Un autre bug mystérieux de l'iPhone occupe plus de 100 Go d'espace de stockage chez certains utilisateurs. Voici comment y remédier

Des utilisateurs de Reddit se plaignent d'un « bug » inquiétant lié au stockage sous iOS.

Ce problème se traduit par une consommation excessive d'espace de stockage par la catégorie « Données système ».

Heureusement, il existe plusieurs façons de résoudre ce problème.

L'espace de stockage de l'iPhone est souvent une denrée rare, et on ne peut pas ouvrir n'importe lequel des meilleurs iPhone pour y ajouter de l'espace une fois qu'on l'a acheté. C'est pourquoi il peut être frustrant de voir une part considérable de votre espace de stockage occupée par la catégorie « Données système » de votre iPhone, et particulièrement inquiétant si ce chiffre semble ne cesser d'augmenter. Heureusement, il existe quelques solutions que vous pouvez essayer pour remédier à la situation.

Ce problème a récemment été illustré sur Reddit, où l’utilisateur TakenToTheRiver a publié une capture d’écran montrant que 86,96 Go de l’espace de stockage de son iPhone étaient occupés par la catégorie « Données système ». Pire encore, il ne disposait que de 128 Go d’espace total, ce qui signifie que pas moins de 68 % de la mémoire interne de son iPhone avait déjà été engloutie.

Comme il l’a fait remarquer : « Ce n’est pas un problème auquel l’utilisateur moyen d’iPhone devrait être confronté. » Il a ajouté que ce « bug », comme il l’a appelé, « persiste depuis des années, et nous ne devrions pas avoir à trouver nous-mêmes des solutions de contournement ». C’est également un phénomène que nous avons observé ailleurs (notamment dans l’application Plans), ce n’est donc pas un problème isolé.

Ils étaient d’ailleurs loin d’être les seuls à être confrontés au problème des « Données système » sur leur iPhone ou leur iPad. L’utilisateur laszlotuss avait perdu 100,62 Go, tandis que pour DanscoRed, ce chiffre s’élevait à 150,56 Go. De toute évidence, quelque chose n’allait pas.

(Image credit: DenPhotos/Shutterstock)

Heureusement, il existe une ou deux méthodes pour récupérer l’espace précieux accaparé par la catégorie « Données système » de votre iPhone. Elles peuvent demander un peu de travail, mais elles en valent la peine si vous craignez que votre appareil ne soit bientôt plein.

Différentes approches ont fait leurs preuves chez divers utilisateurs d’iPhone. Pour certains, le simple fait de sauvegarder leur iPhone (soit sur iCloud, soit sur leur ordinateur), de le réinitialiser, puis de le restaurer à partir de la sauvegarde a suffi.

Un conseil similaire a été donné par jg61600, qui a déclaré (via une traduction automatique) : « Sauvegardez l’intégralité de votre iPhone sur iCloud, puis restaurez-le en mode DFU si vous comptez supprimer tout votre cache. » Le mode DFU rétablit le bon fonctionnement de votre firmware et installe une nouvelle copie d’iOS, ce qui pourrait aider à résoudre le problème des « Données système » qui prennent le dessus.

Cette méthode de sauvegarde et de restauration est précisément celle qui s’est avérée la plus efficace lorsque nous avons enquêté sur le problème d’Apple Maps occupant trop d’espace de stockage ; elle devrait donc avoir de bonnes chances de réussir. Cependant, il s’agit d’une technique assez radicale ; vous préférerez peut-être essayer d’abord l’une des autres solutions proposées ci-dessous.

Par exemple, une autre technique qui a fait ses preuves consiste à ouvrir l’application Réglages de l’iPhone, à se rendre dans Applications > App Store, puis à faire défiler vers le bas et à activer « Supprimer les applications inutilisées ». Cela désinstalle les applications que vous n’avez pas utilisées depuis un certain temps (tout en conservant vos documents et vos données intacts), ce qui, selon Dapper_Contest_5695, « semblait avoir résolu le problème d’espace de stockage système supplémentaire » dans son cas.

Enfin, EffectiveEquivalent a partagé une autre solution potentielle : vider les caches de votre navigateur web et de votre application de podcasts. Il a également « supprimé un jeu qui comportait un téléchargement supplémentaire dans l’application ». Il a ajouté : « Je soupçonne que ce dernier point posera problème à la plupart des gens. »

Voir l’espace de stockage de votre iPhone diminuer lentement sans savoir comment y remédier peut être une expérience exaspérante, mais cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez rien y faire. Essayez les astuces qui ont fonctionné pour nous et pour d’autres utilisateurs ci-dessus : vous pourrez peut-être récupérer l’espace perdu et mettre fin à ce calvaire.