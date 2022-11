Anmeldelse: JBL Reflect Flow PRO

JBL Reflect Flow Pro er et fantastisk sæt ægte trådløse sportshøretelefoner, der finder den rette balance mellem pasform, lydkvalitet og batterilevetid. De har et design, der er bygget til hård træning. Deres aktive støjreducering fungerer også godt, og selv om der måske findes midre og mere sporty alternativer i denne prisklasse, ændrer det ikke ved, at Reflect Flow Pro'erne er en god træningsmakker.

JBL Reflect Flow Pro - Anmeldelsen kort

JBL Reflect Flow Pro er et sæt forholdsvis billige trådløse høretelefoner til træning, der giver god lyd, lang batterilevetid og god beskyttelse imod vand, sved og støv til brugere, der træner regelmæssigt i fitnesscenteret eller udendørs.

Reflect Flow Pro indeholder opgraderinger på de fleste områder, sammenlignet med forgængeren. Samtidig er der også kommet nye funktioner til. De kommer med bedre lyd, et mere robust design og aktiv støjreduktion.

Vi har sat Reflect Flow Pro på en træningstest, hvor vi har løbet, cyklet og deltaget i en enkelt crossfit-session for at finde ud af, om de kan holde til udfordringen. Her er hvordan de klarede sig.

JBL Reflect Flow PRO - Pris og tilgængelighed

JBL Reflect Flow Pro kan købes på JBLs hjemmeside (Åbner i nyt vindue) for 1.299 kroner, og de er tilgængelige nu.

Design og funktioner

Fås i fire farver

IP68 vand- og støvtæt

Fremragende pasform

Reflect Flow Pro er ikke de mest spændende ægte trådløse øretelefoner (Åbner i nyt vindue) at se på. Til gengæld er de robuste.

De er tilgængelige i fire farver, og ligesom den almindelige Flow har fokus her været på at pakke teknologien ind i ørepropper, der ikke føles store i ørerne, men som alligevel har en pålidelig pasform.

Der følger ekstra spidser til ørepropper i forskellige størrelser og det, som JBL kalder "stabilisatorer" for at hjælpe dem med at blive siddende i ørerne. De har faktisk en fremragende pasform. I vores tilfælde passede kombinationen og størrelse på ørepropperne og stabilisatorer lige ud af æsken, men det kan betale sig at prøve forskellige størrelser og kombinationer for at finde den perfekte pasform til træning. I vores tilfælde sad de som støbt, selv under ekstra svedig træning.

JBL har med disse høretelefoner skarp fokuser på motion og har gjort dem ekstra holdbare med en IP68-certificering, der betyder, at de er vand- og støvbestandige. Det er en stor forbedring i forhold til forgængeren Reflect Flows IPX7-klassificering. Teknisk set betyder det, at de kan tåle en tur under vandet udet at tage skade. Du kan nok ikke lytte til musik i vandet, da Bluetooth ikke er stærk nok til at fungere under vand.

Men forbedringen gør alligevel en forskel, hvis du er typen, der går til den - uanset om du kører en svedig træning eller træner i øsende regn. Vi har testet dem med begge dele, og de spiller fornøjet videre uden problemer. IP68-klassificeringen betyder også, at du endda kan skylle dem under vandhanen, når de bliver beskidte.

På ydersiden af ørepropperne sidder der nogle touch-kontroller, som fungerer ved hjælp af enkelt-, dobbelt- og tredobbelt tryk samt ved at holde dem nede, så du får adgang til en række funktioner. Det er værd at have JBL Headphones-appen, så man kan justere præcist, hvad de enkelte tryk skal gøre, så du kan styre afspilning/pause af lyd, springe frem og tilbage i numrene eller åbne stemmeassistenter, uden at skulle have fat i mobilen.

Som det er tilfældet med de fleste hovedtelefoner til træning (Åbner i nyt vindue),der har touch-kontrol, er et enkelt eller dobbelt tryk er meget nemt at bruge, selv når du løber eller er i gang med en hård træningssession. Tre tryk er lidt sværere at mestre i fuld sprint, så det er helt klart lettest at tildele de vigtigste funktioner ét eller to tryk.

