Test: JBL Reflect Flow Pro

JBL Reflect Flow Pro: Kort oppsummert

JBL Reflect Flow Pro er et par helt trådløse ørepropper som er spesielt rettet mot de som trener mye, og dette er som kjent et bruksområde som krever at proppene sitter godt og tåler vær og vind. Ikke minst er det jo en fordel om de leverer energisk lyd, som kan bidra til å holde deg motivert. Heldigvis leverer JBL Reflect Flow Pro godt på alle disse punktene.

For det første sitter de som støpt i ørene med gode vinger som holder dem på plass, og det følger med både gummipropper og vinger i ulike størrelser så du kan tilpasse dem til ørene dine.

Når det kommer til robusthet å imponerer de med IP68-sertifisering som sikrer at de skal tåle å falle i en sølepytt eller et basseng, og til og med ligge der i opptil 30 minutter uten å ta skade. Utover det føles det solide og slitesterke, og de burde tåle harde treningsøkter.

JBL Reflect Flow Pro spesifikasjoner: Bluetooth-versjon: 5.0 Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz Elementstørrelse: 6,8 mm Følsomhet: 100 dB ved 1 kHz Batterilevetid uten ANC: 10 timer Batterilevetid med ANC: 8 timer Batterilevetid i etui: 20 timer Ladetid fra tomt batteri: 2 timer Vekt per ørepropp: 7,2 g Etuiets vekt: 61,5 g

Vi setter også pris på den friske lyden med samme signatur som vi er vant til fra JBL. Det innebærer klar og fremtredende diskant, en litt dempet mellomtone og god og presis bass. Det siste forutsetter imidlertid at du finner frem til gummipropper som sikrer skikkelig forsegling.

Utover det får du god batterilevetid, støtte for trådløs lading og en god app som lar deg justere diverse innstillinger, inkludert EQ og betjeningskontroller.

Det eneste negative vi har å trekke frem er at den aktive støydempingen ikke er helt på høyde med andre propper i denne prisklassen, og at etuiet er i overkant stort. Utover det får du et par gode propper som sitter som støpt i ørene, og som vil bidra til å holde deg motivert gjennom tunge økter både utendørs og innendørs.

Etuiet til JBL Reflect Flow Pro er i overkant stort, men så lenge du har en bag å slenge dem i så burde det gå fint. (Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgjengelighet

JBL Reflect Flow Pro er tilgjengelig fra JBLs nettsider og diverse norske nettbutikker for rundt 1800 kroner, og du kan velge mellom fargene sort, hvit, rosa og blå.

Design og funksjoner

Tilgjengelig i fire ulike farger

IP68-sertifisering for vann- og støvtetthet

God og trygg passform

Reflect Flow Pro har ikke det mest spennende designet vi har sett, men de kan kanskje sies å se passe sporty ut uten å gjøre for mye ut av seg. De finnes også i tre andre farger i tillegg til de sorte vi har fått tilsendt, så hvis du vil ha noe litt mer iøynefallende så kan du gå for den hvite, rosa eller blå utgaven.

I esken følger det ved siden av de typiske gummiproppene i tre ulike størrelser, også med det man gjerne kaller vinger i fire ulike størrelser. Disse legges inn i øremuslingen og bidrar til at proppene sitter stabilt, og de ulike størrelsene gjør at du får gode muligheter til å tilpasse Reflect Flow Pro til akkurat dine ører.

Vi klarte oss for øvrig fint med proppene og vingene som satt på rett ut av esken, og opplevde aldri på noe tidspunkt i løpet av testperioden at de løsnet.

Proppene gir tett forsegling og stabilt hold i ørene. (Image credit: Truls Steinung)

JBL Reflect Flow Pro er utstyrt IP68-sertifisering. Dette betyr at de vil tåle å ligge i vann i opptil 30 minutter uten å ta skade, noe som for så vidt er kjekt om uhellet skulle være ute, men i praksis er det kanskje mest relevant at de kan brukes i all slags vær og under hard trening der du svetter mye. Det betyr også at det skal gå fint å skylle dem under springen hvis de blir skitne når du er ute på joggetur.

