Oubliez Siri, voici les 5 changements qu’Apple doit absolument apporter à l’iPhone avec iOS 27 au WWDC 2026

La WWDC (Worldwide Developers Conference) approche à nouveau, cet événement annuel où Apple présente tout ce qui arrive sur iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS et visionOS, avec quelques annonces et révélations supplémentaires au passage.

Une grande partie de l’attention sera portée sur iOS 27, étant donné qu’il existe plus d’un milliard d’iPhone utilisés chaque jour, ainsi que sur la grosse mise à niveau de Siri annoncée par les rumeurs. Pourtant, au-delà d’une simple mise à jour liée à l’IA, plusieurs autres aspects du système mobile méritent d’être améliorés.

Du point de vue de quelqu’un qui utilise à la fois iOS et Android, quelques leçons pourraient aussi être tirées du côté de Google. Il est sans doute trop tard pour influencer Apple, mais voici ce qui sera surveillé de près lors de la présentation d’iOS 27 à la WWDC 2026.

Et si ces améliorations n’arrivent pas cette année, il restera toujours iOS 28…

1. Un clavier iOS amélioré

(Image credit: Future)

Apple a déjà déployé plusieurs corrections pour le clavier iOS ces derniers mois, mais l’expérience reste parfois loin d’être idéale — ce qui est dommage, car il s’agit probablement de l’outil le plus utilisé sur iPhone (sauf en cas d’usage systématique de la dictée vocale).

Près de 20 ans après la naissance de l’iPhone, il ne devrait plus y avoir autant d’erreurs d’autocorrection et de fautes de frappe. Il n’est donc pas surprenant que beaucoup d’utilisateurs installent un clavier tiers.

Et pour ceux qui ont déjà testé une alternative comme Gboard, une évidence s’impose : le clavier Apple aurait bien besoin d’un rafraîchissement visuel. Sans être catastrophique, le clavier iOS reste un point faible qui tire l’expérience iPhone vers le bas.

2. Encore plus de personnalisations Liquid Glass

iOS propose quelques options de personnalisation de base pour Liquid Glass, mais elles ne suffisent pas (Image credit: Future)

Le design Liquid Glass est désormais là pour rester, et il faudra s’y habituer. Toutefois, Apple pourrait aller plus loin en offrant davantage de contrôle sur les effets de transparence et les animations qui dominent désormais l’interface.

Les ajustements déjà apportés à Liquid Glass ressemblent à une reconnaissance implicite qu’Apple est peut-être allé trop loin dans cette refonte. Mais il reste encore des améliorations possibles.

Les amateurs de Liquid Glass pourraient conserver ce style, tandis que les autres gagneraient à pouvoir personnaliser davantage les couleurs et les arrière-plans. La personnalisation de l’interface reste l’un des domaines où iOS accuse encore du retard face à Android, comme cela le montre clairement.

3. Historique des versions dans Notes d'Apple

(Image credit: Apple)

En parallèle des mises à jour générales d’iOS, Apple déploie aussi régulièrement des évolutions pour ses applications natives. Des annonces à ce sujet pourraient donc avoir lieu lors de la WWDC 2027 — notamment concernant Apple Notes.

Notes fait partie de ces applications essentielles sur lesquelles reposent de nombreux utilisateurs d’iPhone. Cela n’empêche pas certaines améliorations, et une fonctionnalité manque encore : un véritable historique des versions permettant de revenir en arrière et de consulter les anciennes modifications.

Cette fonction serait utile dans de nombreux cas, qu’il s’agisse d’annuler une erreur, de récupérer une suppression accidentelle ou de suivre l’évolution d’une liste ou d’une idée. À titre de comparaison, Google Keep propose déjà un historique des versions.

4. Plus d'informations sur ce lieu dans Apple Maps

Google Maps pour iOS propose des fonctionnalités qu'Apple Maps n'offre pas encore (Image credit: Future)

Apple Plans s’est nettement amélioré ces dernières années. L’application est agréable visuellement, ses fonctionnalités sont efficaces et la navigation est précise et complète. Pourtant, des progrès restent possibles, sans pour autant passer par l’ajout de publicité.

L’une des raisons qui pousse encore à ouvrir Google Maps réside dans la richesse des informations proposées. L’application indique les heures d’affluence, le niveau d’activité en temps réel et les caractéristiques clés d’un lieu, comme les options de livraison.

Les informations fournies par Apple Plans restent plus limitées et plus statiques, et le système d’avis repose toujours sur Tripadvisor. Pour obtenir une vision complète d’un lieu, Google Maps conserve donc un avantage qu’Apple pourrait combler.

5. Une meilleure bibliothèque d'applications

(Image credit: Apple)

L’arrivée de la bibliothèque d’apps avec iOS 14 a été une évolution appréciable. Elle a permis de ne plus afficher toutes les applications sur les écrans d’accueil, tout en conservant un accès permanent à l’ensemble via cette bibliothèque.

Cependant, cette satisfaction a rapidement laissé place à l’incompréhension. La bibliothèque d’apps classe automatiquement les applications sans permettre de modifier ces catégories. Il devient parfois difficile de comprendre pourquoi une application se retrouve dans tel ou tel dossier.

Certes, il reste possible de créer ses propres dossiers sur l’écran d’accueil, mais cela va à l’encontre du principe même de la bibliothèque d’apps. L’ajout d’outils de personnalisation s’impose donc, d’autant plus que leur mise en place ne représenterait pas un défi technique majeur pour Apple.