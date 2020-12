Test des écouteurs JBL Endurance Peak 2

Les JBL Endurance Peak 2 sont taillés pour satisfaire tous les audiophiles qui adoptent un style de vie actif. Ce grâce à leur coupe ajustée, des basses motivantes et des commandes tactiles intuitives. Bien qu'il existe aujourd’hui d'autres écouteurs sans fil True Wireless plus polyvalents, les Endurance Peak 2 sont spécialement dédiés aux sportifs.

Les JBL Endurance Peak 2 en résumé

Les JBL Endurance Peak 2 constituent pour le géant de l’audio un nouvel essai sur le marché des écouteurs sans fil destinés aux sportifs. S'appuyant également sur les avancées du modèle Endurance Sprint, les Endurance Peak 2 illustrent des écouteurs True Wireless raffinés, qui plairont avant tout aux utilisateurs devant composer avec des journées particulièrement actives entre footing matinal, transports en commun et séance yoga avant de vous glisser sous la couette.

C’est une excellente paire d'écouteurs axés sur des sessions d’entraînement intensives, pour un prix des plus accessibles. Mieux encore : leur fiche technique liste un grand nombre de qualités, dont une scène sonore exceptionnelle, une conception robuste, et la possibilité de bloquer une tonne de bruits extérieurs. Si la durée de vie de la batterie et la prise en charge des appels téléphoniques laissent à désirer, ils restent un achat incontournable pour les athlètes amateurs et surtout confirmés.

Les JBL Endurance Peak 2 sont disponibles dès maintenant au prix conseillé de 119 €. Sur le papier et en pratique, les JBL Endurance Peak 2 sont bien plus avantageux que les Beats Powerbeats Pro, beaucoup plus chers puisqu’il faudra avancer plus de 130 € supplémentaires pour les obtenir. Oui, les Beats battent JBL sur le terrain de l’autonomie propre aux écouteurs (comptez 9 heures d’écoute contre 6 pour les Endurance Peak 2), reste que l’autonomie globale - avec boitier de chargement - joue en faveur des seconds (25 contre 30 heures). En outre, les JBL s’avères plus robustes avec un indice de protection IPX7, contre IPX4 pour les Beats.

Design des JBL Endurance Peak 2

Les Endurance Peak 2 rejoignent la lignée de plus en plus populaire des écouteurs sans fil True Wireless. Ils sont équipés de crochets pour un ajustement extra-sécurisé sur vos oreilles, parfait pour s'entraîner sans craindre constamment de les perdre. Lors de nos tests, nous ne sommes jamais parvenus à déloger les écouteurs, quelle que soit la pénibilité du trajet emprunté ou les voltiges effectuées pendant le parcours. Nous avons particulièrement apprécié leur interrupteur magnétique unique, qui permet d’éteindre les écouteurs immédiatement après les avoir retirés ou les avoir placés dans le boîtier de chargement.

(Image credit: Lewis Leong)

Pour vous aider à obtenir le meilleur ajustement, les Endurance Peak 2 sont livrés avec 3 tailles d'embouts au choix. La taille moyenne s’adapte à la majeure partie des morphologies auditives. Pour les activer, vous devrez accrocher chaque écouteur sur l’oreille correspondante, puis tourner le crochet vers afin de verrouiller l’ajustement. N'oubliez pas cette dernière étape car elle crée une excellente étanchéité, nécessaire à une réponse des basses optimale.

Les écouteurs se révèlent assez encombrant, du fait de leur conception en crochets et de la présence d’un boîtier de chargement. Bien qu'ils se glissent facilement dans un sac, vous ne pourrez les transporter directement dans une poche, à proximité de votre téléphone. Le boîtier de chargement est équipé d'un port USB-C et il faut environ deux heures pour le recharger de 0 à 100%.

Fonctionnalités des JBL Endurance Peak 2

Comme les JBL Endurance Peak 2 sont conçus pour les entraînements vigoureux, ils sont classés IPX7, ce qui signifie que les écouteurs peuvent survivre dans un mètre d'eau pendant 30 minutes et sont protégés contre la poussière. Ils se veulent aussi conçus pour résister au moindre choc.

Concernant les commandes tactiles, il est certain que JBL a passé énormément de temps à tester ce modèle en déplacement constant. En règle générale, les boutons physiques des écouteurs True Wireless s’avèrent difficiles à actionner en plein mouvement, c'est pourquoi les commandes tactiles sont toujours préférables. Les Endurance Peak 2 possèdent de grandes surfaces tactiles, vous n'avez donc pas besoin d'être le plus précis possibles avec vos touches.

Une simple pression sur l'écouteur gauche permet de passer à la piste suivante, tandis qu'une double pression sélectionne la piste précédente. Le fait de glisser vers l'avant et vers l'arrière sur l'écouteur droit augmente ou diminue le volume, soit des tâches faciles à adopter - même en courant.

(Image credit: Lewis Leong)

En termes de durée de vie, vous avez la possibilité d’activer vos écouteurs non-stop pendant 6 heures, à volume moyen. Le boîtier de chargement, lui, ajoute 24 heures d’écoute supplémentaires, soit un total de 30 heures avant de devoir recharger le boîtier.

Les Endurance Peak 2 sont également équipés d'un microphone indispensable pour les appels téléphoniques ou l'utilisation de l'assistant intelligent associé à votre smartphone. Le son émis via le micro se montre terriblement moyen, nos correspondants nous signalant que la retransmission de notre voix est atténuée, par rapport à d'autres écouteurs True Wireless comme les Jabra Elite 75t. Autant dire que le nouveau modèle de JBL n’est pas recommandé pour les visioconférences.

Qualité audio des JBL Endurance Peak 2

Les basses se placent au centre des JBL Endurance Peak 2, ce qui est logique pour le public visé car l'augmentation de la réponse des basses aide à bloquer les sons ambiants de la rue ou du gymnase et contribue à rendre vos playlists musicales - ou l’écoute de vos podcasts - plus intenses.

(Image credit: Lewis Leong)

Il en résulte un usage addictif aux plateformes de streaming audio, particulièrement si vous êtes fans de genres bass-friendly comme l'EDM, la pop et le hip-hop. En revanche, les autres genres auront tendance à nous parvenir de façon déséquilibrée et trop chaleureuse. La scène sonore parait dans ce cas moyenne, avec un environnement sonore légèrement étouffé, très légèrement. Les détails perdent alors en qualité et la réponse des basses tombe dans les médiums, ce qui crée un son quelque peu mielleux.

Bien que nous n’ayons pas affaire ici aux écouteurs les plus neutres, les JBL Endurance Peak 2 rendent les compilations motivationnelles des sportifs plus entraînantes. Et après tout, n’est-ce pas leur objectif (et leur public) n°1 ?

Faut-il acheter les JBL Endurance Peak 2 ?

(Image credit: Lewis Leong)

Achetez-les si...

Vous recherchez des écouteurs abordables pour vous entraîner

Les JBL Endurance Peak 2 sont rodés pour le sport et (presque) rien d’autre. Leur son se révèle assez bon, ils sont résistants et disposent même du meilleur niveau de protection de leur catégorie.

Ne les achetez pas si...