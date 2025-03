Galaxy S26 Ultra : Samsung miserait sur des bordures réduites pour un écran toujours plus grand

Selon un informateur, le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait être doté de bords réduits

Cela permettrait d'avoir un écran de 7 pouces sur le supposé téléphone phare

L'informateur suggère également que le Galaxy S26 Ultra n'aura pas d'appareil photo sous l'écran

C’est déjà une année bien chargée pour Samsung avec le lancement des Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, une nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme et la révélation du mystérieux Galaxy S25 Edge.

Cela n’empêche pas les spéculations sur l’avenir de la gamme mobile de Samsung, notamment autour du modèle haut de gamme pressenti pour l’année prochaine : le Samsung Galaxy S26 Ultra. D’ailleurs, une nouvelle rumeur suggère que l’un des aspects les plus impressionnants du Galaxy S25 Ultra pourrait encore s’améliorer sur la prochaine génération.

D’après le leaker PandaFlash, le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait avoir des bordures encore plus fines que son prédécesseur. Celles du Galaxy S25 Ultra avaient déjà été réduites par rapport au Galaxy S24 Ultra, permettant d’atteindre une taille d’écran de 6,9 pouces sans modification notable des dimensions globales.

Si Samsung parvient à une amélioration similaire cette année, le Galaxy S26 Ultra pourrait être le premier smartphone haut de gamme à dalle plate moderne à embarquer un écran de 7 pouces.

Comme l’indique SammyFans, PandaFlash a évoqué cette réduction des bordures en réponse à un post sur la caméra selfie du supposé Galaxy S26.

D’autres rumeurs avaient évoqué la possibilité d’un capteur sous l’écran (UDC) pour le Galaxy S26 Ultra, mais PandaFlash semble catégorique : cela ne se produira pas.

Le post en question (ainsi que notre test du Samsung Galaxy Z Fold 6) rappelle qu’un capteur sous l’écran ne peut pas offrir la même qualité qu’une caméra selfie classique en poinçon, ce qui reste une raison valable de ne pas encore adopter cette technologie.

PandaFlash n’a pas apporté beaucoup d’éléments concrets pour étayer ces affirmations. Par le passé, certaines de ses prédictions sur le Galaxy S25 Ultra ne se sont pas révélées exactes. Il convient donc d’accueillir ces nouvelles rumeurs avec une certaine prudence.

Cela étant dit, il n’y aurait rien de surprenant à voir Samsung réduire encore les bordures du Galaxy S26 Ultra tout en conservant un capteur selfie classique. Il ne s’agirait pas d’une refonte radicale ni d’un bouleversement interne, et le modèle devrait toujours figurer parmi les meilleurs smartphones Samsung à son lancement.

Que faudrait-il pour rendre le Galaxy S26 Ultra vraiment irrésistible ? Une bordure encore plus fine suffirait-elle à justifier un passage à la nouvelle génération ? À vous de juger en commentaires.