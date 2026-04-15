Huawei dévoile un pliable façon iPhone Ultra… mais Apple pourrait déjà avoir un coup d’avance

Huawei a dévoilé son Pura X Max à écran large

Ce modèle ressemble à ce qui est attendu pour l’iPhone Ultra pliable

Mais l’iPhone Ultra pourrait présenter un pli moins visible, grâce à une colle de haute technologie

Le premier smartphone pliable d’Apple se fait attendre depuis longtemps, mais l’appareil — qui devrait s’appeler iPhone Ultra — est également censé se démarquer de la plupart des modèles pliables existants, notamment grâce à un écran interne au format plus large.

Il ne sera toutefois pas le premier téléphone à adopter un tel format. Alors que l’iPhone Ultra n’est pas attendu avant septembre, Huawei a déjà présenté le Pura X Max à écran large (via Phandroid) — successeur du Huawei Pura X lancé l’an dernier — et a confirmé que l’appareil sera officiellement commercialisé le 20 avril.

Le Huawei Pura X Max ne devrait être lancé qu’en Chine, mais il offre malgré tout un aperçu plus concret de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone Ultra, les deux smartphones devant adopter des formats d’écran similaires.

Huawei Pura X Max Official Trailer - The First Wide Foldable - YouTube Watch On

Le Huawei Pura X Max est visible dans la vidéo de Sparrows News ci-dessus. Bien que sa fiche technique complète ne soit pas encore connue, Huawei a indiqué qu’il sera proposé dans les coloris Interstellar Blue, Olive Gold, Phantom Night Black, Vibrant Orange et Zero Degree White. Il est également confirmé que les configurations iront de 256 Go de stockage avec 12 Go de RAM jusqu’à 1 To de stockage avec 16 Go de RAM.

Une colle plus performante pour un pli plus fin

Mais si Huawei s’apprête à devancer Apple sur ce format d’écran — et que Samsung y travaillerait également, avec un modèle susceptible d’être distribué plus largement que celui de Huawei — Apple pourrait néanmoins disposer d’un atout pour permettre à l’iPhone Ultra de se démarquer.

Plus précisément, l’iPhone Ultra est largement pressenti pour intégrer un pli presque invisible. Selon TrendForce (relayé par 9to5Mac), une colle de haute technologie jouerait un rôle clé dans cet objectif.

Cette colle resterait suffisamment liquide pour « combler les irrégularités microscopiques qui se forment avec une utilisation prolongée » et qui peuvent apparaître sous la forme de plis visibles. Il est peu probable que ce soit le seul procédé utilisé par Apple pour réduire la visibilité du pli, mais il pourrait s’agir d’un élément déterminant. Cela pourrait permettre à l’iPhone Ultra de se distinguer de tous les smartphones pliables vus jusqu’à présent, même si son format d’écran ne sera plus totalement inédit au moment de sa sortie.