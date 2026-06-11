Huawei lâche une annonce IA qui dépasse le simple effet de surprise, et Nvidia aurait tort de regarder ailleurs

Huawei promet des progrès annuels sur ses puces IA tandis que ses rivaux restent sur des cycles de développement plus lents

Nvidia fait désormais face à un concurrent qui accélère l’expansion de ses infrastructures

Huawei exploite déjà de vastes clusters informatiques capables de soutenir des millions de véhicules connectés

Le 5 juin, Chen Lin, vice-président de Huawei, s’est exprimé lors de la conférence Huawei Cloud INSPIRE Innovators 2026, où tous les regards étaient tournés vers une annonce en particulier — la puce Ascend 950DT, attendue sur Huawei Cloud plus tard cette année.

La 950DT intègre une puissance de calcul vectoriel améliorée, une bande passante mémoire élargie et un support natif des formats à faible précision comme le FP8.

Selon Chen, la puce est plus simple à programmer et mieux adaptée à la conduite intelligente que tout ce qui existait auparavant, mais la suite de son intervention mérite une attention bien plus grande que la puce elle-même — notamment pour des concurrents comme Nvidia

Une génération par an, avec une puissance de calcul doublée à chaque fois

« La puce Ascend évolue à un rythme d’une génération par an, avec un doublement de la puissance de calcul », a déclaré Chen, sans nuance ni réserve.

Il s’agit d’un engagement public sur un rythme de lancement suffisamment agressif pour remettre en question la manière dont les progrès des puces IA sont mesurés.

Nvidia a longtemps imposé ce tempo, chaque nouvelle architecture relevant le niveau pour tous les concurrents qui tentent de suivre — et un acteur qui annonce des bonds générationnels annuels, publiquement, sur scène, ne se comporte pas comme une entreprise encore en rattrapage.

La capacité de Huawei à maintenir ce rythme sans outils de lithographie occidentaux avancés reste une question ouverte et légitime.

Ce rythme annoncé n’a de poids que parce qu’il repose sur une infrastructure bien réelle.

Huawei Cloud a déployé des clusters informatiques à grande échelle à Gui’an, Wuhu et en Mongolie intérieure, avec un réseau mondial couvrant 34 régions et 102 zones de disponibilité.

Plus de 100 000 unités de calcul Ascend soutiennent actuellement l’itération continue des algorithmes pour des clients payants via Huawei Cloud.

Chaque jour, plus de deux millions de véhicules à conduite intelligente et 60 millions de véhicules connectés fonctionnent de manière stable sur cette même infrastructure. Il s’agit de données opérationnelles, et non de projections issues d’une feuille de route.

Plus de 30 constructeurs automobiles et équipementiers ont noué des partenariats approfondis avec Huawei Cloud autour de la conduite intelligente et de la fabrication intelligente.

Cette base de clients en croissance absorbe chaque nouvelle génération de puces dès son arrivée, offrant à Huawei un terrain d’expérimentation réel qui renforce chaque version suivante.

Le passage du fonctionnel à une réelle facilité d’usage

La prise de position de Huawei dépasse les seules caractéristiques matérielles pour s’aventurer sur un terrain plus difficile à contester rapidement.

Chen souligne que les capacités d’ingénierie système sont tout aussi déterminantes que la puissance de calcul brute pour améliorer l’efficacité de l’entraînement en conduite intelligente chez les constructeurs.

Grâce à son architecture Lingqu, Huawei Cloud assure une interconnexion à haute vitesse au sein des super-nœuds, ce qui améliore significativement l’efficacité de l’entraînement à grande échelle.

Sa plateforme AI DataLake permet de produire des centaines de milliers de séquences de données chaque jour.

Huawei Cloud a également travaillé directement avec les principaux acteurs de la conduite intelligente sur l’ensemble du cycle d’itération des modèles — de l’intégration de la puissance de calcul à l’adaptation et à l’optimisation des algorithmes.

Ce niveau d’implication transforme Huawei, qui passe de fournisseur de puces à partenaire d’infrastructure intégré.

L’ambition affichée, selon les mots de Chen, est de passer de puces simplement « utilisables » à une pile complète réellement « facile à utiliser ».

Via Guancha