Overflatene på hver av proppene er utstyrt med berøringsflater som lar deg betjene proppene med ulike kombinasjoner av trykk og hold. I JBL Headphones-appen får du mulighet til å tilordne et sett av betjeningsmuligheter til hver av proppene, inkludert volumkontroll, avspillingskontroll, kontroll av aktiv støydemping og stemmeassistent. Dermed kan du velge å prioritere de betjeningsmulighetene du selv har nytte av, og dette er en mye mer fleksibel løsning enn mange andre som for eksempel bare forventer at du har lyst til å bruke en dedikert knapp til stemmeassistent.

Uansett hva slags betjening du velger, så er det alltid mulig å motta eller legge på for innkommende samtaler med et enkelt trykk, og avvise samtaler og dempe mikrofonen under samtaler ved å trykke og holde.

Den nevnte appen er ellers utstyrt med diverse justeringsmuligheter, inkludert deaktivering av sensoren som automatisk pauser avspilling når du tar ut proppene, og den gi oversikt over gjenværende batterikapasitet i hver av proppene og etuiet.

Du kan også velge mellom de tre lydprofilene normal, audio og video, og de to sist prioriterer henholdsvis lydkvalitet og lavest mulig forsinkelse. Sistnevnte kan være spesielt nyttig når du ser på film eller spiller spill, og ønsker at synkroniseringen mellom lyd og bilde skal være lavest mulig.

Det er verdt å nevne at appen kan være en tanke lunefull og lite responsiv til tider, noe som blant annet merkes ved at det tar lang tid før det skjer noe med lyden når man bytter mellom EQ-profiler, men dette er forhåpentligvis noe som kan utbedres via oppdateringer.

Etuiet er stort, men det sikrer også 20 ekstra timer med bruk. (Image credit: Truls Steinung)

Etuiet til JBL Reflect Flow Pro er større enn vi hadde foretrukket, og i motsetning til etuiet til for eksempel Jaybird Vista 2 som er slankt nok til å passe i en hvilken som helst bukselomme, så burde du nok helst oppbevare dette etuiet i en bag. Til nød kan du kanskje slenge det i lomma på treningsbuksa på vei til og fra trening, og da kommer det i hvert fall godt med at det har avrundede kanter som bidrar til å gjøre det litt mer strømlinjeformet.

Etuiet har en stilig lysstripe i front som både kan blinke for å indikere tilkoblingsmodus og lignende, og også lyse trinnvis for å gjenspeile gjenværende batterilevetid. Etuiet har også en knapp på baksiden som lar deg gjenopprette kontakten mellom proppene og eventuelt omstarte dem hvis det skulle oppstå problemer.

Etuiet er solid bygget, og vil tåle oppbevaring i en treningsbag og bruk i all salgs vær helt fint. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

6,8 mm elementer

Aktiv støydemping

EQ-justering i appen

Når det kommer til lyd så leverer Reflect Flow Pro i alle hovedsak den lydprofilen vi har blitt vant til fra JBL. Du får frisk diskant og en litt dempet mellomtone, og det gjør at du får klar og direkte lyd som fungerer godt til det meste, men kanskje spesielt til moderne popmusikk.

Det skal sies at dyrere propper fra Bose og Sony muligens kan levere noe mer detaljrikdom, men hvis du liker lyden JBL typisk leverer så får du akkurat det du forventer her.

Bassresponsen er som vanlig med slike ørepropper avhengig av passformen, og så lenge du velge et par gummipropper som gir god forsegling så får du en fin og stram bassrespons som gir et godt og helhetlig lydbilde. Eventuelt kan du også justere bassen opp litt med EQ-en i appen om du synes det trengs. For øvrig er dette en EQ som imponerer med svært detaljerte justeringsmuligheter, og dette er noe vi absolutt ønsker å se mer av når det kommer til slike propper.

