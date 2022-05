Stockage iCloud : de combien d'espace avez-vous réellement besoin ?

Introduit en octobre 2011, le service iCloud d'Apple est disponible sur tous les appareils Apple, notamment les Mac et les iPhones. L'objectif principal de ce service de stockage et d'informatique en nuage est de stocker à distance vos fichiers les plus importants, notamment vos documents, vos photos et votre musique.

Au fil des ans, iCloud s'est enrichi d'autres fonctionnalités qui vont au-delà du stockage et de la sauvegarde traditionnels. Chacune d'entre elles, lorsqu'elle est activée, ajoute à la quantité d'espace iCloud nécessaire pour couvrir vos besoins. Un compte iCloud est livré avec 5 Go d'espace de stockage gratuit. C'est loin d'être suffisant pour la plupart des utilisateurs, ce qui signifie que vous devrez peut-être acheter un compte payant.

Options de tarification iCloud

Apple propose un nombre limité d'options iCloud payantes. Certains plans vous permettent de partager des données avec les membres de votre famille Apple. Les plans actuels sont les suivants :

Gratuit : 5 Go de stockage par compte iCloud (pas par appareil).

0,99 €/mois : 50 Go de stockage (utilisateur unique)

2,99 €/mois : 200 Go de stockage (usage familial)

9,99 €/mois : 2 To de stockage (usage familial)

Si vous souscrivez à l'offre familiale Apple One à 19,99 €/mois, vous recevrez 200 Go de stockage iCloud dans le cadre de votre abonnement. L'offre Apple One Premier à 29,95 €/mois comprend 2 To de stockage iCloud.

Qu'est-ce qui est stocké sur iCloud ?

Par défaut, les informations suivantes sont stockées sur iCloud :

Sauvegardes de l'iPhone, de l'iPad et de l'Apple Watch

Synchronisation du bureau et des documents pour macOS

Données d'applications stockées dans iCloud

Contacts, calendrier, courrier, notes et rappels.

Photos et vidéos stockées dans la photothèque iCloud

Toutes les chansons téléchargées dans votre bibliothèque musicale iCloud

Fichiers iCloud Drive

Paramètres iCloud

Vous pouvez régler vos paramètres iCloud sur votre Mac ou votre appareil iOS. Les modifications sont reportées sur tout appareil connecté au même compte iCloud, le cas échéant.

Sur Mac, allez dans "Préférences système" puis choisissez "Apple ID" en haut à droite. Cliquez sur "iCloud" dans le menu de gauche. Activez ou désactivez les applications et les services que vous souhaitez utiliser pour stocker des documents et d'autres éléments sur iCloud.

Pour apporter des modifications à iCloud sur un iPhone ou un iPad, allez dans l'application "Réglages", puis choisissez votre nom en haut de la page. Cliquez sur "iCloud". Activez/désactivez les applications et les services que vous souhaitez voir stocker des documents et d'autres éléments sur iCloud.

Sur les appareils mobiles uniquement, vous pouvez également activer ou désactiver la fonction "Sauvegarde iCloud". Lorsqu'elle est activée, iCloud sauvegarde automatiquement votre appareil chaque nuit lorsqu'il est verrouillé et en charge. Vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour restaurer votre appareil actuel ou votre nouvel appareil. Actuellement, iCloud ne sauvegarde pas les fichiers Mac de manière similaire.

Quelle quantité de stockage utilisez-vous ?

Sur Mac et sur mobile, vous pouvez voir la quantité actuelle de stockage iCloud que vous utilisez et comment. Sur Mac, allez dans "Préférences système" puis choisissez "Apple ID" en haut à droite. Cliquez sur "iCloud" dans le menu de gauche. Vous verrez un tableau indiquant la quantité d'espace de stockage utilisée sur la droite. Cliquez sur " Gérer " à côté du tableau pour obtenir des informations supplémentaires et effectuer des modifications à la volée. À partir de cet écran, vous pouvez désactiver les fichiers d'application, revoir les paramètres de la famille, et plus encore. Vous pouvez également modifier votre plan iCloud à partir de cet écran.

Pour consulter les paramètres de stockage iCloud sur l'iPhone et l'iPad, allez dans l'application "Réglages", puis choisissez votre nom en haut de la page. Cliquez sur "iCloud", puis sur "Gérer le stockage". À partir de là, vous pouvez voir la répartition de votre utilisation d'iCloud, changer de plan, etc.

Économiser l'espace de stockage

Pour économiser de l'espace de stockage iCloud, vous devez effectuer une maintenance à intervalles réguliers. Par exemple, faites en sorte de revoir vos paramètres et votre contenu iCloud lorsque vous changez d'heure deux fois par an.

Les sauvegardes de périphériques sont les plus gros consommateurs d'espace. Passez en revue votre liste de sauvegardes et supprimez celles dont vous n'avez plus besoin. Plus précisément, recherchez les sauvegardes des anciens appareils et supprimez-les. En outre, jetez un coup d'œil aux sauvegardes de vos applications. Si vous reconnaissez du contenu pour des applications que vous n'avez plus, supprimez-les et gagnez de l'espace.

Avant de supprimer quoi que ce soit d'iCloud, assurez-vous que vous n'en aurez plus besoin. Une fois qu'il est supprimé d'iCloud, il disparaît à jamais.