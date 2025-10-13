Samsung tri-fold : vers un design final et une triple batterie intégrée

Un brevet récemment publié présente le modèle pliant en trois volets de Samsung

Ce smartphone se plie vers l’intérieur et intègre trois batteries distinctes

Son lancement pourrait avoir lieu avant la fin du mois d’octobre

Toute l’année a été marquée par l’attente de la présentation officielle du Samsung tri-fold, depuis sa première apparition en janvier. Mais cette fois, le lancement semble bel et bien imminent – un brevet publié récemment en Corée du Sud, pays d’origine de Samsung, pourrait bien avoir dévoilé son design final.

Ce brevet, repéré par GalaxyClub (via SamMobile), révèle plusieurs informations intéressantes. Il présente notamment ce qui pourrait être la version finale du smartphone pliant, doté de deux charnières et de trois segments d’écran.

Comme évoqué dans les rumeurs précédentes, l’appareil se plie vers l’intérieur, contrairement au Huawei Mate XT tri-fold – un second écran s’avère donc nécessaire à l’extérieur, une fois l’appareil refermé. L’une des charnières apparaît légèrement plus grande, car elle doit couvrir deux sections du smartphone.

Autre point notable : le brevet révèle la présence de trois batteries, chacune logée dans un segment pliant distinct, et toutes de taille différente. L’appareil s’annonce relativement fin, ce que semble confirmer le document. Samsung semble ici chercher à maximiser l’autonomie malgré les contraintes liées à ce format particulier.

Les rumeurs en circulation

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 récemment lancé

Le brevet ne dévoile aucun détail concernant les caractéristiques techniques ou les fonctionnalités attendues. En revanche, il confirme la possibilité d’intégrer un bloc photo à trois capteurs à l’arrière, ainsi qu’un port USB-C pour la recharge et le transfert de données, comme attendu.

Déposé il y a environ un an, ce brevet n’a été publié que récemment. Il correspond à ce que la plupart des fuites laissaient déjà entrevoir en termes de design et de mécanisme de pliage.

D’autres rumeurs évoquent un ensemble de fonctions sans surprise, comme le NFC, la recharge sans fil, et des fonctionnalités multitâches avancées. Un dépôt de marque par Samsung indique que l’appareil pourrait s’appeler Galaxy Z Trifold.

Reste à savoir quand il sera effectivement dévoilé. Samsung a promis une sortie du tri-fold avant la fin de l’année. Une fuite récente suggère un lancement d’ici la fin du mois. On ignore encore si le smartphone sera disponible à l’international, mais l’espoir reste permis.