Når de ikke er i brug, sidder de i opladningsetuiet, som er lige er et nummer for stor til at føles helt naturligt i en lomme. Etuiet har en LED-lampe, der viser, om de er tilsluttet en enhed, om de er ved at blive opladet, eller om de er ved at løbe tør for batteri, og der sidder også en lillebitte knap til parring ved siden af USB-C porten på bagsiden.

Audio performance

6.8mm drivere

Aktiv støjreduktion

Justerbar EQ

JBL har opgraderet lyden fra en 5,8 mm-driver i forgængeren til en større 6,8 mm-driver i JBL Reflect Flow Pro. Det giver en klar lyd med god power, og de vil lyde fint med de fleste træningsplaylister. Faktisk er der så meget smæk på, at de afspiller AC/DCs Back In Black på et tilfredstillende højt lydniveau, og det er der ikke mange ægte trådløse hovedtelefoner, der kan præstere.

Du kan finde lidt mere finesse i dyrere sportstelefoner fra Bose, Sony eller Jabra, men der er rigelig dybde i bassen her og stadig masser af detaljer, hvilket gør Reflect Flow Pro velegnet til mere uptempo lyd eller endda en podcast, mens du træner.

JBLs adaptive Active Noise Cancellation - som de kalder "Smart Ambienter" - er den store nye tilføjelse her, og som helhed gør den et godt stykke arbejde. På udendørs løbeture dæmper den ikke helt støjen fra vinden, men den er ret godt til at dæmpe trafikken, hvis du løber i nærheden af en travl vej. Ved indendørs til træning i fitnesscenter træder den adaptive støjreducering i karakter og sørger for at filtrere baggrundsstøjen fra, så du kun hører musikken og ikke andre folk, der gisper efter vejret. Selv om det er usandsynligt, at du træner i toget, er Reflect Flow Pro også god til at dæmpe støjen her, så de fungerer fint som allround høretelefoner til træning og alle andre situationer.

Ud over ANC er der en Ambient-tilstand, der giver en bedre balance mellem interne og eksterne lyde. Du kan få adgang til disse funktioner via touch-kontrollerne på selve høretelefonerne eller via JBLs app til styring af hovedtelefonerne - JBL Headphones.

JBL bruger to beamforming-mikrofoner og en ekstra mikrofon, der er dedikeret til at undertrykke vindstøj. Høretelefonerne klarer sig godt til opkald og til brug med stemmeassitenten. Men de er helt klart bedst til at fjerne støj, når der ikke er for kraftig blæst samtidig.

Batterilevetid

10 timer med deaktiveret ANC

20 timer fra opladningsetuiet

Trådløs opladning

Når det kommer til batterilevetiden, får vi et respektabelt resultat med Reflect Flow Pro, som passer godt sammen med specifikationerne: JBL oplyser, at du kan lytte til musik i op til 10 timer, når ANC er slået fra og otte timer med ANC aktiveret. Opladningsetuiet giver yderligere 20 timer, før du må i stikkontakten efter strøm.

Opladning af selve etuiet sker via et USB-C-opladerkabel. Fra helt flad tager det ca. to timer at komme op på 100 %. Takket være understøttelse af hurtig opladning, får du en times spillet tid efter ti minutters opladning. Ikke den allerhurtigste hurtigladning, men fint at få med. Reflect Flow Pro er kompatibel med QI trådløs opladning, så du kan lade etuiet op med en trådløs oplader.

Skal du købe JBL Reflect Flow PRO?

Køb dem, hvis...

Du vil have nogle træningsbøffer, der sidder fast

Kombinationen af de stabiliserende "vinger" og det vand- og støvafvisende design gør dem ideelle til intense træningssessioner.

You vil blokere omgivelsernes støj

Reflect Flow Pros støjreducering fungerer fint, så de er et godt bud, hvis du vil slippe for at høre på larm fra omgivelserne, når du træner.

Køb dem ikke, hvis...

Du vil have minimalistiske øretelefoner

Lyden er virkelig god, men Pro'erne ikke de mest stilfulde og enkle høretelefoner, der findes.

De skal være billige

Selv om de har en fantastisk allround-ydelse, er Pro'erne ikke billige. Du kan finde billigere hovedtelefoner, der stadig har god ydelse.