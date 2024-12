CAMM2 : une avancée majeure dans la mémoire, avec des performances impressionnantes

TeamGroup affirme que la mémoire CAMM2 promet des performances DDR5 à grande vitesse

La conception révolutionnaire offre un fonctionnement à double canal dans un seul module

La compatibilité limitée des cartes mères pose des problèmes pour l'adoption de la mémoire CAMM2

TeamGroup a introduit son module mémoire Compression Attached Memory Module 2 (CAMM2), promettant des performances DDR5 de haut niveau grâce à sa nouvelle gamme T-Create.

L'entreprise souligne que le CAMM2 se distingue par un design révolutionnaire offrant des avantages significatifs par rapport aux types de mémoire traditionnels tels que SO-DIMM, U-DIMM et R-DIMM. Il prend en charge une opération en double canal avec un seul module, simplifiant ainsi l'architecture du système tout en réduisant la consommation énergétique.

Le Client Clock Driver (CKD) intégré améliore l'intégrité du signal, ce qui rend le CAMM2 particulièrement adapté aux ordinateurs portables fins. Par ailleurs, son design thermique optimisé améliore la dissipation de chaleur, permettant ainsi des performances élevées malgré un format compact.

Les cartes mères compatibles avec la CAMM2 sont très rares

Les modules CAMM2 T-Create sont conçus avec des spécifications DDR5-7200 et une latence CAS de CL34-42-42-84, offrant des vitesses de lecture, écriture et copie impressionnantes atteignant respectivement 117 Go/s, 108 Go/s et 106 Go/s.

Ces performances sont obtenues grâce à un overclocking manuel, réduisant la latence à 55 ns, un progrès significatif par rapport aux spécifications standard DDR5 JEDEC. TeamGroup continue de repousser les limites et travaille à atteindre des vitesses encore plus élevées, visant le DDR5-8000, voire le DDR5-9000 dans les prochaines itérations.

Cependant, une limite majeure réside dans la disponibilité des cartes mères compatibles CAMM2, actuellement restreinte. La mémoire T-Create CAMM2 a été testée sur la Z790 Project Zero de MSI, l'une des rares cartes mères actuellement compatibles avec ce nouveau format.

D'autres marques, telles que Gigabyte, laissent entrevoir des designs compatibles CAMM2, comme une future carte TACHYON. Cependant, l'écosystème CAMM2 est encore en phase émergente, et son adoption généralisée dépendra de la sortie de cartes mères compatibles et de prix compétitifs.

Malgré cela, TeamGroup prévoit de lancer les premiers modules CAMM2 T-Create d'ici le premier trimestre 2025, avec un support élargi des cartes mères potentiellement aligné sur l'introduction de nouvelles plateformes CPU par les fabricants. AMD et Intel pourraient également annoncer des processeurs économiques lors du CES 2025, ce qui faciliterait le lancement de cartes mères milieu de gamme compatibles CAMM2, aidant ce format à s’implanter sur le marché.

Le CAMM2 présente plusieurs avantages par rapport aux standards largement utilisés comme SO-DIMM, UDIMM et RDIMM. Notamment, ces modules fonctionnent en mode double canal tout en occupant un seul emplacement physique. De plus, ils intègrent un Client Clock Driver (CKD), similaire à la mémoire CUDIMM, renforçant l’intégrité du signal à haute vitesse pour une performance mémoire plus rapide et fiable.

Ces caractéristiques rendent le CAMM2 particulièrement attractif pour les ordinateurs portables, souvent limités par les vitesses actuelles du SO-DIMM ou les options LPDDR5/5X non évolutives.

