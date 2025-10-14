Le Galaxy tri-fold de Samsung pourrait bien arriver dans les rayons du monde entier

Une nouvelle rumeur circule au sujet du smartphone tri-pliant de Samsung

Le téléphone pourrait finalement être commercialisé à l’international

Un lancement officiel reste possible dans les prochaines semaines

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui espéraient enfin pouvoir tester le très attendu smartphone pliant à trois volets de Samsung : la dernière rumeur en date, concernant l’appareil aperçu pour la première fois en janvier, laisse entendre qu’il pourrait être disponible à l’échelle mondiale, à l’image des meilleurs modèles de la marque.

Cette information provient de sources proches de SamMobile et contredit les fuites précédentes, selon lesquelles le téléphone aurait été réservé à la Corée du Sud et à la Chine – comme ce fut le cas pour l’édition spéciale du Galaxy Z Fold lancée l’année dernière.

Cependant, mieux vaut rester prudent : SamMobile évoque une commercialisation aux Émirats arabes unis, en Chine et en Corée du Sud, tandis que d’autres pays (comme les États-Unis et le Royaume-Uni) pourraient suivre.

Cela suggère une incertitude persistante quant au nombre de marchés ciblés pour ce modèle tri-pliant – y compris peut-être au sein même de Samsung. Un dévoilement officiel serait attendu dans les prochaines semaines.

Un lancement qui se fait attendre

Huawei propose déjà un modèle à trois volets : le Huawei Mate XT. (Image credit: Future)

Samsung avait présenté le modèle tri-pliant lors de l’événement Unpacked dédié aux Galaxy S25 en janvier. À plusieurs reprises, le constructeur a affirmé que ce téléphone pliant serait dévoilé dans le courant de l’année 2025 – une échéance qui approche à grands pas.

Les annonces officielles restent limitées, mais plusieurs rumeurs évoquent la présence d’un processeur Snapdragon 8 Elite, accompagnée de 16 Go de RAM et d’un châssis en titane.

Les charnières et les haut-parleurs pourraient être issus du Galaxy Z Fold 7, selon certaines fuites. D’autres indices laissent entrevoir un écran principal de 10 pouces, ainsi que des capacités de recharge assez modestes.

Tous les éléments convergent vers un téléphone haut de gamme, proposé à un prix en conséquence. Même si cela ne constitue pas encore une confirmation d’un lancement mondial, la situation paraît plus encourageante que les précédentes rumeurs évoquant une sortie restreinte.