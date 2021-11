Test des JBL Reflect Flow PRO

Les JBL Reflect Flow Pro constituent un excellent ensemble d'écouteurs de sport sans fil qui trouvent le bon équilibre entre la tenue, la qualité du son, l'autonomie et un design conçu pour les entraînement difficiles. La réduction active du bruit s'avère ici très performante, et même s'il existe des options plus sportives et élégantes dans cette gamme de prix, cela n'enlève rien au fait que les Reflect Flow Pro s'imposent comme un excellent compagnon dans la souffrance et la sueur.

Les JBL Reflect Flow Pro en résumé

Les JBL Reflect Flow d'origine représentent une paire abordable d'écouteurs sans fil True Wireless réservés aux sportifs. Ils offrent un son solide, une grande autonomie et s'adaptent aux environnements austères comme une salle de sport ou des sentiers escarpés (où vous pouvez les perdre à tout instant).

Les Reflect Flow Pro présentent des améliorations dans la plupart des domaines, tout en offrant également de nouvelles fonctionnalités. Ils promettent un meilleur son, un design plus robuste et l'ajout de la suppression active du bruit.

Nous avons mis les Reflect Flow Pro à l'épreuve d'exercices intensifs, en courant, en ramant, en faisant du vélo (en intérieur) pour découvrir s'ils sont à la hauteur du défi. Voici comment ils se sont comportés.

Les JBL Reflect Flow Pro sont disponibles sur la boutique en ligne de JBL au prix de 179 €. A ce montant, ils se révèlent plus chers que les JBL Endurance Peak 2 vendus à moins de 100 €. Mais ils sont aussi beaucoup plus avantageux que les Beats Powerbeats Pro, proposés à 249 €. En outre, les JBL s’avères plus robustes avec un indice de protection supérieur à celui des Beats.

Design et caractéristiques principales

Disponible en quatre couleurs

Résistance à l'eau et à la poussière (IP68)

Excellente tenue

Il est juste de dire que les Reflect Flow originaux n'étaient pas les écouteurs sans fil les plus excitants à regarder - et cela ne change pas vraiment pour la version Pro.

Ils sont toutefois disponibles en quatre couleurs et, comme pour les Flow ordinaires, l'accent a été mis sur l'intégration d'une technologie plus premium dans des écouteurs qui ne sont pas volumineux dans les oreilles, mais qui offrent un maintien fiable.

Chaque écouteur est livré avec des embouts supplémentaires et ce que JBL appelle des "stabilisateurs" pour les aider à rester en place dans les oreilles. Les embouts du Reflect Flow sont plus fins que ceux du Flow, mais, ce qui est crucial pour nous, offrent un excellent maintien. Nous avons eu la chance de trouver une combinaison d'embouts et de stabilisateurs qui a fonctionné dès la sortie de la boîte, toutefois il reste utile de faire des essais pour obtenir une combinaison bien adaptée à une gamme d'exercices. Une fois dans nos oreilles, nous n'avons pas eu à manipuler ces écouteurs, même lors d'une séance de sport intense.

Pour rester dans le thème de l'exercice, JBL a renforcé la durabilité avec un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP68, ce qui est une amélioration notable par rapport à l'indice IPX7 du Reflect Flow. Techniquement, cela signifie que ces écouteurs sont adaptés à un plongeon dans l'eau - mais sans Bluetooth aux commandes, ils ne seront pas très utiles dans ce scénario.

Cette amélioration fera la différence si les écouteurs sont trempés de sueur ou de pluie. Nous les avons mis à l'épreuve dans ces deux scénarios et les écouteurs ont continué à fonctionner sans problème. La norme IP68 signifie également que vous pourrez les rincer rapidement sous le robinet s'ils deviennent trop sales.

À l'extérieur des écouteurs, vous trouverez des commandes tactiles, qui fonctionnent par simple, double et triple tapotement, et par pression, pour offrir un accès à une gamme de fonctionnalités. Il vaut la peine d'avoir l'application JBL Headphones pour s'assurer que vous pouvez entièrement personnaliser ces commandes, qui comprennent la lecture/pause audio, le saut de pistes, ainsi que la possibilité d'invoquer des assistants intelligents via les commandes disponibles sur les deux écouteurs.

Sans surprise, comme c'est le cas avec la plupart des casques running qui optent pour des commandes tactiles, une simple ou double pression est beaucoup plus facile à maîtriser en mode sprint ou lors d'une séance d'entraînement HIIT. Le triple tapotement n'est pas un problème lorsque vous ralentissez un peu, mais nous vous conseillons d'attribuer vos commandes les plus utilisées à ces combinaisons de tapotements simples.

Lorsque les écouteurs ne sont pas utilisés, ils se rangent dans leur boîtier de charge, dont la taille est adaptée à votre poche de jean ou de manteau, mais reste un peu encombrante. Le boîtier est doté d'un voyant lumineux qui indique si les écouteurs sont connectés à un appareil, s'ils sont en cours de chargement ou si la batterie est faible.