JBL Reflect Flow Pro byr på aktiv støydemping, men dette burde nok ikke være hovedgrunnen til at du velger disse foran andre alternativer. Funksjonen fungerer greit nok og de skal ha skryt for at de demper veldig jevnt gjennom hele frekvensspekteret, men nivået av demping er ganske begrenset. Du vil nok oppleve at trafikkstøy blir noe mindre plagsom når du er ute og løper langs en trafikkert vei, men forskjellen er ikke veldig stor.

Den oversiktlige appen gir enkelt tilgang til funksjoner som EQ og tilpasning av betjening. (Image credit: Truls Steinung)

I tillegg får du to ulike nivåer av omgivelseslyd som kalles Ambient Aware og TalkThough, og førstnevnte kan nok være praktisk å bruke når du er ute i trafikken og vil høre hva som skjer rundt deg mens sistnevnte kan brukes hvis du ønsker å kunne snakke med folk uten å ta ut proppene. Disse modusene kan aktiveres med snarveikommandoer på berøringsflatene.

Når det kommer til samtalelyd så lot vi oss imponere av klarheten og taletydeligheten til mikrofonene i Reflect Flow Pro, og du burde ikke ha noen problemer med å bli hørt selv i støyende omgivelser. Støtte for Alexa og Google Assistant er også på plass, og det var ikke noe problem å gi kommandoer til dem heller.

Batterilevetid

10 timer uten ANC, 8 timer med

20 timer ekstra fra ladeetuiet

Trådløs lading

Når det kommer til batterilevetid, så leverer Reflect Flow Pro godt. Ifølge JBL får du 10 timer lytting når aktiv støydemping er deaktivert, mens du får 8 timer når funksjonen er på. I tillegg får du 20 ekstra timer fra etuiet.

Vår testing tyder også på at dette stemmer godt i praksis, og du kan regne med at de fint kan holde det gående både gjennom en hel arbeidsdag med sammenhengende bruk og gjennom lange treningsøkter. I tillegg er det jo ytterst sjeldent at man bruker ørepropper i så lange strekk av gangen, og proppene vil dermed i praksis holde betydelig lenger takket være ladingen i etuiet.

Selve etuiet kan lades med USB-C, noe som vil ta dem fra 0 til 100 prosent på rundt 2 timer. I tillegg lover også JBL at du skal få en times bruk fra kun 10 minutters lading, noe som kommer godt med når du har glemt å lade proppene før du skal på trening.

I tillegg kan du også lade JBL Reflect Flow Pro via trådløs lading. Dermed er det bare å slenge dem på en trådløs ladeplate, eller eventuelt på baksiden av telefonen din hvis den har støtte for denne teknologien.

Bør jeg kjøpe JBL Reflect Flow Pro?

Både proppene og etuiet fremstår som robuste, og de burde tåle hardhendt bruk både utendørs og innendørs. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du vil ha propper som sitter som støpt mens du trener Vinger og gummipropper i ulike størrelser sikrer at de fleste burde kunne finne en passform som sikrer at Reflect Flow Pro sitter stabilt og godt.

... du vil ha treningspropper med energisk lyd JBL Reflect Flow Pro leverer frisk og energisk lyd som kan bidra til å holde motivasjonen oppe mens du trener.

... du vil ha mulighet til å justere lyden selv Den tilhørende appen har en omfattende EQ som lar deg justere lyden etter eget ønske.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du vil ha et slankt etui

Reflect Flow Pro har mye bra å by på, men et slankt etui får du ikke. Til gjengjeld sikrer det i det minste at du får god batterilevetid.

... du trenger god aktiv støydemping Det er positivt at støydempingen demper jevn over hele frekvensspekteret, men nivået av demping er ganske begrenset. Det finnes andre som gjør dette bedre.

... du har trangt budsjett Reflect Flow Pro gir deg riktignok mye for pengene, men de er ikke direkte billige. Har du trangt budsjett, finnes det rimeligere alternativer på markedet.