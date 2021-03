Test du NordicTrack S22i iFit Studio Cycle

Le NordicTrack S22i est l'un des meilleurs vélos d'exercice indoor que nous ayons testé jusqu'à présent. Son prix peut sembler élevé, mais en contrepartie de la connectivité Bluetooth, d’un écran solide, d’une personnalisation remarquable et d’entraînements interactifs qui vous donneront l’impression de prendre l’air, il est difficile de ne pas le justifier. Sa qualité de conception est également excellente, et la possibilité de faire pivoter l'écran vous donne accès à une variété étendue de modes sportifs outre le cyclisme.

Le NordicTrack S22i iFit Studio Cycle en résumé

Il s'agit d'un impressionnant vélo d'appartement qui vous permettra de faire travailler tout votre corps, tout en préservant votre santé psychique en ces temps de confinement éprouvants.

Son inclinaison réglable peut simuler avec précision différents niveaux de terrain en élevant et en abaissant l'angle du vélo, et 24 niveaux de résistance permettent de niveler le terrain pendant chaque session d’entraînement.

Ces séances interactives sont gérées par l’application iFit, qui vous permet de suivre différents coachs en studio ou de simuler des balades à vélo réelles. Le programme est gratuit pendant un an après achat du vélo, ce qui vous fait économiser près de 400 €. iFit intègre également Google Maps, vous permettant de parcourir les paysages de votre choix et de personnaliser vos itinéraires.

(Image credit: NordicTrack)

L'écran du vélo peut être orienté pour réaliser des exercices au sol (le vélo comprend des haltères pour les exercices de musculation) et met à disposition une connectivité Bluetooth pour coupler vos écouteurs - bien qu'il n'y ait malheureusement aucune intégration Gymkit pour associer votre Apple Watch ici.

Nous avons constaté que le système d'exploitation Android était parfois instable, et les temps de chargement des cartes ou des exercices ne se veulent pas vraiment instantanés. Les balades virtuelles sont cependant le clou du spectacle, car elles vous donnent l'impression de traverser le monde à vélo, même si vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur (nous avons évalué le S22i pendant une phase de confinement).

Si l'on considère l'énorme quantité de contenus délivrée par l’appareil, ainsi que la conception du vélo lui-même, c'est une machine fantastique à poser dans votre salon ou dans votre chambre - si vous souhaitez vous maintenir en forme.

(Image credit: Daryl Baxter)

Prix et disponibilité du NordicTrack S22i iFit Studio Cycle

Son prix de lancement est de 2 599 €, et il est possible de vous procurer l’appareil via un plan de financement incluant quatre mensualités de 649,75 € sans frais. Vous recevez également un abonnement familial d’un an à l’application iFit, ce qui vous permet d’accéder à des milliers de vidéos d’entraînement en streaming, à des statistiques santé et fitness en temps réel et à quatre profils personnalisables à volonté.

Il existe également un modèle plus petit, le S10i Studio Cycle, qui coûte 1 999 € en incluant l’abonnement annuel iFit Famille. Bien que plus petit et doté d'un écran de 10 pouces, il offre des fonctions similaires à un prix inférieur.

Design et installation du NordicTrack S22i iFit Studio Cycle

Le vélo est livré en un seul morceau. Une fois posé dans la pièce de votre choix, il vous suffit de configurer votre compte iFit sur l'écran 21 pouces, puis de vous assurer que les pédales sont réglées en fonction de votre taille et de votre résistance, tout comme le siège qui doit être surélevé à une hauteur gérable.

La création d'un compte iFit est une opération facile, qui peut se faire par le biais du site web ou de l'application dédiée (disponible pour iPhone ou Android). Une fois l'application téléchargée, vous pouvez valider votre abonnement en suivant les directives à l’écran. Vous ne devez vous connecter au vélo qu'une fois celui-ci connecté au réseau Wi-Fi de votre foyer.

Le vélo utilise le système d'exploitation Android de Google, donc si vous avez un smartphone Android, l'expérience n’en sera que plus confortable.

(Image credit: Daryl Baxter)

L'application iFit, quant à elle, présente une interface élégante et facile à suivre, de sorte que vous pouvez trouver en quelques clics l'entraînement que vous souhaitez démarrer. Elle fonctionne également sur iPad, ce qui est idéal si vous voulez vous entraîner sans votre vélo.

