empêche de surchauffer vos lobes pendant des sessions de jeu intensives.



Turtle Beach accorde également une grande attention aux détails, avec une fonction ProSpecs qui vous permet d'ajuster les oreillettes si vous portez des lunettes. Le microphone à perche se coupe automatiquement lorsque vous le poussez vers le haut, et nous apprécions également le fait que le microphone se plie dans le corps de l'écouteur gauche - le cachant ainsi complètement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Nous avons testé le Stealth 700 Gen 2 Max avec son adaptateur USB branché sur un PC gamer. Le casque s'apparie automatiquement avec l'adaptateur, ce qui fait que la mise en route n’aspire pas votre temps disponible, loin de là. Cependant, Turtle Beach propose de même une application Audio Hub pour les smartphones iOS et Android, que vous pouvez utiliser via Bluetooth. L'appli n'est pas indispensable, mais elle comprend des options utiles telles que la configuration de l’égaliseur pour ajuster les basses, les aigus, les voix, et la possibilité de régler la sensibilité du microphone.

(Image credit: Future)

Nous avons rencontré quelques problèmes lors du passage de l'audio USB à l'audio Bluetooth. L'application Audio Hub sur iPhone peut se connecter au casque via Bluetooth et définir divers paramètres, mais elle ne nous a pas tout de suite permis de lire du contenu audio via Bluetooth. Il a fallu un peu d'expérimentation et de recherche sur Reddit pour résoudre ce souci. Le fait que vous deviez télécharger une application distincte pour PC/Mac afin de mettre à jour le firmware du casque n'a pas aidé.

Ainsi, alors que l'adaptateur USB octroie une option rapide et facile pour le couplage audio, son mode Bluetooth apparaît un peu erratique. L'adaptateur USB est également doté d'un connecteur USB-A, mais aucun adaptateur n'est fourni pour les connexions USB-C. Par conséquent, si votre machine ne comprend qu’un connecteur USB-C - ce qui est le cas de nombreux ordinateurs portables de nos jours - vous devrez fournir votre propre adaptateur.

Qualité audio

Des basses fermes

Un son détaillé

Un mode "surhumain" parfait pour les jeux en équipe

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 original souffrait de fluctuations vouées à délivrer un son parfois boueux. Mais l'adaptateur 2,4 GHz fourni avec le Stealth 700 Gen 2 Max optimise la qualité audio du premier casque, jusqu’ici à la merci de l'audio Bluetooth hautement compressé. Le didgeridoo qui ouvre The Big Sky (Meteorological Mix) de Kate Bush possède une texture riche et boisée, le Stealth 700 Gen 2 Max restitue le riff accrocheur avec un bruit sourd satisfaisant. L'avalanche de tambours et de percussions dans la section finale du morceau se révèle terriblement puissante et rythmée. Il y a encore un peu de place pour l'amélioration, car les petits détails, comme le tambourin chatoyant, se perdent un peu dans un mur de son dense.

(Image credit: Future)

La scène sonore du casque épouse bien l’environnement audio de n’importe quel jeu cependant. S’il pleut dans The Elder Scrolls Online, le grondement sinistre du tonnerre lointain crée une ambiance réaliste. La partition orchestrale du jeu génère un son dramatique approprié, et on entend les basses résonner lorsqu’un sorcier commence à lancer un sort.

Il y a également un bouton sur l'écouteur gauche qui permet d'activer le mode "audition surhumaine". Cette option permet de réduire un peu plus les basses et d'augmenter les hautes fréquences afin d'entendre plus clairement certains détails prioritaires tels que les bruits de pas légers. Dans un tournoi multijoueur, le mode "surhumain" accentue sensiblement les mouvements des autres joueurs, ce qui permet de les suivre plus facilement lorsqu'ils se déplacent autour de vous. Ce n'est peut-être pas essentiel pour les jeux à monde ouvert comme ESO, mais cela s’avérera certainement pratique pour les jeux de tir en équipe à l’instar d’Overwatch 2 - où vous devez faire très attention à l'emplacement et aux mouvements des joueurs rivaux.

Le micro fonctionne, pour sa part, à merveille. Il capte la voix très clairement, alors que l'application Audio Hub vous permet de régler la sensibilité du micro et d'activer un filtre antibruit qui aide à bloquer les bruits de fond de faible intensité.

Fiche technique

Haut-parleurs : néodyme 50 mm

néodyme 50 mm Réponse en fréquence : 20 Hz - 22 kHz

20 Hz - 22 kHz Connectivité : Bluetooth 5.1, USB (2,4 GHz), Xbox Wireless

Bluetooth 5.1, USB (2,4 GHz), Xbox Wireless Batterie : 40 heures

40 heures Poids : 380 g

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'un casque compatible avec n’importe quel support gaming

Le nouveau Stealth 700 Gen 2 Max utilise un adaptateur sans fil USB qui assure sa compatibilité avec les PC, les Macs et la plupart des consoles de jeux.

Vous recherchez le confort avant tout

Le casque est peut-être grand, encombrant et relativement lourd, mais ses oreillettes rembourrées permettent de supporter de longues sessions de jeu.

Vous voulez un contrôle précis sur la scène sonore

L'application Audio Hub pour iOS et Android vous permet de régler divers paramètres généraux, notamment les aigus et les basses, ainsi que la sensibilité du microphone.

Ne l'achetez pas si...

Vous comptez utiliser le casque uniquement sur Xbox

Ce casque est axé sur une utilisation large, le modèle Gen 2, moins cher, a été conçu spécifiquement pour la console de Microsoft.

Il vous faut un casque plus polyvalent

Vous ne souhaitez pas acheter un second casque pour écouter vos morceaux musicaux favoris ou suivre l’audio d’une série sur smartphone. Or, le casque Turtle Beach perd en qualité sonore si vous lui demandez de supporter ce type de contenus.