La Dynamic Island de l'iPhone pourrait bien évoluer, mais certaines déclarations laissent sceptiques

Plusieurs leakers ont partagé des informations sur la Dynamic Island de l’iPhone 17

Un nouveau rapport évoque une « évolution significative » du module

Mais les détails sont si vagues qu’ils n’apportent finalement presque rien

Pour celles et ceux qui suivent de près les rumeurs autour de l’iPhone 17, l’idée d’une refonte de la Dynamic Island circule depuis quelque temps. Une rumeur récemment relancée par une figure bien connue du milieu, même si les détails concrets se font toujours attendre.

Dans une interview accordée au site hispanophone AppleX4, le leaker Majin Bu a partagé sa vision sur les changements à venir concernant la Dynamic Island. Selon ses mots, cette fonctionnalité s’apprêterait à connaître une « évolution significative ».

Il précise : « Apple semble déterminé à rendre [la Dynamic Island] plus fonctionnelle et mieux intégrée, jusqu’à en faire un élément clé de l’expérience utilisateur. Ce développement pourrait représenter une avancée dans l’interaction avec l’appareil, mais pour l’instant, je garde les détails pour plus tard. Il faudra rester attentif à la manière dont cette innovation va se concrétiser. »

Cette déclaration fait suite à celle du leaker chinois Digital Chat Station, qui évoquait la semaine précédente un nouveau design pour la Dynamic Island. Ce dernier affirmait que le module serait réduit à sa taille la plus compacte jamais vue sur un iPhone. Une thèse qui entre toutefois en contradiction avec celle de l’analyste Ming-Chi Kuo, lequel assurait en janvier que la Dynamic Island resterait « globalement inchangée » sur la prochaine génération.

Faut-il y voir une véritable nouveauté ?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Même si la Dynamic Island divise, elle conserve une place importante dans les discussions autour des futurs iPhone. Un modèle plus fin, voire une disparition complète du module quand il n’est pas utilisé, représenterait une évolution attendue. Cela nécessiterait l’intégration de caméras et de capteurs Face ID sous l’écran, mais permettrait de concilier esthétisme et utilité.

Malheureusement, ce n’est pas ce que laisse entrevoir la déclaration de Majin Bu. Son discours reste volontairement flou, presque impossible à vérifier, et ne livre aucune information concrète, si ce n’est que des changements sont prévus. Une manière prudente de ne pas trop s’avancer.

Apple soutiendrait d’ailleurs déjà que la Dynamic Island est « fonctionnelle et intégrée » et qu’elle constitue « un élément central de l’expérience utilisateur ». Si Majin Bu dispose réellement d’informations privilégiées, son refus de partager quoi que ce soit de tangible pourrait aussi trahir une absence de réelle nouveauté.

Rappelons que l’historique de Majin Bu en matière de fuites est contrasté. Certaines de ses révélations se sont révélées justes, d’autres non. Combiné au manque de précision de ses dernières déclarations, cet élément incite à la prudence. Il conviendra donc d’attendre des sources plus fiables pour évaluer l’ampleur des éventuels changements.