Samsung dégaine un écran 3D 6K sans lunettes pour écraser le moniteur à 5500 € d’Apple

L’Odyssey 3D G90XH de Samsung offre une image 6K en 3D sans lunettes grâce à un suivi oculaire en temps réel

L’écran atteint un taux de rafraîchissement natif de 165 Hz, pouvant grimper à 330 Hz en mode Dual

Le temps de réponse gris à gris de 1 ms garantit une fluidité optimale, même lors des actions les plus rapides

Samsung a dévoilé l’Odyssey 3D G90XH, un écran 6K de 32 pouces capable d’afficher une image 3D sans lunettes.

Selon le constructeur, l’écran s’appuie sur un suivi oculaire en temps réel pour ajuster la profondeur et la perspective en fonction de la position du spectateur, générant ainsi une image en relief sans casque ni accessoire optique.

Cette technologie positionne l’Odyssey 3D dans un cercle restreint d’écrans de bureau explorant l’affichage stéréoscopique sans avoir recours à des dispositifs immersifs.

Une 3D sans lunettes au rendez-vous

L’Odyssey 3D propose un taux de rafraîchissement natif de 165 Hz, extensible à 330 Hz en mode Dual, à condition de réduire la résolution.

Avec un temps de réponse gris à gris de 1 ms, la dalle vise les usages typés gaming compétitif plus que les tâches professionnelles classiques.

Pour préserver la stabilité de l’image lors de longues sessions, l’écran 6K ajuste en permanence la profondeur en fonction des mouvements de l’utilisateur grâce à un suivi oculaire continu.

Certains jeux PC compatibles bénéficient d’améliorations logicielles qui accentuent la séparation des objets, la profondeur des décors et la clarté spatiale, bien au-delà d’un rendu 2D classique.

La résolution de 6144 x 3456 pixels du G90XH aboutit à un total diagonal d’environ 7050 pixels, soit une densité proche de 220 ppp, bien supérieure à celle des écrans 4K traditionnels et proche des standards professionnels à très haute résolution.

Cependant, la nécessité d’un logiciel compatible pour exploiter pleinement l’affichage 3D limite l’intérêt de cette technologie pour les usages plus généraux.

En parallèle de l’Odyssey 3D, Samsung a annoncé plusieurs modèles Odyssey G8 combinant haute résolution et fréquence variable.

La gamme Odyssey OLED G8 s’élargit avec le G80SH, un modèle 4K de 32 pouces doté d’une dalle QD-OLED.

Cet écran propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une luminosité de 300 nits et une certification VESA DisplayHDR True Black 500.

Grâce au DisplayPort 2.1 et à la norme UHBR20, une bande passante de 80 Gbps est disponible pour gérer les contenus HDR et les taux de rafraîchissement dynamiques.

Le modèle Odyssey G8 G80HS, lui aussi en 32 pouces, offre une résolution 6K avec un rafraîchissement natif de 165 Hz, pouvant monter à 330 Hz en mode Dual à une résolution réduite de 3K.

Samsung a également présenté le G80HF, un écran Odyssey G8 de 27 pouces en 5K, affichant jusqu’à 180 Hz en natif et 360 Hz en QHD.

L’ensemble de la gamme Odyssey est compatible avec AMD FreeSync Premium Pro et Nvidia G-Sync.

Ces écrans intègrent aussi des fonctionnalités souvent réservées au monde professionnel, tout en conservant une identité clairement orientée gaming.

« Avec la gamme Odyssey de cette année, de nouvelles expériences d’affichage deviennent possibles, alors qu’elles étaient encore inimaginables il y a un an », a déclaré Hun Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics.

« Du tout premier écran 3D sans lunettes en 6K à une fréquence révolutionnaire de 1 040 Hz, chaque moniteur a été conçu pour répondre aux attentes des gamers actuels, avec un niveau d’immersion qui redéfinit l’expérience visuelle. »