Si vous utilisez un appareil Apple, sachez qu'iFit est assez similaire au service Apple Fitness Plus que la société a lancé à la fin de l'année dernière. Le NordicTrack 22i comprend un abonnement gratuit d'un an, d’une valeur de 399 €, idéal pour en faire le tour avant de vous engager sur une plus longue durée.

La conception du vélo est bien pensée ; il n'est pas nécessaire d'utiliser une clé Allen pour effectuer des réglages. Il suffit de tourner certaines buses pour relever ou abaisser le guidon, ou même ajuster la position du siège. Il y a aussi deux haltères et un porte-boissons, tous placés de manière à les rendre accessibles à la volée. Tout donne l'impression que le vélo a été développé par des professionnels du fitness comme du cyclisme.

Le must ? Un ventilateur qui vous rafraîchit pendant que vous parcourez intensément les Pyrénées. C'est un petit plus qui non seulement vous aide à garder frais pendant des courses extrêmes, mais qui donne aussi une illusion de virée en plein air des plus réalistes.

Performances du NordicTrack S22i iFit Studio Cycle

Le S22i n'est pas seulement un vélo d’appartement, c'est une salle de gym complète déployée pour faire travailler tous les groupes de muscles de votre corps.

Nous l'avons trouvé très intuitif à l’emploi, en particulier les commandes d'inclinaison et de résistance intégrées au guidon. Lorsque nous avons créé des itinéraires personnalisés sur Google Maps, le vélo a modifié sa propre résistance et son inclinaison pour s'adapter au terrain virtuel et mieux simuler un trajet réel.

L'écran est l’élément central sur lequel vous allez inévitablement vous concentrer. Tant mieux : il a tout pour plaire. Une large variété de contenus est disponible par le biais d'iFit, et les centaines de coachs internationaux à votre service maintiennent votre motivation pendant les séances plus ou moins difficiles. Il existe également des sessions plus souples qui consistent à vous balader et profiter des différents paysages qui s’offrent à vous.

(Image credit: Daryl Baxter)

Il convient également de mentionner la possibilité d'installer des applications telles que Netflix et Disney+ et de vous servir de l'écran pour visionner, par exemple, The Mandalorian pendant que vous parcourez la planète Terre sur votre vélo.

Vous disposez de même d’un port HDMI pour pouvoir se connecter à un deuxième écran si nécessaire, ainsi qu'un port USB pour charger votre appareil connecté, et une prise jack avec des boutons physiques pour le contrôle du volume. Tout a été pensé ici pour rendre agréable l’environnement du sportif d’intérieur.

Cependant, la limite du S22i est le système d'exploitation lui-même. Il est impossible d'échapper au sentiment qu'il s'agit d'une surcouche Android, surtout lorsque vous utilisez le clavier moins réactif que les touches virtuelles d’une tablette. Ajoutez à cela des séances d'entraînement nécessitant un délai de chargement qui peut surprendre à l’ère du streaming.

Cependant, c'est un petit prix à payer pour les autres avantages appréciables du S22i, dont une connectivité Wi-Fi plus rapide pour des simulations de courses réellement fluides.

Achetez-le si...

Vous appréciez le confort de votre intérieur

Si vous souhaitez faire du vélo chez vous plutôt qu’en salle ou en groupe, le S22i est un partenaire discret et solide. Grâce à l'intégration de Google Maps, vous pouvez parcourir les quatre coins du globe, sans bouger de chez vous.

Vous recherchez une salle de gym personnalisée

Le S22i est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Ainsi, si vous voulez affronter des montées ou utiliser les haltères pour muscler le haut du corps, vos sessions d’entraînement n’ont pour limite que votre imagination.

Vous aimez partager l’effort en famille

Un vélo d'exercice de qualité supérieure doit être aussi polyvalent que possible, et l'adhésion à iFit permet aux autres membres de votre foyer de créer leurs propres programmes d'entraînement.

Ne l'achetez pas si...

Vous manquez d'espace

La taille du vélo et ses accessoires supplémentaires font qu'il peut être difficile à utiliser de manière optimale, si vous n’avez pas de pièce assez spacieuse pour l’accueillir.

Vous êtes un cycliste occasionnel

Il s'agit d'un vélo qui vous filera le vertige tant il comprend d’options et de programmes d’entraînement. Tout cela a un prix et si vous finissez par ne monter sur votre selle qu’occasionnellement, vous risquez de brûler plus d’euros que de calories.