Performances audio

Haut-parleurs de 6,8 mm

Suppression active du bruit

EQ ajustable

En ce qui concerne le son, JBL a remplacé le haut-parleur de 5,8 mm de la version non-Pro des Reflect Flow par un haut-parleur plus grand de 6,8 mm. Le son qui en résulte est brillant et offre une puissance décente ; dans l'ensemble, il est tout à fait adapté à la plupart des playlists d'entraînement.

Vous pourriez trouver un peu plus de finesse dans les écouteurs sport plus chers de Bose, Sony ou Jabra, mais il y a beaucoup de profondeur dans les basses ici et encore beaucoup de détails, ce qui rend les Reflect Flow Pro bien adaptés à un rythme plus soutenu ou même à l'écoute attentive d'un podcast pendant que vous courez.

La suppression active du bruit adaptative de JBL est la grande nouveauté ici et, dans l'ensemble, elle fait un travail solide. Pour les courses en extérieur, elle n'atténue pas entièrement le bruit du vent, mais elle parvient à réduire le bruit de la circulation si vous courez près de routes très fréquentées. De retour à l'intérieur pour les entraînements HIIT, les séances d'aviron et de vélo en salle, c'est là que la nature adaptative brille vraiment, garantissant que c'est votre audio qui est entendu avant toute autre source. Bien qu'il soit peu probable que vous vous entraîniez dans un train, nous avons remarqué que l'ANC des Reflect Flow Pro fonctionnait bien dans les wagons, ce qui en fait des écouteurs décents à utiliser entre vos séances d'entraînement.

En plus de l'ANC, il existe un mode "Ambiant" pour offrir un meilleur équilibre entre les bruits internes et externes. Vous pouvez accéder à ces fonctionnalités via les commandes tactiles sur les écouteurs eux-mêmes ou via l'application JBL Headphones.

Une assistance est également disponible pour gérer les appels et interagir avec votre assistant intelligent. JBL utilise deux microphones à formation de faisceau et un autre dédié à la suppression du bruit du vent. Nous avons trouvé que les écouteurs s'en sortaient bien pour les appels et l'interaction avec Alexa et Google Assistant - bien qu'ils se soient avérés plus efficaces pour annuler le bruit extérieur à l'intérieur et à l'extérieur dans des conditions moins venteuses.

Autonomie

10 heures sans ANC activé

20 heures avec le boîtier de charge

Chargement sans fil

En ce qui concerne l'autonomie, les Reflect Flow Pro affichent de bons résultats. JBL indique que vous devriez bénéficier de 10 heures d'écoute de musique sans ANC activé ; ce chiffre tombe à 8 heures avec ANC activé. Le boîtier de charge permet d'ajouter 20 heures d'écoute supplémentaires avant de devoir le recharger. Ces 10 heures avec ANC désactivé correspondent à la même durée de vie de la batterie des Reflect Flow, donc les Pro n'offrent pas vraiment d'amélioration sur ce plan.

Cela dit, ces chiffres restent exacts d'après nos tests. Il n'y a pas eu de baisse inquiétante après une séance d'entraînement d'une heure avec ANC activé, la batterie de chaque écouteur s'épuisant d'environ 10%.

Pour la recharge, il suffit de remettre les écouteurs dans le boîtier. Le chargement du boîtier lui-même s'effectue via un câble USB-C. Une fois complètement à plat, il faut environ 2 heures pour revenir à 100%, mais la prise en charge de la charge rapide permet d'obtenir une heure d'écoute à partir de 10 minutes seulement. Les Reflect Flow Pro rivalisent également avec les Jabra Elite Active 75T en offrant une recharge sans fil QI, vous permettant de déposer le boîtier sur un chargeur sans fil compatible pour plus de commodité.

Faut-il acheter les JBL Reflect Flow PRO ?

Achetez-les si...

Vous voulez des écouteurs sportifs qui ne bougent pas

L'association des embouts sécurisés et de la conception résistante à l'eau et à la poussière en fait un outil idéal pour les séances d'entraînement intenses.

Vous souhaitez bloquer (partiellement) les bruits environnants

Les capacités ANC des Reflect Flow Pro fonctionnent étonnamment bien à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui en fait l'outil idéal si vous souhaitez vous concentrer sur vos playlists motivationnelles.

Ne les achetez pas si...

Vous aimez les écouteurs élégants

Bien que les performances soient irréprochables, les Pro ne sont pas les écouteurs les plus élégants du moment, pas plus que le boîtier de charge volumineux.

Vous avez un budget serré

S'ils offrent d'excellentes performances générales, les Pro ne sont pas bon marché. Vous pouvez obtenir une expérience solide pour moins cher avec la version Reflect Flow standard.