Apple bouche enfin une faille des Beats Studio Buds qui ouvrait la porte à l’écoute de conversations privées

Apple corrige la faille CVE-2025-20701, une vulnérabilité Bluetooth critique dans les Beats Studio Buds permettant l’écoute à distance dans le périmètre de portée

Des chercheurs montrent que des attaquants peuvent enchaîner plusieurs failles pour prendre le contrôle des écouteurs, exécuter des commandes sur le téléphone et lire ou écrire dans la mémoire de l’appareil

Corrigé dans la mise à jour firmware Beats 1B211, installée automatiquement lors de l’appairage avec un iPhone, iPad ou Mac

Apple a corrigé une vulnérabilité critique dans ses écouteurs sans fil Beats Studio Buds, qui permettait à des acteurs malveillants d’écouter les conversations si ceux-ci se trouvaient à portée Bluetooth.

La faille a été découverte en 2025 par les chercheurs en sécurité Dennis Heinze et Frieder Steinmetz de la société ERNW. Elle a été référencée sous le nom CVE-2025-20701 et a reçu un score de gravité de 8,8 sur 10 (élevé).

Les chercheurs expliquent qu’elle provient d’une absence d’authentification dans la radio Bluetooth BR/EDR. Ils ont également publié une preuve de concept (PoC) montrant comment un attaquant peut lancer un appel et écouter des conversations, à condition d’être à portée Bluetooth.

Publication d’un correctif

« Dans la plupart des cas, ces vulnérabilités permettent aux attaquants de prendre entièrement le contrôle des écouteurs via Bluetooth. Aucune authentification ni appairage n’est requis », expliquent-ils. « Les vulnérabilités peuvent être exploitées via Bluetooth BR/EDR ou Bluetooth Low Energy (BLE). Être à portée Bluetooth est la seule condition requise. Il est possible de lire et d’écrire dans la mémoire RAM et la mémoire flash de l’appareil. »

Ils sont également parvenus à récupérer l’historique des appels, les contacts stockés, et même à passer un appel après avoir extrait les clés de liaison Bluetooth de la mémoire d’un appareil vulnérable.

« L’éventail des commandes disponibles dépend du système d’exploitation mobile, mais toutes les principales plateformes permettent au minimum d’initier et de recevoir des appels », précisent-ils, tout en ajoutant que « les attaques réelles sont complexes à mettre en œuvre » et devraient plutôt viser des cibles à forte valeur, en raison de la technicité requise et de la proximité physique nécessaire.

L’équipe montre également qu’il est possible de chaîner cette vulnérabilité avec deux autres affectant le même composant (CVE-2025-20700 et CVE-2025-20702), afin d’utiliser le profil Bluetooth Hands-Free (HFP) pour exécuter des commandes sur le téléphone.

Apple a publié un nouvel avis de sécurité confirmant la correction de la faille.

« Un attaquant situé à portée Bluetooth peut être en mesure d’écouter via le microphone d’un appareil qui n’est pas encore appairé et qui recherche activement des demandes d’appairage », indique l’avis. « Il s’agit d’une vulnérabilité dans un code open source, et les logiciels Apple font partie des projets affectés. L’identifiant CVE a été attribué par un tiers. »

Apple a corrigé la faille dans la mise à jour firmware Beats 1B211, qui sera installée automatiquement lors du prochain appairage des écouteurs avec un iPhone, un iPad ou un Mac.

Via BleepingComputer